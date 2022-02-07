Макрон хочет договориться с Путиным, чтобы стать героем, предотвратившим нападение на Украину, - Politico

Президент Франции Эмманюэль Макрон очень рискует, называя себя мировым лидером, который может провести правильно переговоры и заключить мирное соглашение по поводу украинско-российского конфликта с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Politico.

Как отмечается, "если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европе статус крупного дипломата, и все это как раз к президентским выборам во Франции в апреле".

Подогревая ожидания прорыва, французские СМИ в последние дни были полны сравнений с бывшим президентом Николя Саркози, который успешно выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

С другой стороны, француз пытающийся идти в ногу с Путиным, заставляет многие страны в регионе и за его пределами крайне нервничать. Макрон уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, а любой намек на уступки Москве плохо себя проявит в столицах стран НАТО, которые считают, что Путин отступит только перед лицом демонстрации силы и увеличения поставок оружия в Украину.

В газетном интервью перед отъездом в Москву Макрон занял покладистую позицию по отношению к Путину. Он сказал Journal du Dimanche, что для России "правомерно" поднимать собственные вопросы безопасности, и настаивал на том, что конечной целью Путина было не завоевание Украины, а перекалибровка ее отношений с НАТО и ЕС. Макрон сказал, что европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности, хотя он не совсем ясно дал понять, что все это означает.

При этом в Киеве опасаются, что Макрона заставят сдаться в соответствии с Минским протоколом 2015 года, который должен был положить конец боевым действиям на востоке Украины при дипломатическом участии Франции и Германии. Украинцы опасаются, что Путин получит поддержку Запада, объявив местные выборы и предоставив какой-то "особый статус" — фактически автономию — неподконтрольным правительству районам Донецка и Луганска. Тогда это может дать российским доверенным лицам право вето на решения, принимаемые в Киеве.

Помимо нюансов Минских протоколов, Макрон верит, что личные переговоры могут вывести ситуацию из тупика.

"Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей", — сказал Пьер Селлаль, бывший посол Франции в ЕС. "Но не факт, что он достигнет своих целей".

Читайте также: Макрон намерен выработать с Путиным "исторические решения" по безопасности Европы

Макрон давно подыгрывает Путину, но пока это ухаживание не принесло политических дивидендов. Он постоянно утверждал, что Россия — "глубоко" европейская страна и что он разделяет путинское видение Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока. Французский лидер также последовательно придерживался мнения, что Путин не пытается создать автономную сверхдержаву или развернуться в сторону Китая, но что Москва принципиально хочет присоединиться к ЕС.

Проблема для Макрона в том, что Путин заставляет европейцев гадать о его мотивах по целому ряду направлений, начиная от ограничения поставок газа в Европу и заканчивая распространением дезинформации (которая, как сообщается, повлияла даже на предвыборную кампанию Макрона в 2017 году). Один из факторов, который также будет беспокоить Макрона, заключается в том, что Путин больше идеологически связан с ультраправыми соперниками Макрона на апрельских президентских выборах — Марин Ле Пен и Эриком Земмуром, которые оба хотят выйти из НАТО. У российского лидера есть причины не желать, чтобы Макрон превратился в героя.

Тем не менее Париж отрицает свою наивность в отношении России и настаивает на том, что полностью осознает воинственность Москвы.

По мнению Франции, настало время, чтобы ЕС взял на себя инициативу в переговорах по Украине, вместо того чтобы смущенно наблюдать, как Россия и Соединенные Штаты обсуждают конфликт у ее порога.

Макрон также планирует обсудить с Путиным "новый порядок европейской безопасности", который должен позволить ЕС "играть свою роль" в урегулировании кризисов на континенте и вести переговоры с Россией.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно заявлениям российских ресурсов, бессменный хозяин Кремля не отступил от полюбившейся традиции пожаловаться на Украину, на сей раз обвинив Киев в "провокационных заявлениях, идущих вразрез с минскими договоренностями".