4 743 54

Шольц ответил на критику по поводу отказа поставлять оружие Украине: ФРГ больше всего поддерживала страну экономически, предоставив $2 млрд за 7 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику по поводу того, что Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины, в то же время подчеркнув, что Россия заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в интервью Washington Post.

Отвечая на критику по поводу того, что Германия не предоставила Украине достаточной поддержки, Шольц сказал, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически".

Он заявил, что Германия выделила Украине 2 миллиарда долларов за последние семь лет.

По его словам, Германия соблюдает жесткие критерии по экспорту оружия в кризисные регионы.

Как сообщалось, Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в понедельник в Белом доме и, как ожидается, обсудит ситуацию с наращиванием российских войск вблизи Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хотим мирно разрешить конфликт", - ФРГ в очередной раз отказалась предоставить оружие Украине

Германия отказалась предоставлять Украине оружие, в то время как Соединенные Штаты и Великобритания направили вооружение.

В своем коалиционном соглашении левоцентристская СДПГ, Зеленые и неолиберальные свободные демократы договорились об ограничительной политике по экспорту оружия, не позволяющей поставлять оружие в кризисные регионы.

Автор: 

Топ комментарии
+17
Конечно разбаловали) Германия репарации до сих пор не заплатила. Поляки требуют, пора и Украине подключаться)
показать весь комментарий
07.02.2022 08:33 Ответить
+10
285 млн в год. А под какой процент? И сколько ты заработал на воюющей стране, немец клятый?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:33 Ответить
+6
На пропитание беженцев потрачено более 6 млрд. Евро Германией за последние 8 лет.....сравнимые вещи

...это пособия допомога оплата жилья коммуналки курсы языковые медстраховка....
показать весь комментарий
07.02.2022 08:28 Ответить
Розбалували.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:25 Ответить
Конечно разбаловали) Германия репарации до сих пор не заплатила. Поляки требуют, пора и Украине подключаться)
показать весь комментарий
07.02.2022 08:33 Ответить
А я вважав, що вони нас від комуняк визволяли...
показать весь комментарий
07.02.2022 08:38 Ответить
Козломордый, репарации с Германии, не отменяют репарации с твоей засрахи. Пора бы тебе уже запомнить, что вы, что немцы, тогда были для украинцев оккупантами.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:01 Ответить
«Надала»? Тема не раскрыта: подарила? Дала кредиты?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:44 Ответить
От так завжди.
Все головне знизу і малесенькими буквами...
показать весь комментарий
07.02.2022 08:49 Ответить
Недавайте им вообще нихрена!!!ты посмотри,попрошайки обнаглели!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:51 Ответить
Зато как все завертится Украина будет поставлять Германии в количестве нескольуих миллионов требовательных беженцев))
показать весь комментарий
07.02.2022 08:27 Ответить
может будет, а может и не будет.
точно пока что одно известно - если завертится, много будет похорон по московии
показать весь комментарий
07.02.2022 08:32 Ответить
Балда ты!!!война будет на украинской территории!,и где будет больше похорон???
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
Как и 14-м
В московии
Только сейчас будет больше
показать весь комментарий
07.02.2022 17:44 Ответить
Вы же воевать собрались от мала до велика? Да и беженцев можно разместить в более дружественных странах чем Германия
показать весь комментарий
07.02.2022 10:26 Ответить
Германия хорошо принимает хороший социал платит неплохое жилье дает. мы не на зароботки туда приедем а беженцами на полный пансион
показать весь комментарий
07.02.2022 17:02 Ответить
На пропитание беженцев потрачено более 6 млрд. Евро Германией за последние 8 лет.....сравнимые вещи

...это пособия допомога оплата жилья коммуналки курсы языковые медстраховка....
показать весь комментарий
07.02.2022 08:28 Ответить
Посмотрим когда за месяц приедет пару миллионов
показать весь комментарий
07.02.2022 08:30 Ответить
это вам кто сказал, что беженцы втягость?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:34 Ответить
При этом только два процента зверушек («беженцев») стали налогоплательщиками (в переводе на понятный язык - начали трудиться, а не сидеть на шее у трудолюбивых немцев)
показать весь комментарий
07.02.2022 08:46 Ответить
С чего все так за немцев переживают
Для них 6 или 26 миллиардов одно и тоже почти
Не хотели бы - не платили
показать весь комментарий
07.02.2022 17:50 Ответить
Ниже статистика. До 6 млрд евро в год. И это только пособие. Я уже молчу про деньги на детей, льготы и неденежная помощь
показать весь комментарий
07.02.2022 09:00 Ответить
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/786237/umfrage/ausgaben-fuer-asylbewerber-in-deutschland/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/786237/umfrage/ausgaben-fuer-asylbewerber-in-deutschland/

показать весь комментарий
07.02.2022 09:00 Ответить
285 млн в год. А под какой процент? И сколько ты заработал на воюющей стране, немец клятый?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:33 Ответить
это был не кредит, подарок
показать весь комментарий
07.02.2022 08:35 Ответить
где это написано?
показать весь комментарий
07.02.2022 22:54 Ответить
Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років. Джерело:

вот тут
дала не кредитов, а финансовой помощи

ни одна страна Украине кредитов на дает, не помню ни одного случая
исключение москва на подкуп януковича и китай
показать весь комментарий
08.02.2022 10:14 Ответить
это все с его слов. Он для меня не авторитет. Не верю что нам фрицы подарили за красивые глаза 2 мільярди доларів
показать весь комментарий
08.02.2022 22:51 Ответить
До купы.По оценкам СНБО Украины на войну на Донбассе Россия тратит примерно $6 млрд ежегодно ($3 млрд на содержание "республик" и $3 млрд на военные расходы).
показать весь комментарий
07.02.2022 08:35 Ответить
как это "по оценкам", нет разве бюджета расписанного?

по моим оценкам - есть

а по вашим?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:37 Ответить
Подробно в: Ціна російської "величі" (мовою оригіналу). 14 червня 2017
показать весь комментарий
07.02.2022 08:50 Ответить
да, возможно
показать весь комментарий
07.02.2022 09:03 Ответить
Шольц німецький соціал-демократ, а вони от такі:
показать весь комментарий
07.02.2022 08:39 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 08:42 Ответить
😎 За 2021 год работяги из Европы в Украину перечислили около 15-16 $ млрд., Шoльц ты в курсе про это...
показать весь комментарий
07.02.2022 08:44 Ответить
брехня, хер шольц.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:45 Ответить
Фашисти зніщили найбільше українців під час окупації і досі не спокутали свою провину перед Україною.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:55 Ответить
При чем Украина до Петиных офшоров? Хотя 100 снайперских винтовок он таки за эти деньги купил. Как-никак летальное вооружение.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:58 Ответить
Понятно, в случае чего закидаем танки монетами, а залпы ракет - пачками евро. А самолеты будем сбивать немецкими касками, потому что от бомбежки они всё равно не спасут, зато как эффектно получится. Спасибочки, немчики! И вам того же!
показать весь комментарий
07.02.2022 08:59 Ответить
берлінські німаконацисти завше були та й зара є спільниками та союзниками кремляцьких рашонацистів...
показать весь комментарий
07.02.2022 08:59 Ответить
2 млрд это часть суммы за 1941-1944гг,а где военная помощь для защиты от нападения кремлёвского Фюрера?
показать весь комментарий
07.02.2022 09:11 Ответить
Німці провокують украінців до створення ядерноі зброі.А шо , коли житя на кону,яка різниця чим оборонятись.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:12 Ответить
Немецкие Шольцы и прочие газпромовские Шрёдеры ведут себя так, как в 1938 году вел себя тайный гитлеровский министр экономики "золотых коронок" Вальтер Функ.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:13 Ответить
Такую цифру называть и с помпой для страны с населением в 40млн. чел., лучше бы не позорился. Для группы людей это деньги, но для страны - просто подачка и экономической помощью не пахнет.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:17 Ответить
Германия, давая такую финансовую поддержка, поддерживает себя на самом деле... Они и 1 евро не дадут просто так
показать весь комментарий
07.02.2022 09:19 Ответить
Якби 20 мільярдів євро, тоді нормально - а 2 - це просто ні про що. Редіски німці і козли.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:21 Ответить
Це нагадує, коли грабіжник прийшов до оселі а сусід приходить і каже, я тобі прийшов кошти позичити.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:29 Ответить
по бугалтерії фріців проходить 2 лярди доларів допомоги ,а в Україну попав 1 лярд зелених.Запитання???Скільки допомогли фріци самі собі?
показать весь комментарий
07.02.2022 09:42 Ответить
То, что Вы прислали на прошлой неделе,
Мы давно уже съели!
(с)
показать весь комментарий
07.02.2022 10:04 Ответить
все это ублюдочное немецкое лживое вранье .. это кредиты под свое оборудование.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:12 Ответить
Решив построить с Уйлом СП2, вы прекрасно понимали чем это может закончиться.
Ранее вы говорили о какой то гарантии, что СП2 не станет оружием в руках агрессора, что СП2 не заработает в случае агрессии, что он будет работать на половину...
Сейчас риторика совсем другая. Обещать, не значит жениться.
Украина должна отозвать Германию из нормандского формата, как сторону, которая явно представляет интересы врага!
показать весь комментарий
07.02.2022 10:44 Ответить
Шольц поперся до Вашингтону не обговорювати загрозу московського вторгнення до України. Україна їм до сраки. Загроза набагато більша - т.з. російсько-китайський стратегічний союз. У Вашингтоні "нью-рейхсканцлеру" обов"язково нагадають, чим закінчується сидіння одною сракою на двох базарах. Росія застрахувала себе доходами від поставок газу (навіть за дуже дешевими цінами) Китаю на випадок заблокування СП-2. А "нью-рейх" може залишитися ні з чим...
показать весь комментарий
07.02.2022 10:59 Ответить
Если помощь в 2 млрд это больше чем помогали остальные, то остальные можно сказать почти не помогали
показать весь комментарий
07.02.2022 11:06 Ответить
и, тем временем, строила вместе с рашей северные потоки из-за которых мы будем терять 2 ярда баксов в год.
и что значит "выделила"? кредит это не подарок
как выгодно сказать только часть правды.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:46 Ответить
где пруф, что нам подарили эти деньги?? впервые слышу... иначе это галимый трындеж.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:57 Ответить
При этом украли украинские 3 млрд$ в год за транзит газа- построив трубу в обход
показать весь комментарий
08.02.2022 03:17 Ответить
 
 