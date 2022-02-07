РУС
Лукашенко может внезапно проинспектировать совместные военные учения РФ и Беларуси, - госсекретарь Совбеза страны Вольфович

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко может лично проинспектировать проходящие в республике белорусско-российские учения.

Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности страны Александр Вольфович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент нашей страны сказал: "Я сам определю, когда мне посмотреть, как проходят учения, если посчитаю это нужным". Зная нашего главнокомандующего, он может принять решение в любой момент, неожиданно для всех проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими", - сказал Вольфович.

Вольфович отмечает, что "сегодняшняя проверка сил реагирования Союзного государства - это тоже одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства". "Учения имеют исключительно оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных стран", - отметил он.

"Время выбрано наиболее сложное. Зимой всегда сложнее проводить маневры, учения. Это накладывает определенный отпечаток. Плановые учения это хорошо, но когда проводится внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

"Очень крупные маневры проходят, с отработкой стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на оперативных направлениях и выполнению задач по отражению агрессии. Если раньше мы не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки вынуждены рассматривать в том числе и южное направление, прежде всего для защиты южных рубежей Союзного государства", - утверждает Вольфович.

Впрочем, никаких аргументов в пользу своих слов он не дает.

Также читайте: Лукашенко пригрозил Киеву общим с РФ военным ответом в случае наступления ВСУ на Донбасс: Мы здесь что, шутим на южной границе?

армия РФ (20679) Беларусь (8024) граница (5381) Лукашенко Александр (3647) россия (97399) военные учения (3498)
+6
Инспектор хренов! Голова колгоспу проинспектирует ход учений! Какой инспектор, такая и армия! Белорусские потешные войска конечно моща!😀😀😀
07.02.2022 08:53 Ответить
+4
Так хай "інспектує"! Головне - хай візьме лопату і викопає в полі окоп А потім "проінспектує" - через скільки часу він наповниться водою Адже саме в тих окопах будуть лежать його солдати коли на дорогах Полісся будуть горіть його танки!
07.02.2022 08:52 Ответить
+3
Краще б обидва схиблені гвальтівники та вбивці раптово іздохли...
07.02.2022 08:53 Ответить
Так хай "інспектує"! Головне - хай візьме лопату і викопає в полі окоп А потім "проінспектує" - через скільки часу він наповниться водою Адже саме в тих окопах будуть лежать його солдати коли на дорогах Полісся будуть горіть його танки!
07.02.2022 08:52 Ответить
Краще б обидва схиблені гвальтівники та вбивці раптово іздохли...
07.02.2022 08:53 Ответить
В Ла-Манше бульбу на тертюху мыть будет,походу..
07.02.2022 08:53 Ответить
Инспектор хренов! Голова колгоспу проинспектирует ход учений! Какой инспектор, такая и армия! Белорусские потешные войска конечно моща!😀😀😀
07.02.2022 08:53 Ответить
Проинспектирует, когда ему с Москвы разрешат. Он марионетка, а в Москве кукловоды, как он сам любил говорить.
07.02.2022 08:55 Ответить
нахрен нам тот Адольфовичь всрался? лучше новость как наш Залужный инспектирует! чи он не собирается воевать?
07.02.2022 09:01 Ответить
Бешеной собаке сто верст не крюк.
07.02.2022 09:02 Ответить
эксперты и аналитики считают , что Лукашенко может неожиданно пойти поссерить и даже пукнуть
07.02.2022 09:05 Ответить
Ему могут кацапы разрешить проинспектировать ,поле картофельное где гадят кацарылые вояки.Не больше.
07.02.2022 09:16 Ответить
лука мудіщєв - загроза всесвіту.
07.02.2022 09:19 Ответить
07.02.2022 09:31 Ответить
)))друзі прикривають друга, граючого в тетріс, коли кацапи аж пердять від натуги.
07.02.2022 09:57 Ответить
Не вижу никакой разницы, между его инспектированием и тем, что может высраться на стол в своем кабинете. Один и тот же результат.
07.02.2022 09:35 Ответить
Та они Орлан уже сбили) инспекторы)
07.02.2022 09:37 Ответить
Рідкісний довбо...
Воно залюбки кине білорусів у війну.
07.02.2022 09:42 Ответить
https://twitter.com/FpfpDBcvSrP8yZQ @FpfpDBcvSrP8yZQ

Дружбан Лукашенко обізвав ЗЕленського "безголовим, аморфним, у якої немає стрижня".

Подякував найвеличнішому поцрєоту в косоворотці за злив "вагнерівців".

І тиша.

Потерпілий, Кулеба, дЄрмоохфіс, Мандєль, Арахамія, служки, сосни корабельні , 73% всі ми преЗЕденти, ані пари з уст.
07.02.2022 09:43 Ответить
 
 