Лукашенко может внезапно проинспектировать совместные военные учения РФ и Беларуси, - госсекретарь Совбеза страны Вольфович
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко может лично проинспектировать проходящие в республике белорусско-российские учения.
Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности страны Александр Вольфович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент нашей страны сказал: "Я сам определю, когда мне посмотреть, как проходят учения, если посчитаю это нужным". Зная нашего главнокомандующего, он может принять решение в любой момент, неожиданно для всех проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими", - сказал Вольфович.
Вольфович отмечает, что "сегодняшняя проверка сил реагирования Союзного государства - это тоже одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства". "Учения имеют исключительно оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных стран", - отметил он.
"Время выбрано наиболее сложное. Зимой всегда сложнее проводить маневры, учения. Это накладывает определенный отпечаток. Плановые учения это хорошо, но когда проводится внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.
"Очень крупные маневры проходят, с отработкой стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на оперативных направлениях и выполнению задач по отражению агрессии. Если раньше мы не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки вынуждены рассматривать в том числе и южное направление, прежде всего для защиты южных рубежей Союзного государства", - утверждает Вольфович.
Впрочем, никаких аргументов в пользу своих слов он не дает.
Воно залюбки кине білорусів у війну.
Дружбан Лукашенко обізвав ЗЕленського "безголовим, аморфним, у якої немає стрижня".
Подякував найвеличнішому поцрєоту в косоворотці за злив "вагнерівців".
І тиша.
Потерпілий, Кулеба, дЄрмоохфіс, Мандєль, Арахамія, служки, сосни корабельні , 73% всі ми преЗЕденти, ані пари з уст.