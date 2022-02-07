Лукашенко может внезапно проинспектировать совместные военные учения РФ и Беларуси, - госсекретарь Совбеза страны Вольфович

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко может лично проинспектировать проходящие в республике белорусско-российские учения.

Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности страны Александр Вольфович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент нашей страны сказал: "Я сам определю, когда мне посмотреть, как проходят учения, если посчитаю это нужным". Зная нашего главнокомандующего, он может принять решение в любой момент, неожиданно для всех проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими", - сказал Вольфович.

Вольфович отмечает, что "сегодняшняя проверка сил реагирования Союзного государства - это тоже одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства". "Учения имеют исключительно оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных стран", - отметил он.

"Время выбрано наиболее сложное. Зимой всегда сложнее проводить маневры, учения. Это накладывает определенный отпечаток. Плановые учения это хорошо, но когда проводится внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

"Очень крупные маневры проходят, с отработкой стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на оперативных направлениях и выполнению задач по отражению агрессии. Если раньше мы не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки вынуждены рассматривать в том числе и южное направление, прежде всего для защиты южных рубежей Союзного государства", - утверждает Вольфович.

Впрочем, никаких аргументов в пользу своих слов он не дает.

