Шольц ответил на критику по поводу отказа поставлять оружие Украине: ФРГ больше всего поддерживала страну экономически, предоставив $2 млрд за 7 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику по поводу того, что Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины, в то же время подчеркнув, что Россия заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в интервью Washington Post.

Отвечая на критику по поводу того, что Германия не предоставила Украине достаточной поддержки, Шольц сказал, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически".

Он заявил, что Германия выделила Украине 2 миллиарда долларов за последние семь лет.

По его словам, Германия соблюдает жесткие критерии по экспорту оружия в кризисные регионы.

Как сообщалось, Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в понедельник в Белом доме и, как ожидается, обсудит ситуацию с наращиванием российских войск вблизи Украины.

Германия отказалась предоставлять Украине оружие, в то время как Соединенные Штаты и Великобритания направили вооружение.

В своем коалиционном соглашении левоцентристская СДПГ, Зеленые и неолиберальные свободные демократы договорились об ограничительной политике по экспорту оружия, не позволяющей поставлять оружие в кризисные регионы.