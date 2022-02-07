Американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ: отрабатывали действия в случае массовых ранений

Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области. Отрабатывали действия во время массовых поражений, а также моделировали разные ситуации в условиях боевых действий.

Военнослужащая Вооруженных Сил Украины Виктория – боевой медик. Дома в Хмельницкой области ее ждут двухлетний сын и мама. В зоне проведения операции Объединенных сил вместе с мужем она оказывает медицинскую помощь раненым. В течение пяти лет службы Виктория многое увидела, сообщает "ДОМ", передает Цензор.НЕТ.

"Были и двухсотые, и трехсотые были. И осколочные были, и минно-взрывные. БМП взорвалось на минно-взрывном. И там было два трехсотых и один двухсотый — механик-водитель. Механика-водителя там не спасли, потому что там не было половины тела, вырванные легкие, и 90% было ожогов. А трехсотые — с ними все хорошо. Они живут дальше, все хорошо", — рассказала Виктория.

Свои навыки и знания Виктория, как и остальные медики, постоянно развивает и совершенствует. Сегодня появилась возможность поучиться у американского коллеги, который имеет опыт в Сирии и Ираке. Скай Баркли родом из Южной Каролины. 35-летний мужчина четыре года служил в морской пехоте, но из-за аварии вынужден был оставить службу, и решил, что будет помогать людям. Во время событий в Ираке и Сирии он видел ежедневно сотни раненых.

"Мы его упаковываем полностью в термоодеяло, закрываем ноги, и оставляем доступ, чтобы можно было внутривенно, если мы его капаем", — рассказала о своих действиях во время учений Виктория.

Подготовку украинских военных медиков Скай Баркли оценил высоко.

"Очень приятно видеть в Украине армию, в которой так хорошо подготовлены медицинские работники. И когда я приехал сюда, начал говорить с медицинскими работниками, то сказал себе: ого, они действительно по-настоящему подготовлены. И в буквальном смысле то, что мы можем здесь делать, — просто продолжать их практическую подготовку, исходя из того, что они знают", — прокомментировал медик общественной организации "Здесь надежда" Скай Баркли.

На учениях разобрали, как действовать в случае массовых ранений, как сортировать людей и кому в первую очередь помогать, как использовать подручные средства, если закончились перевязочные материалы.

"Во-первых, общаешься с людьми, а тем более, если знаешь, что они приехали к нам чему-то нас научить и посмотреть, что мы умеем. И, во-вторых, психологически немножко разрядка идет", — поделилась военнослужащая ВСУ Оксана.

"Они полезны для того, чтобы ребята с солдатами, например, знали, что можно делать в таком случае, как помочь, когда бывают разные ситуации. У меня была в этом году такая ситуация. Ребята все правильно сделали, помогли, я оказала помощь, остался жив, все хорошо", — добавила военнослужащая ВСУ Наталья.