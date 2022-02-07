ЕС и США готовы оперативно реализовать "всеобъемлющий пакет санкций" против РФ, - премьер Эстонии Каллас

Премьер-министр Кая Каллас рассказала, что может произойти, если Кремль откажется от диалога и сделает выбор в пользу военной эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Европейский Союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", – заявила она в разговоре с президентом Франции Макроном.

По ее словам, Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряженности.

Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в Нормандском формате - это важно для оказания давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении", - отметила Калласс.

Также читайте: Россия применяет к Западу старую советскую тактику, - премьер Эстонии Каллас