"США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы возродить свой имидж после афганского провала", - МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации убеждает, что якобы США и Великобритания придумали угрозу нападения России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину ради "героической борьбы", чтобы затем совершить провокацию и объявить о своей победе, это способ отвлечь внимание от собственных кризисов и возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - МИД РФ.

