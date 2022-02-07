Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 7 февраля в мире зарегистрировали 1 860 308 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 6353 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 395 981 600 случаев инфицирования, из них 1 860 308 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 758 707 человек, из них 6353 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 314,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 12-я в мире и 4-я в Европе.
В период наблюдения преобладающий штамм сменился с дельты на омикрон. Это сопровождалось ростом заболеваемости и госпитализаций среди всех категорий населения, независимо от вакцинного статуса. Однако среди невакцинированных число случаев инфекции и госпитализаций было в 3,6 и 23,0 раза выше, чем среди полностью вакцинированных и получивших бустер, и в 2,0 и 5,3 раза выше, чем среди полностью вакцинированных.
Професор Ехуд Кімрон, завідувач кафедри мікробіології та імунології Тель-Авівського університету та один із провідних ізраїльських імунологів, написав відкритого листа, в якому різко критикує ізраїльське - і навіть глобальне - управління пандемією коронавірусу.
МОЗ, час визнати провал
Зрештою, правда завжди буде розкрита, а правда про політику щодо коронавірусу починає розкриватися. Коли деструктивні концепції руйнуються одна за одною, нічого не залишається, як розповісти експертам, які керували пандемією - ми вам це сказали.
Через два роки ти нарешті розумієш, що респіраторний вірус неможливо перемогти і що будь-яка така спроба приречена на провал. Ви цього не визнаєте, тому що за останні два роки майже не визнали помилок, але ретроспективно видно, що ви з тріском провалилися майже у всіх своїх діях, і навіть ЗМІ вже важко висвітлювати ваш сором .
Оригинал письма на иврите : N12 News (6 января 2022 г.)
Swiss Policy Research ( SPR ; до середини травня 2020 року, Swiss Propaganda Research ) https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-BR-2 [2] - це веб-сайт, запущений у 2016 році, який описує себе як «незалежну, безпартійну та неприбуткову дослідницьку групу[...]». Хоча редактори сайту невідомі, на сайті стверджується, що «SPR складається з незалежних науковців і не отримує зовнішнього фінансування». https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-3 [3]
Сайт Swiss Policy Research піддавався критиці за поширення https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory теорій змови, включаючи твердження, що QAnon https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon був психотерапевтом https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States) ФБР https://en.wikipedia.org/wiki/FBI [ https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-4 4] , і теорії, пов'язані з https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic пандемією COVID-19 . https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-BR-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-Listicle-5 [5] Німецький громадський мовник https://en.wikipedia.org/wiki/Tagesschau_(German_TV_series) Tagesschau називає SPR інструментом https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda пропаганди . https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-TSDE-6 [6]
Повністю вакцинований заразив 42 людини з яких 3 не вакциновані ці троє тяжко не захворіли на відміну від вакцинованих із яки 5 померло.
Повністю невакцинована спричинила 6284 зараження і 42 смерті.
На підставі цього робить висновок: "Повністю невакцинована спричинила 6284 зараження і 42 смерті." Народ порівняйте https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7248591/
з
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/ Кровідобісам в недалекому майбутьньому прийдеться на стелю пальцем показувати і говорити що це доказ що у всьому винні люди які не вакцинуються. Час плине дуже швидко.
Весь персонал (середній вік: 33 роки; діапазон: 22-48) залишався безсимптомним або з легким перебігом захворювання. Серед пацієнтів (середній вік: 77 років; діапазон: 42-93; середній час від другої дози вакцини до зараження: 176 днів; діапазон: 143-188) вісім захворіли тяжко, шестеро важкохворі та п'ятеро з тяжкохворих померли. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/table/t1/ Таблиця ). Популяція пацієнтів була значно старша за персонал, і всі пацієнти мали супутні захворювання: цукровий діабет (n = 9), гіпертонія (n = 16), ішемічна хвороба серця (n = 12), застійна серцева недостатність (n = 7), деменція (n = 5), індекс маси тіла > 30 (n = 8), хронічна ниркова недостатність (n = 11), з яких шість перебували на діалізі. У восьми пацієнтів був ослаблений імунітет.
Що, подвійні стандати, пан українеЦ?
А вас це розслідування бісить тому що як би ви його не крутили а все рівно з 42 людей лише 3 невакциновані які хворіли в легкій формі і не померли.
Вам ніякі стандарти не подвіні не потрійні не допоможуть вашу брехню зробити правдою.
Спочатку повідомили про те що вакцина захистить від зараження штамами альфа та бета. Потім що шанс зараження штамом дельта у вакцинованих помітно менше, ніж у невакцинованих. Далі що хворіють усі але смертність у вакцинованих значно менша. І це все по результатах випробувань і статданих.
Так що твоя примітивна брехня не пройде.
"
Не бреши.
Спочатку повідомили про те що вакцина захистить від зараження штамами альфа та бета. Потім що шанс зараження штамом дельта у вакцинованих помітно менше, ніж у невакцинованих. Далі що хворіють усі але смертність у вакцинованих значно менша. І це все по результатах випробувань і статданих.
Так що твоя примітивна брехня не пройде."
Ви свою брехню "не випробуваннями" не "статданними" не приховаєте
На сьогодні прибл. 20% захворівших мають омікрон, інші - в основному дельту.
У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили нові строки самоізоляції у випадку захворювання чи отримання позитивного тесту на коронавірус. Відтепер обов'язкова самоізоляція становитиме 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби. Про це йдеться на сторінці відомства у .
Експерти МОЗ вирішили суттєво зменшити термін самоізоляції пацієнтів із Covid-19. Тепер достатньо тільки 5-денної ізоляції з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту на коронавірус. Основною умовою для виходу «в люди» є відсутність симптомів.
У цьому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не є обов'язковим. Водночас, якщо минуло менше ніж 5 днів, але хворий має негативний результат ПЛР-тестування, це теж є підставою для завершення самоізоляції.
За це потрібно мабуть дякувати "вакцинації животворній" та адептам на кшталт