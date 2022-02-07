Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен в 15 раз, в 16 областях "красный" уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 7 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 1148. Самый высокий уровень заболеваемости в Житомирской области (2105), Хмельницкой области (1988) и Сумской области (1975).
По данным за 6 февраля, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 67,4 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 16 областях. Кроме того, в Киеве и трех областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций.
Также в Украине заняты 40,9% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
По состоянию на 7 февраля 2022 г. в Ивано-Франковской и Ривненской областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Полтавская области находятся на "желтом" уровне.
