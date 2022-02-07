Кризис в отношениях с РФ обострил проблему энергетической безопасности на европейском рынке, - Боррель

Энергетическая безопасность всегда имела большой геополитический вес, поэтому текущий кризис в отношениях между ЕС и Россией остро поставил перед Евросоюзом вопрос безопасности поставки газа на европейский рынок.

Об этом говорится в блоге высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который в воскресенье вечером был обнародован на сайте Европейской службы внешних действий, перед началом Энергетического Совета ЕС-США в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В условиях тяжелого кризиса, через который мы сейчас проходим (в отношениях. – Ред.) с Россией, этот вопрос (энергетической безопасности. – Ред.) превращается не только в проблему цены, но также в дело, связанное с безопасностью поставки. Энергетическая политика всегда занимала важное место в отношениях между ЕС и Россией: более 40 процентов импорта газа ЕС получает от России, и около 60 процентов доходов от импорта поступают в Россию из ЕС", - отметил высокий представитель Евросоюза.

Он напомнил, что Россия в прошлом уже использовала поставки энергии в политических целях. За прошедшие недели, при том, что Россия придерживается контрактных обязательств, российский "Газпром", полностью находящийся в государственной собственности, отказался прислать дополнительные поставки для пополнения газовых хранилищ, что создало дальнейшую нервозность на европейском рынке.

Это обстоятельство, а также всплеск энергетических цен вследствие глобального дисбаланса между спросом и предложением, имело тяжелые последствия для европейской экономики. По словам высокого представителя ЕС, цены на газ ЕС сейчас от шести до десяти раз выше, чем они были еще год назад. Это в свою очередь оказывает высокое давление на европейский рынок электроэнергии, что уже привело к резкому росту уровня инфляции в ЕС в конце 2021 года. Если цены на энергию будут оставаться высокими в течение 2022 года, это может оказать серьезное влияние на динамику экономического восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Кроме того, он отметил, что ЕС будет стремиться снижать объем импорта газа из России, поскольку текущие инвестиции в "зеленую трансформацию" экономики позволяют не только достигать климатических целей, но и сокращать стратегическую зависимость от импортируемых углеродных энергоносителей.

"В течение прошлых лет Россия усилила свою устойчивость против экономических санкций, путем увеличения собственных валютных резервов. Это больше, чем мы сделали для развития нашей способности ответить на потенциальное прерывание в поставке газа. Мы должны немедленно учесть развитие стратегического газового резерва ЕС и возможность совместной закупки газа, как это уже предлагала Еврокомиссия. Это позволит повысить безопасность для всех за довольно умеренную цену", - сказал Боррель.

"Энергетика всегда была среди наиболее важных геополитических вопросов. После того, как кризис с Россией вызвал высокие цены и вызовы в поставках газа, он превратился в ключевую тему нашей повестки дня. Нам необходимо ответить на краткосрочное давление, придерживаясь нашей долгосрочной цели перехода к нулевому показателю выбросов. Энергетический Совет ЕС-США в Вашингтоне ускорит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте", - подчеркнул высокий представитель ЕС.