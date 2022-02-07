Шольц ответил на критику по поводу отказа поставлять оружие Украине: ФРГ больше всего поддерживала страну экономически, предоставив $2 млрд за 7 лет
Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику по поводу того, что Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины, в то же время подчеркнув, что Россия заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в интервью Washington Post.
Отвечая на критику по поводу того, что Германия не предоставила Украине достаточной поддержки, Шольц сказал, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически".
Он заявил, что Германия выделила Украине 2 миллиарда долларов за последние семь лет.
По его словам, Германия соблюдает жесткие критерии по экспорту оружия в кризисные регионы.
Как сообщалось, Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в понедельник в Белом доме и, как ожидается, обсудит ситуацию с наращиванием российских войск вблизи Украины.
Германия отказалась предоставлять Украине оружие, в то время как Соединенные Штаты и Великобритания направили вооружение.
В своем коалиционном соглашении левоцентристская СДПГ, Зеленые и неолиберальные свободные демократы договорились об ограничительной политике по экспорту оружия, не позволяющей поставлять оружие в кризисные регионы.
Все головне знизу і малесенькими буквами...
точно пока что одно известно - если завертится, много будет похорон по московии
В московии
Только сейчас будет больше
...это пособия допомога оплата жилья коммуналки курсы языковые медстраховка....
Для них 6 или 26 миллиардов одно и тоже почти
Не хотели бы - не платили
вот тут
дала не кредитов, а финансовой помощи
ни одна страна Украине кредитов на дает, не помню ни одного случая
исключение москва на подкуп януковича и китай
по моим оценкам - есть
а по вашим?
Мы давно уже съели!
(с)
Ранее вы говорили о какой то гарантии, что СП2 не станет оружием в руках агрессора, что СП2 не заработает в случае агрессии, что он будет работать на половину...
Сейчас риторика совсем другая. Обещать, не значит жениться.
Украина должна отозвать Германию из нормандского формата, как сторону, которая явно представляет интересы врага!
и что значит "выделила"? кредит это не подарок
как выгодно сказать только часть правды.