6 185 47

Более 500 лет назад вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме 7 февраля 1483 издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года". Это первая известная печатная книга украинского автора.

Ученый эпохи Возрождения, деятель науки, поэт, философ, астроном Юрий Михайлович Донат-Котермак родился в 1450 году в Дрогобыче. Поступил в Ягеллонский университет в Кракове. Изучал медицину и свободные искусства в Болонском университете, где стал доктором философии и медицины. Ректор Болонского университета медицины и свободных искусств, профессор и вице-канцлер Истрополитанской академии в Братиславе, профессор Ягеллонского университета в Кракове. Среди его студентов был будущий выдающийся астроном Николай Коперник.

"Прогностическая оценка текущего 1483 года" - это астрологический календарь. На основе анализа взаимного расположения небесных светил и оценки разных небесных явлений автор делает предсказание о земных событиях. Юрий Дрогобыч беспокоится о судьбе человеческого рода, воспевает разум, который человека "возвеличивает над миром", дает ему "мощную власть".

В трактате автор представляет также сведения из разных естественных наук. В частности, определено с точностью до часа и минуты время двух будущих лунных затмений и фаз Луны в течение всего года, даны определенные указания о видимом движении планет. Юрий Дрогобыч описывает расположение Солнца, Луны и звезд в Константинополе, Кафе, Вильнюсе и Москве, городах княжества Литовского и по всей Малой Азии. В разделе "О положении Польши" он подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает Русское Королевство - бывшие владения галицко-волынского короля Даниила.

В библиотеках Парижа сохранились копии двух астрологических трактатов Юрия Дрогобыча, а в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене его прогноз на 1478 год. Эти труды свидетельствовали об основательной осведомленности ученого с античной и средневековой литературой.

+12
1483 рік! До спалення першої книгодрукарні на Мосві - більше 80-ти років
07.02.2022 09:03 Ответить
+12
А на мокшанских болотах в это время жабы квакали...
07.02.2022 09:14 Ответить
+7
А 400 років потому Лєнін придумав Україну і українців...
07.02.2022 09:09 Ответить
1483 рік! До спалення першої книгодрукарні на Мосві - більше 80-ти років
07.02.2022 09:03 Ответить
Слава Україні !
07.02.2022 09:07 Ответить
Героям Слава!
07.02.2022 09:33 Ответить
А 400 років потому Лєнін придумав Україну і українців...
07.02.2022 09:09 Ответить
07.02.2022 10:12 Ответить
какой древний народ...
07.02.2022 09:10 Ответить
Такі да а мокшані в цей час хана орди славили і ясир йому платили 😜
07.02.2022 10:08 Ответить
Как вы думаете, в какой улус входил Киев?
07.02.2022 10:28 Ответить
Близько https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1362 1362 року Київське князівство після битви під Синіми Водами звільнилося з під влади Золотої Орди і перейшло під контроль https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського (з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1398 1398 року держава називалась Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське). Воно увійшло до його складу як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB васальне князівство.
Ну не як не улус орди , мокши останній ясир заплатили за часів петьки 1
07.02.2022 10:37 Ответить
ну вы глубже копните, с какого года ?
Ми за 1450 рік , той що у статті Друге питання хто із князів на теренах нинішньої України їздили получати ясир на правління в орду після 1362 року і скільки було переписів населення на теренах нинішньої України ордой , як у мокшанів , що означає про входження даної території в орду ?
Так що вчи сам історію
07.02.2022 11:01 Ответить
Да, за отобранные у Орды земли, ВКЛ,во избежание конфликтов, согласилось платить часть дани собранной с этих земель Орде.После поражения Тохтамыша от Тимура,ВКЛ приняло к себе много татар т.з.,,липок,,впоследствии принявших христианство.Многие из них стали знатью ВКЛ,а позже Речи Посполитой. Среди них -великий Украинско,-татарский писатель Ф.М.Достоевский,предки которого,(по отцовской линии), были польско -украинской православной шляхтой . Дед Дастоевского был православным священником и имел приход на территории современной Винницкой области.Но вонючие брюквоеды-кацапы, все заграбастали как всегда себе,как и Булкакова,Чехова,Чайковского,Ш.олохова и много-много других
07.02.2022 11:22 Ответить
Извиняюсь,не дед,а прадед был священником .
07.02.2022 11:24 Ответить
А на мокшанских болотах в это время жабы квакали...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:14 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=229177009422827&set=p.229177009422827&type=3&av=100069915886888&eav=AfbVp8BbbFnM561wj7Nr5dS1j59b2L2q-El_ZN32eVDa41kqnFcBGXtBCtPmIgkIG0w&__cft__[0]=AZVEYUDAWmhTkrVudHVwe5JJnd2a_hnm2CA0gj992KOp3c8BVIsPh5ZU0OaVFaGxYi7Lj4KTJkXZ3mOU2bosjcnQ9bnU_lcRqEMqOeocpLoa0CA1dJQnAl51hI28f4mxRppzXe1wG3xmZKttBww069AklopP7i4iI30Qr6qLJnqBWA&__tn__=R]-R Украинцы наши младшие братья
07.02.2022 09:20 Ответить
в двух "Википедиях"(украинской и руской) страна указана - Польское Королевство...
07.02.2022 09:55 Ответить
после того как в 1169 году мокшанский князь Андрей Боголюбский уничтожил Киев, Киевская Русь вошла в Княжество Литовское а затем в Речь Посполиту!
(если бы не кацапы, Украина до сих пор была бы Киевская Русь-европейская Держава)
07.02.2022 10:17 Ответить
Магистр Георгий Дрогобыч из Руси, также - Юрий Михайлович Донат, он же - Юрий Михайлович Котермак (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Georgius Drohobicz de Russiahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Юрій Дрогобич, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Jerzy Kotermak Drusianus, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. Giorgio da Leopoli); https://ru.wikipedia.org/wiki/1450 ок. 1450 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87 Дрогобыч , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русское воеводство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569) Королевство Польское - https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 4 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1494 1494 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Краков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569) Королевство Польское ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F галицкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 астролог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87 врач , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 философ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB библиофил и гуманист эпохи Возрождения; происходил из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Червонной Руси , входившей в ту пору в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569) Королевство Польское . Предположительно, Котермак поддерживал связи с нюрнбергским кружком гуманистов и, возможно, был одним из преподавателей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9 Николая Коперника в Кракове. С https://ru.wikipedia.org/wiki/1481 1481 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1482_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1482 год - ректор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Болонского университета . C https://ru.wikipedia.org/wiki/1488_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1488 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 профессор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Краковского университета .

Юрий Дрогобыч считается первым среди восточнославянских мыслителей автором печатного произведения, изданного на латыни, а также первым известным доктором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицины , получившим учёную степень в европейском университете и происходившим из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC) Руси .
07.02.2022 09:56 Ответить
Почему многим выдающимся украинцам не нашлось места в Украине?
Учился в Кракове, книгу издал в Риме ...
А "подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает Русское Королевство" - вообще ни в какие ворота.
07.02.2022 10:01 Ответить
Паравоз ты тупой,больше не пиши,а то все видят твою тупость!
07.02.2022 10:20 Ответить
Если считаешь себя умным, высказывай свои умные мысли!
Мы все с удовольствием почитаем гениальные решения.
07.02.2022 10:43 Ответить
а, тобто не австрійський генштаб, а римський придумав українців...
07.02.2022 10:14 Ответить
а на мокшанских болотах первую книгу напечатают лишь через 80 лет:
Первая датированная печатная книга появилась на московии лишь в 1564
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%BF%D0%BE%CC%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%C2%BB%201564%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%C2%AB,%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC.
07.02.2022 10:23 Ответить
Вы разделяете Киевскую Русь и Московскую, Галичскую, Владимирскую, Рязанскую ?

гы
07.02.2022 10:34 Ответить
Русь була лише Київська. Все інше - вигадки кацапів. (Горних Оленів)
07.02.2022 11:03 Ответить
собственно говоря и киевской не было (это понятие ввели в 1939г. - думаю в политике СССР было разделение народов - управлять проще), я просто привел пример, как можно именовать различные общины одного происхождения.

да и кстати подумайте, что за селение было Манкерман
07.02.2022 11:37 Ответить
В.О.Ключевский считал,что история т.з.Киевской Руси закончилась со смертью Ярослава Мудрого и разделом Руси на 5 княжеств между сыновьями. Некоторые историки считают этой датой Любечский сЪезд князей,созванный Владимиром Мономахом. Ни одного князя с залесья там не было,потому,что к этому времени там не было никаких княжеств. Ростово-Суздальское -было обыкновенной ,,прикармией,,куда Киевские князья ссылали неугодных роственников Первое появилось в 1127 году т.з.Муромское в результате раздела Черниговского между Ольговичами .Впоследствии стол перенесли в Рязань.Но подавляющее большинство историков 19-20вв. считают ,,концом,,Руси ,смерть великого князя Киевского Мстислава С этого момента началась история УДЕЛЬНЫХ княжеств, Но до образования П-Залесского,Тверского,,а тем более Московского оставлись еще долгие150 лет. Никакого отношения эти улусы Золотой Орды к Руси не имели. Все они были созданы после нашествия Батыя Чингизидами, о чем говорит вся топонимика этих городов и княжеств. Учите истоию,а не читайте сказки Шувалова и Шлецера с Миллером
07.02.2022 11:53 Ответить
с историей как всегда, как хочешь можно повернуть
на то она и история, наука субъективная, хотя должна основывается на фактах, но это в теории
07.02.2022 10:37 Ответить
За 200 лет до возникновения какой то там России!
Кстати, а почему 300 летие России никто не отмечал в ноябре 2021 года?!
Могли бы памятник Петру 1 из гамна слепить хотя бы в честь такого "знаменательного" события.
07.02.2022 10:50 Ответить
вы опять не верно пишите...
300 лет Российской Империи.

причем тут Русь и её народы ?
07.02.2022 11:29 Ответить
путь проповедника, мучителен и тяжек...
07.02.2022 11:45 Ответить
нести правду людям - моя задача.
07.02.2022 11:52 Ответить
Но пока ты несешь бред! Подтяни историю, ты слаб в ней.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
07.02.2022 12:08 Ответить
Він мав на увазі указ петьки 1 про перейменування Московії на расісю , як раз 300 років
07.02.2022 12:02 Ответить
 
 