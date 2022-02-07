"США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы возродить свой имидж после афганского провала", - МИД РФ
Министерство иностранных дел Российской Федерации убеждает, что якобы США и Великобритания придумали угрозу нападения России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".
"США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину ради "героической борьбы", чтобы затем совершить провокацию и объявить о своей победе, это способ отвлечь внимание от собственных кризисов и возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - МИД РФ.
Сергей Воробей #492359
Первый Второй
Прощай немытая раССея
Продолжаются новости образования. Учительницу уволили за чтение старшеклассникам Хармса и Введенского, потому что они «враги народа»
В питерской гимназии уволили учительницу Серафиму Сапрыкину за то, что она читала школьникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, умерщвленных советской диктатурой
Урок, на котором десятиклассники услышали стихи «пособников фашистов» и «врагов народа», уступил молодому педагогу-организатору учитель по обществознанию. А началось с того, что в школе «провисал литературный сектор», и заведующую библиотекой искали днем с огнем.
можно даже активние возрождать
ПС. Почитай, хотя-бы, Шевченко, который жил задолго до "совдепии" и прозрей. Как будто сейчас он всё пишет. Совдепия...
Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу устроили банкет в Золотом зале Дома народных собраний в честь почетных гостей со всего мира, которые присутствовали на церемонии открытия зимних игр.
Что характерно великий геостратег не был приглашен на мероприятие или побоялся.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0206/c31521-9953346-5.html банкет СИ
Російському цинізму нема меж.