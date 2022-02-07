РУС
"США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы возродить свой имидж после афганского провала", - МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации убеждает, что якобы США и Великобритания придумали угрозу нападения России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину ради "героической борьбы", чтобы затем совершить провокацию и объявить о своей победе, это способ отвлечь внимание от собственных кризисов и возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - МИД РФ.

США продолжают попытки отвлечь Россию от нападения на Украину, - представитель США в ООН Томас-Гринфилд

Топ комментарии
+28
Как всегда кацапы,с больной головы на здаровую.Да вас мразей и на Донбассе как бы нет,а гробы в ********* идут.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:09 Ответить
+25
Покурила Манька травку и увидела знаменье.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:07 Ответить
+23
показать весь комментарий
07.02.2022 09:16 Ответить
Покурила Манька травку и увидела знаменье.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:07 Ответить
Після ультиматуму Пуйла Нато і США , парашка отримала вирвані годи і нарешті масове озброєння України новітньою зброєю Заходу. Перевозка металолому до кордонів України стає мокшам нерентабельною.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:27 Ответить
Ага-ага, ми такі довірливі...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:08 Ответить
То есть решили вздрючить более слабого соперника - рашку ?
показать весь комментарий
07.02.2022 09:08 Ответить
Как всегда кацапы,с больной головы на здаровую.Да вас мразей и на Донбассе как бы нет,а гробы в ********* идут.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:09 Ответить
Ложь - ментальность москалей.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:10 Ответить
Щось дуже довго вигадували.Чи "вигадЛки" вже Усі закінчилися?
показать весь комментарий
07.02.2022 09:10 Ответить
Ложь сложна,правда проста.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:17 Ответить
Перевожу. Просто это не нападение, а мы забираем, то что нам должно принадлежать, просто мы восстанавливаем ссср.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:11 Ответить
Крим і Донбасс також США та Британия окупувала та підтримує зброєю бойовиків на сході
показать весь комментарий
07.02.2022 09:12 Ответить
бензоколонка хоче щоб її вважали імперією
показать весь комментарий
07.02.2022 09:14 Ответить
Кира Ярмыш


Продолжаются новости образования. Учительницу уволили за чтение старшеклассникам Хармса и Введенского, потому что они «враги народа»

В питерской гимназии уволили учительницу Серафиму Сапрыкину за то, что она читала школьникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, умерщвленных советской диктатурой

Урок, на котором десятиклассники услышали стихи «пособников фашистов» и «врагов народа», уступил молодому педагогу-организатору учитель по обществознанию. А началось с того, что в школе «провисал литературный сектор», и заведующую библиотекой искали днем с огнем.

показать весь комментарий
07.02.2022 09:14 Ответить
я категорически за такое возрождение имиджа
можно даже активние возрождать
показать весь комментарий
07.02.2022 09:15 Ответить
Ахаха клоуны,гайда весь мокшеМИД в квартал полным составом, будете нас каждый вечер веселить.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:16 Ответить
Стягивает свои войска с металлоломом под границу с Украиной кацапия, но виноваты Штаты и Британцы. У козломордых все без изменения.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:16 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 09:16 Ответить
Прекратите постить эти мерзкие рожи, от них аппетит портится!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:06 Ответить
Все можливо... І цього теж відкидати не треба. Але є факти. І це армія ерефії на кордоні з Україною. Ось і все. І вона там була ще задовго до "роздмухування бульбашки")))...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:19 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 09:20 Ответить


показать весь комментарий
07.02.2022 09:21 Ответить
А стянуть армию к границам Украины это тоже американцы заставили путина?
показать весь комментарий
07.02.2022 09:24 Ответить
Всем совкам давно известно, что путин - это капиталистический агент мировых масонов.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:45 Ответить
после китайского приёма Х-йла,рашка дурочку включила.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:26 Ответить
Вот как окажется нацдиллер в луже собственных испорожнений тогда поверим что угрозы нет...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:26 Ответить
После таких заявлений Украинской армии нужно освободить оккупированные Московией земли и выйти к их границам, на своей земле мы можем и военные учения проводить и освобождать от оккупации Донбасс в котором заблудились российские оккупанты.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:27 Ответить
Ты уже там, готов освобождать?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:49 Ответить
А вы что будете ждать оккупантов, чтобы они быстро мимо вас пробежали и не задели ваш дом и огород?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:41 Ответить
Будем посмотреть. Потому как вряд-ли она будет, оккупация. А овобождать тех, кто не считает себя оккупированными... Стоит ли? Зачем? Чтобы самого считали оккупантом?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:02 Ответить
В 2015 году прорвали танки российские в Новоазовске пограничный пункт и углубились к Мариуполю, потом подвезли за 120 км с Донецка пьяных "шахтёров" и сказали что это их земля пользуйтесь и охраняйте, а мы сзади будем за порядком смотреть
показать весь комментарий
07.02.2022 14:20 Ответить
И? Что местные? Сильно против? Партизанская война идет полным ходом?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:38 Ответить
советским (подсадной народ ) это не надо. они рождены пожрать и по с рать,у них нет своего государства, ссср исчезло в 1991г
показать весь комментарий
07.02.2022 16:13 Ответить
Лютый бред. Ты, например, рожден гадить на Цензоре. И?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:31 Ответить
Я просто объясняю многим, почему государство Украина тридцать лет находится в подвешенном состоянии и вижу что часть нарида Украины инфицированы совдепией и боятся самостоятельности
показать весь комментарий
08.02.2022 09:43 Ответить
Мы уже 30 лет как самостоятельные. Что мешает просто честно жить, работать, а не воровать? Что мешает самим зарабатывать и строить нормальное государство, а не ждать подачек от запада и когда придет какой-нибудь немец или американец и наведет нам порядок в стране? Что мешает самим перестать быть быдлом и стать цивилизованными людьми? Все "совдепия" вам виновата? Да нет, вы такие от природы, менталитет-с...
ПС. Почитай, хотя-бы, Шевченко, который жил задолго до "совдепии" и прозрей. Как будто сейчас он всё пишет. Совдепия...
показать весь комментарий
08.02.2022 11:17 Ответить
Что мешает самим перестать быть быдлом и стать цивилизованными людьми? А что мешает московитам и др народам Орды, которых Московия намеренно перемешала на генном уровне с украинским народом, Население буферной Украины отшлифовывалось веками под правителей Московской Орды или под Наполеона, ,Гитлера, Польского правления, еврейской общины и тд.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:36 Ответить
Понятно. На научном языке это называется: плохому танцору всегда что-то мешает. Так я тебе скажу: пока мы, украинцы, не посмотрим в зеркало и не признаем, что мы сами, и только сами во всем виноваты, нормальной страны не построим. Ибо, не признав ошибок, невозможно их исправить. Не признав собственные недостатки, невозможно исправиться самому. Вот так и будем веками выживать в этой нищете и бардаке, назначая очередных виновников в том...
показать весь комментарий
08.02.2022 11:56 Ответить
. Мы тоже у себя дома.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:46 Ответить
А потом помогавших ему украинцев (петлюревцев) пересажал по лагерям, ЗУ начал заселять полякаму объявив земли украинцев исконно польскими, украинцы стали там вторым сортом, и все это привело к ненависти и к взрыву, что вылилось в Волынскую Резню. Вот такой он молодец этот Пилсудский - мини Гитлер польского разлива.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:12 Ответить
Роль Жирановського став виконувати Калхознік. То він за три дні захоплює Київ, тл він за три дні миє кирзаки в водах Ла Маншу.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:30 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 09:30 Ответить
Це вже не МЗС, а якесь підворіття, з-під якого розноситься озлоблений гавкіт на весь світ.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:33 Ответить
От кацапы тупi . С Афганом как раз все чики-пуки, амеры его спихнули на кацапов. И вовремя это сделали , бо видели , шо намечается новый фронт противостояния.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:35 Ответить
именно
показать весь комментарий
07.02.2022 10:18 Ответить
більш брехливого і лицемірного племені ,як рашистське,не знайти на цілій земній кулі."Час іде, Росія на Україну не нападає. (рашистські окупанти ,котрі напали і окупували частину Грузії .а після український Крим і частину Донбасу.роздали 700000 паспортів на окупованих ткриторіях Донбасу,вбили 15000 тисяч громадян України розказують брехню світові про те.що вони нікому не загрожують ,,, Розрахунок британців, які замовили цю "музику" США і приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу"
показать весь комментарий
07.02.2022 09:36 Ответить
Фінляндію,ПолЬщу,Чехословаччину,Афганістан,Придністров"я,Карабах,Грузію,Крим,Донбас,Казахсиан,теж Американці з Британцями вигадали?
показать весь комментарий
07.02.2022 09:36 Ответить
https://shapito.d3.ru/si-pokazal-pu-khu-iz-khu-2252514/ Си показал Пу ху из ху..



Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу устроили банкет в Золотом зале Дома народных собраний в честь почетных гостей со всего мира, которые присутствовали на церемонии открытия зимних игр.

Что характерно великий геостратег не был приглашен на мероприятие или побоялся.

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0206/c31521-9953346-5.html банкет СИ
показать весь комментарий
07.02.2022 09:37 Ответить
а в чому конкретно провал в афгані? америка туда полізла (принаймні офіційно), щоб утилізувати бін ладена, що вони і зробили, а пентагон паралельно заробив на цьому 700 млрд. баксів за 20 років - всі у виграші! а ось ********* несе реальні гігантські втрати від війни з Україною.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:39 Ответить
Ну с таким же успехом можно сказать что Раша собирает всю технику от Камчатки до Финского залива и сгоняет ее и 150 тысяч солдат на украинскую границу после того как на ее грозный ультиматум Запад показал им " средний палец".
показать весь комментарий
07.02.2022 09:40 Ответить
Вони вашу крису кремлівську вміло загнали в куток. Нападе - катастрофа для всієї ерефії і хана економіці, не нападе - хана в середині країни і повна втрата репутації. Американці зробили ситуацію в якій будь - який рух царя це виграш США.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:45 Ответить
У свинособачатины и такое проканает, с нашим зЕлохом...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:47 Ответить
а навіщо нам цитувати козломорду маячню??
показать весь комментарий
07.02.2022 09:50 Ответить
Объявить ультиматум США и НАТО отвалить от Украины и из Восточной Европы паскудная рф уже забыла. А уйдя из азиатского Афганистана, они никогда не бросят европейскую Украину, что очень злит Пуйла.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:52 Ответить
Хотілося би довбням з-за парєбріка нагадати провал СРСР в Афганістані, правонаступниками якого вони себе вважають...
показать весь комментарий
07.02.2022 10:01 Ответить
та да. Крым и Донбасс тоже придумали США и Великобритания.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:11 Ответить
россия это и есть страна провал
показать весь комментарий
07.02.2022 10:17 Ответить
А що російські війська окружили Україну, то це не рахується, всьому винні США і Великобританія.
Російському цинізму нема меж.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:41 Ответить
В Лівії вилучили партію герича з портретами путіна. Машка круто ширнулась.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:57 Ответить
В Лівії вилучили партію герича з портретами путіна. Машка круто ширнулась.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:58 Ответить
ну да, а спутниковые снимки это фотошоп
показать весь комментарий
07.02.2022 11:40 Ответить
Стопудово заявление заканчивалось "Зиг хайль!"
показать весь комментарий
07.02.2022 12:20 Ответить
 
 