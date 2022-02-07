Украина на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 февраля в мире зарегистрировали 1 860 308 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 6353 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 395 981 600 случаев инфицирования, из них 1 860 308 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 758 707 человек, из них 6353 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 314,9 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 12-я в мире и 4-я в Европе.