Более 500 лет назад вышла первая в мире печатная книга украинского автора
Украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме 7 февраля 1483 издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года". Это первая известная печатная книга украинского автора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta.ua.
Ученый эпохи Возрождения, деятель науки, поэт, философ, астроном Юрий Михайлович Донат-Котермак родился в 1450 году в Дрогобыче. Поступил в Ягеллонский университет в Кракове. Изучал медицину и свободные искусства в Болонском университете, где стал доктором философии и медицины. Ректор Болонского университета медицины и свободных искусств, профессор и вице-канцлер Истрополитанской академии в Братиславе, профессор Ягеллонского университета в Кракове. Среди его студентов был будущий выдающийся астроном Николай Коперник.
"Прогностическая оценка текущего 1483 года" - это астрологический календарь. На основе анализа взаимного расположения небесных светил и оценки разных небесных явлений автор делает предсказание о земных событиях. Юрий Дрогобыч беспокоится о судьбе человеческого рода, воспевает разум, который человека "возвеличивает над миром", дает ему "мощную власть".
В трактате автор представляет также сведения из разных естественных наук. В частности, определено с точностью до часа и минуты время двух будущих лунных затмений и фаз Луны в течение всего года, даны определенные указания о видимом движении планет. Юрий Дрогобыч описывает расположение Солнца, Луны и звезд в Константинополе, Кафе, Вильнюсе и Москве, городах княжества Литовского и по всей Малой Азии. В разделе "О положении Польши" он подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает Русское Королевство - бывшие владения галицко-волынского короля Даниила.
В библиотеках Парижа сохранились копии двух астрологических трактатов Юрия Дрогобыча, а в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене его прогноз на 1478 год. Эти труды свидетельствовали об основательной осведомленности ученого с античной и средневековой литературой.
Ну не як не улус орди , мокши останній ясир заплатили за часів петьки 1
а вы написали, с вики когда перешли под Литовию.
да кстати и после этого выплаты дани продолжались...
учите историю, господа украинцы
Так що вчи сам історію
(если бы не кацапы, Украина до сих пор была бы Киевская Русь-европейская Держава)
Юрий Дрогобыч считается первым среди восточнославянских мыслителей автором печатного произведения, изданного на латыни, а также первым известным доктором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицины , получившим учёную степень в европейском университете и происходившим из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC) Руси .
Учился в Кракове, книгу издал в Риме ...
А "подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает Русское Королевство" - вообще ни в какие ворота.
Мы все с удовольствием почитаем гениальные решения.
Первая датированная печатная книга появилась на московии лишь в 1564
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%BF%D0%BE%CC%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%C2%BB%201564%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%C2%AB,%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC.
гы
да и кстати подумайте, что за селение было Манкерман
на то она и история, наука субъективная, хотя должна основывается на фактах, но это в теории
Кстати, а почему 300 летие России никто не отмечал в ноябре 2021 года?!
Могли бы памятник Петру 1 из гамна слепить хотя бы в честь такого "знаменательного" события.
300 лет Российской Империи.
причем тут Русь и её народы ?