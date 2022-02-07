РУС
2 048 37

Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 февраля в мире зарегистрировали 1 860 308 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 6353 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 395 981 600 случаев инфицирования, из них 1 860 308 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 758 707 человек, из них 6353 за минувшие сутки.

Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 314,9 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 12-я в мире и 4-я в Европе.

Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

+2
Как вы уже всем надоели!!! поклонники ковидовы!шмурдяка вагон вам в помощь!!! чтобы вы двигались каждый час!
07.02.2022 10:47
Остальные научились "правильно" считать.
Антиваксери аж зі шкіри лізуть геть, аби Україна на перше місце по цьому показнику вийшла.
Звичайно у високій смертності винні ті хто не хоче вакцинуватись (при цьому інших не агітують проти вакцинації а говорять що це вибір кожної людини). Те що на початковому етапі захворювання до сімейного лікаря мало хто звертається (вакцинований чи ні нема різниці), потім як іде погіршення до сімейного не дочекаєшся прийому. Дочекавсь прийому тест на ковід і ніякого ефективного лікування. А вже коли у людини ускладнення, швидка і інтенсивна терапія. Ваші байки про антивакцинаторів дедалі стають більш сміхотворними.
https://pcr.news/korotko/po-dannym-cdc-risk-gospitalizatsii-pri-covid-19-dlya-nevaktsinirovannykh-v-23-raza-vyshe-chem-dlya-v/ Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) опубликовали отчет по заболеваемости COVID-19 и госпитализациям пациентов в возрасте 18 лет и старше в округе Лос-Анджелес, Калифорния. В период с 7 ноября 2021 года по 8 января 2022 года в округе было зафиксировано 422 966 случаев COVID-19; 141 928 (33,6%) пациентов не были вакцинированы. При этом 2,8% невакцинированных были госпитализированы, 0,5% потребовалась интенсивная терапия, 0,2% - механическая вентиляция легких. Для полностью вакцинированных по двухдозовой схеме эти показатели составили 1,0%, 0,12% и 0,05% соответственно; для полностью вакцинированных и получивших бустерную дозу - 0,7%, 0,08% и 0,03%.

В период наблюдения преобладающий штамм сменился с дельты на омикрон. Это сопровождалось ростом заболеваемости и госпитализаций среди всех категорий населения, независимо от вакцинного статуса. Однако среди невакцинированных число случаев инфекции и госпитализаций было в 3,6 и 23,0 раза выше, чем среди полностью вакцинированных и получивших бустер, и в 2,0 и 5,3 раза выше, чем среди полностью вакцинированных.
Опубліковано : 10 січня 2022 р.
Професор Ехуд Кімрон, завідувач кафедри мікробіології та імунології Тель-Авівського університету та один із провідних ізраїльських імунологів, написав відкритого листа, в якому різко критикує ізраїльське - і навіть глобальне - управління пандемією коронавірусу.

МОЗ, час визнати провал

Зрештою, правда завжди буде розкрита, а правда про політику щодо коронавірусу починає розкриватися. Коли деструктивні концепції руйнуються одна за одною, нічого не залишається, як розповісти експертам, які керували пандемією - ми вам це сказали.

Через два роки ти нарешті розумієш, що респіраторний вірус неможливо перемогти і що будь-яка така спроба приречена на провал. Ви цього не визнаєте, тому що за останні два роки майже не визнали помилок, але ретроспективно видно, що ви з тріском провалилися майже у всіх своїх діях, і навіть ЗМІ вже важко висвітлювати ваш сором .

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/

Оригинал письма на иврите : N12 News (6 января 2022 г.)
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
Кір є респіраторним вірусом, більш заразним, ніж навіть омікрон. І його непогано контролювали, допоки антиваксери не зробили з України заповідник вірусів. Мені ще кілько років тому місцеві антиваксери Александро і roshenko q з піною у рота доказували, що в 60-х різкого зниження захворюваності на кір добилися виключно санітарними методами. А те, що в 1963 почалася масова вакцинація від кору в США, а в 1968 в Великобританії і в СРСР - то просто співпадіння. Але з початком ковіду вони свої язики сховали десь дуже глибоко.
Тепер пару слів про сайт, на який Ви посилаєтеся

Swiss Policy Research ( SPR ; до середини травня 2020 року, Swiss Propaganda Research ) https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-BR-2 [2] - це веб-сайт, запущений у 2016 році, який описує себе як «незалежну, безпартійну та неприбуткову дослідницьку групу[...]». Хоча редактори сайту невідомі, на сайті стверджується, що «SPR складається з незалежних науковців і не отримує зовнішнього фінансування». https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-3 [3]

Сайт Swiss Policy Research піддавався критиці за поширення https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory теорій змови, включаючи твердження, що QAnon https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon був психотерапевтом https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States) ФБР https://en.wikipedia.org/wiki/FBI [ https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-4 4] , і теорії, пов'язані з https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic пандемією COVID-19 . https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-BR-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-Listicle-5 [5] Німецький громадський мовник https://en.wikipedia.org/wiki/Tagesschau_(German_TV_series) Tagesschau називає SPR інструментом https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda пропаганди . https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-TSDE-6 [6]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/

Повністю вакцинований заразив 42 людини з яких 3 не вакциновані ці троє тяжко не захворіли на відміну від вакцинованих із яки 5 померло.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7248591/

Повністю невакцинована спричинила 6284 зараження і 42 смерті.
(31 грудня 2019 року уряд Китаю офіційно оголосив, що в країні був один випадок пневмонії з невідомою причиною. Протягом наступних тижнів у Південній Кореї до 8 лютого було 24 підтверджених випадки, і з тих пір кількість неухильно зростала. Дуже заразний вірус, відомий як коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19), інфікував випадок № 31 у Тегу; вона була першою пацієнткою, пов'язаною з церквою Сінчхонджі. Пізніше кількість справ, пов'язаних із Сінчхонджі, різко зросла. 6 березня 2020 року кількість підтверджених випадків склала 6284, 42 померли. Це дослідження, зібравши епідеміологічні дані про різні випадки зараження COVID-19, виявило, що об'єднання у великі групи призводить до масового зараження, і що пильна увага до особистої гігієни за допомогою носіння масок, гігієнічних рукавичок тощо може запобігти поширення COVID-19. Додаткові епідеміологічні дані та пов'язані з ними дослідження щодо інфекцій COVID-19 у Південній Кореї, ймовірно, підтвердять або трохи змінять цей висновок. Однак це дослідження є значущим тим, що воно наголошує на принципі обережності у профілактиці та лікуванні інфекційних захворювань, а також містить пропозиції щодо політики громадського здоров'я, яка зараз користується великим попитом.)
На підставі цього робить висновок: "Повністю невакцинована спричинила 6284 зараження і 42 смерті." Народ порівняйте https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7248591/
з

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/ Кровідобісам в недалекому майбутьньому прийдеться на стелю пальцем показувати і говорити що це доказ що у всьому винні люди які не вакцинуються. Час плине дуже швидко.
О, як зачепило... Такий любитель точності... А що ж ти забув написати біля свого восилання ось це:

Весь персонал (середній вік: 33 роки; діапазон: 22-48) залишався безсимптомним або з легким перебігом захворювання. Серед пацієнтів (середній вік: 77 років; діапазон: 42-93; середній час від другої дози вакцини до зараження: 176 днів; діапазон: 143-188) вісім захворіли тяжко, шестеро важкохворі та п'ятеро з тяжкохворих померли. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/table/t1/ Таблиця ). Популяція пацієнтів була значно старша за персонал, і всі пацієнти мали супутні захворювання: цукровий діабет (n = 9), гіпертонія (n = 16), ішемічна хвороба серця (n = 12), застійна серцева недостатність (n = 7), деменція (n = 5), індекс маси тіла > 30 (n = 8), хронічна ниркова недостатність (n = 11), з яких шість перебували на діалізі. У восьми пацієнтів був ослаблений імунітет.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
Що, подвійні стандати, пан українеЦ?
посилання
І Що це змінює? І так відомо всім що саме люди похилого віку та з супутніми хворобами саме й потрапляють в реанімацію. Ви "вакцину животворну" пхаєте всім підряд без огляду і саме в ній бачите спасіння. Час працює проти ковідобісів. Все більше людей розуміє що ви берхуни. Спочатку брехали про те що вакцина захистить від хвороби потім що шанс захворіти менши далі що хворіють усі але смертність менша. Але вся ваша брехня вилазить як шило з мішка.
А вас це розслідування бісить тому що як би ви його не крутили а все рівно з 42 людей лише 3 невакциновані які хворіли в легкій формі і не померли.
Вам ніякі стандарти не подвіні не потрійні не допоможуть вашу брехню зробити правдою.
Не бреши.
Спочатку повідомили про те що вакцина захистить від зараження штамами альфа та бета. Потім що шанс зараження штамом дельта у вакцинованих помітно менше, ніж у невакцинованих. Далі що хворіють усі але смертність у вакцинованих значно менша. І це все по результатах випробувань і статданих.
Так що твоя примітивна брехня не пройде.
Спочатку брехали про те що вакцина захистить від хвороби потім що шанс захворіти менши далі що хворіють усі але смертність менша. Але вся ваша брехня вилазить як шило з мішка.

"

Не бреши.
Спочатку повідомили про те що вакцина захистить від зараження штамами альфа та бета. Потім що шанс зараження штамом дельта у вакцинованих помітно менше, ніж у невакцинованих. Далі що хворіють усі але смертність у вакцинованих значно менша. І це все по результатах випробувань і статданих.
Так що твоя примітивна брехня не пройде."

Ви свою брехню "не випробуваннями" не "статданними" не приховаєте
Слабуватий у тебе аргумент - "Ви свою брехню не приховаєте".
Зараз всім відомо що вакцина не захища від зараження. І це загальновизнаний факт чи я помиляюсь?
Від зараження штамами альфа та бета м-РНК вакцини захищають як і раніше. Проти зараження дельтою десь на 65%, від зарадення омікроном - десь на 50% через 14 днів після другого щеплення, потім поступово знижується.
На сьогодні прибл. 20% захворівших мають омікрон, інші - в основному дельту.
тобі за агітацію псевдовакцинації платять чи ти просто упоротий ваксер?
Мені за відстоювання своєї точки зору на Цензорі нічого не платять. Я вважаю, що покищо альтернативи вакцинам в боротьбі з ковідом немає. З твоєї точки зору це "упоротий вакскр", а з моєї - свідомий прибічник класичної медицини.
Яким чином вакцини переможуть ковід?
Такий варіант не виключений, але не надто ймовірний., бо надто багато антиваксерів, які до того ж в більшості ще і антимасочники.
Це відповідь на питання яким чином? (Ну якщо уявити що всі в масках і привиті)
Так.
До речі в посиланні всі це зможуть прочитати навіщо мені всю статтю постити?
Бо просто середньостатистичний вакцинований і вакцинований середнім віком 77 років та ще і на діалізі - то не одне й те саме.
Всерівно не викрутетесь брехня вона вилізе в будьякому разі і вже вилазить
Копійочка дзень?
МОЗ вдвічі зменшило термін обов'язкової самоізоляції при Covid-19

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили нові строки самоізоляції у випадку захворювання чи отримання позитивного тесту на коронавірус. Відтепер обов'язкова самоізоляція становитиме 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби. Про це йдеться на сторінці відомства у .

Експерти МОЗ вирішили суттєво зменшити термін самоізоляції пацієнтів із Covid-19. Тепер достатньо тільки 5-денної ізоляції з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту на коронавірус. Основною умовою для виходу «в люди» є відсутність симптомів.

У цьому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не є обов'язковим. Водночас, якщо минуло менше ніж 5 днів, але хворий має негативний результат ПЛР-тестування, це теж є підставою для завершення самоізоляції.

https://portal.lviv.ua/news/2022/02/07/moz-vdvichi-*********-termin-obov-iazkovoi-samoizoliatsii-pry-covid-19

За це потрібно мабуть дякувати "вакцинації животворній" та адептам на кшталт
Как вы уже всем надоели!!! поклонники ковидовы!шмурдяка вагон вам в помощь!!! чтобы вы двигались каждый час!
вакцинація рятує, казав шлюшко...
