Цензор.НЕТ
Макрон хочет договориться с Путиным, чтобы стать героем, предотвратившим нападение на Украину, - Politico

Президент Франции Эмманюэль Макрон очень рискует, называя себя мировым лидером, который может провести правильно переговоры и заключить мирное соглашение по поводу украинско-российского конфликта с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Politico.

Как отмечается, "если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европе статус крупного дипломата, и все это как раз к президентским выборам во Франции в апреле".

Подогревая ожидания прорыва, французские СМИ в последние дни были полны сравнений с бывшим президентом Николя Саркози, который успешно выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

С другой стороны, француз пытающийся идти в ногу с Путиным, заставляет многие страны в регионе и за его пределами крайне нервничать. Макрон уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, а любой намек на уступки Москве плохо себя проявит в столицах стран НАТО, которые считают, что Путин отступит только перед лицом демонстрации силы и увеличения поставок оружия в Украину.

В газетном интервью перед отъездом в Москву Макрон занял покладистую позицию по отношению к Путину. Он сказал Journal du Dimanche, что для России "правомерно" поднимать собственные вопросы безопасности, и настаивал на том, что конечной целью Путина было не завоевание Украины, а перекалибровка ее отношений с НАТО и ЕС. Макрон сказал, что европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности, хотя он не совсем ясно дал понять, что все это означает.

При этом в Киеве опасаются, что Макрона заставят сдаться в соответствии с Минским протоколом 2015 года, который должен был положить конец боевым действиям на востоке Украины при дипломатическом участии Франции и Германии. Украинцы опасаются, что Путин получит поддержку Запада, объявив местные выборы и предоставив какой-то "особый статус" — фактически автономию — неподконтрольным правительству районам Донецка и Луганска. Тогда это может дать российским доверенным лицам право вето на решения, принимаемые в Киеве.

Помимо нюансов Минских протоколов, Макрон верит, что личные переговоры могут вывести ситуацию из тупика.

"Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей", — сказал Пьер Селлаль, бывший посол Франции в ЕС. "Но не факт, что он достигнет своих целей".

Читайте также: Макрон намерен выработать с Путиным "исторические решения" по безопасности Европы

Макрон давно подыгрывает Путину, но пока это ухаживание не принесло политических дивидендов. Он постоянно утверждал, что Россия — "глубоко" европейская страна и что он разделяет путинское видение Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока. Французский лидер также последовательно придерживался мнения, что Путин не пытается создать автономную сверхдержаву или развернуться в сторону Китая, но что Москва принципиально хочет присоединиться к ЕС.

Проблема для Макрона в том, что Путин заставляет европейцев гадать о его мотивах по целому ряду направлений, начиная от ограничения поставок газа в Европу и заканчивая распространением дезинформации (которая, как сообщается, повлияла даже на предвыборную кампанию Макрона в 2017 году). Один из факторов, который также будет беспокоить Макрона, заключается в том, что Путин больше идеологически связан с ультраправыми соперниками Макрона на апрельских президентских выборах — Марин Ле Пен и Эриком Земмуром, которые оба хотят выйти из НАТО. У российского лидера есть причины не желать, чтобы Макрон превратился в героя.

Тем не менее Париж отрицает свою наивность в отношении России и настаивает на том, что полностью осознает воинственность Москвы.

По мнению Франции, настало время, чтобы ЕС взял на себя инициативу в переговорах по Украине, вместо того чтобы смущенно наблюдать, как Россия и Соединенные Штаты обсуждают конфликт у ее порога.

Макрон также планирует обсудить с Путиным "новый порядок европейской безопасности", который должен позволить ЕС "играть свою роль" в урегулировании кризисов на континенте и вести переговоры с Россией.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно заявлениям российских ресурсов, бессменный хозяин Кремля не отступил от полюбившейся традиции пожаловаться на Украину, на сей раз обвинив Киев в "провокационных заявлениях, идущих вразрез с минскими договоренностями".

переговоры путин владимир Макрон Эмманюэль
+13
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1490496484160196615 6 ч



Макрон: Мы должны защитить европейских братьев, предложив баланс, способный сохранить их суверенитет и мир, уважая Россию и понимая травмы этого великого народа.

«Травмы» России, отобравшей Крым, развязавшей бойню на Донбассе и угрожающей войной. Макрон - жалкое ничтожество.



07.02.2022 10:04 Ответить
+12
На компромиссы пусть идет по своим французским делам. А у нас территориальная целостность и независимость на кону.
Нам своє робити.
07.02.2022 09:49 Ответить
+9
Я прівьоз мір для цєлава пакалєнія! Чемберлен довбаний...
07.02.2022 09:48 Ответить
У этого герантофила выборы на носу...вот оно вьется ужом...
07.02.2022 09:47 Ответить
У него соперники- вообще писец..еще и будем переживать, что бы Макрон остался
07.02.2022 09:52 Ответить
Макрон с женой усыновлят Врову Пу..
07.02.2022 10:22 Ответить
Удочеряет
07.02.2022 10:29 Ответить
07.02.2022 22:49 Ответить
Неужели Макроша до сих пор петрушит свою старушку?
07.02.2022 11:14 Ответить
Я прівьоз мір для цєлава пакалєнія! Чемберлен довбаний...
07.02.2022 09:48 Ответить
Доки рейх відмивається від лайна.
07.02.2022 09:48 Ответить
На компромиссы пусть идет по своим французским делам. А у нас территориальная целостность и независимость на кону.
Нам своє робити.
07.02.2022 09:49 Ответить
Якщо за рахунок України то в дупу йде той макрон
07.02.2022 09:51 Ответить
Саркозі погано закінчив свою "миролюбну" політику з Путіним, так що Макрон рискує.
07.02.2022 09:53 Ответить
Кацапи залізли у їхню вотчину в Африці, де Франція сидить вже чотириста років. ЦАР, Малі, Буркіна Фасо. Це зроблено для того, щоб були чим давити на Макрона, так що хреновий він миротворець.
07.02.2022 09:53 Ответить
най пробує.головне як обісреться- то нефіг пиняти ! бо ми ж попереджали
07.02.2022 09:56 Ответить
07.02.2022 09:59 Ответить
Германия и Франция 8 лет бизнес водили с Уйлом на этих нормандских переговорах.
Пора Украине признать ошибки и заменить этих "переговорщиков" на США и Великобританию.
07.02.2022 10:00 Ответить
Знищення російських окупантів в Криму і на донбасі це єдиний шлях до миру!
07.02.2022 10:01 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1490496484160196615 6 ч



Макрон: Мы должны защитить европейских братьев, предложив баланс, способный сохранить их суверенитет и мир, уважая Россию и понимая травмы этого великого народа.

«Травмы» России, отобравшей Крым, развязавшей бойню на Донбассе и угрожающей войной. Макрон - жалкое ничтожество.



07.02.2022 10:04 Ответить
Макрон - придурок. Пусть кацапы Крым вернут !!!
07.02.2022 10:09 Ответить
Ой ты Бозе мой, героем оно хочет стать Какой из тебя герой, жабоед наманикюренный
07.02.2022 10:10 Ответить
Это с кем Макрон хочет договорится - с этими ??? Сдать им Украину ?

07.02.2022 10:15 Ответить
"Европа" от Шанхая до Парижа
07.02.2022 12:01 Ответить
"Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей". Давай езжай к }{уйлу, только сперва заразись короной и триппером. Вот тогда прямой физический контакт будет полезен.
07.02.2022 10:17 Ответить
07.02.2022 10:27 Ответить
Еще один наивный дурачек
07.02.2022 10:30 Ответить
колишнім президентом Ніколя Саркозі... здав Грузію
07.02.2022 10:33 Ответить
Сторонников Московии легко вычислять по высерам Соловьева, Киселева и Скапеевой- Жоповой. Если льют дерьмо на политика, как на Бориса, обливать грязью страны как Канаду, Польшу. значит эти страны противостоят рашизму. А если тишина, значит все Московию устраивает. Тот же Макрон, похоже обгадился "желтых жилетов", что до сих пор у Путлера на подтанцовке
07.02.2022 10:35 Ответить
Ещё один "заглянуть в глаза Путину". Ню, ню ...
07.02.2022 10:38 Ответить
Весь план был придуман Байденом, а Макрон хочет все украсть.
07.02.2022 10:45 Ответить
Французики спят и видят - снять бонусов, нагреть руки, так сказать, с заварушки. И у этого мечта жизни - сплясать на сцене с ВВП. Так же как Саркози сплясал с аватаром в 2008м. Им проблемы индейцев - до ветру, просто предлог для диалога с кем нужно.
07.02.2022 10:47 Ответить
Що стосується Е.Макрона-його і французької дипломатії. Їх право стояти на позиціях реального роз уміння європейської геополітичної ситуації !,відповідно наявного досвіду,і уподобань. До того ж,це один з варіантів досягти миру і взаєморозуміння на континенті! Народи, лідери різних держав маю ть право вибору.Думаю здоровий глузд переможе ворожість,провакації,..бажання війни.***Стосов но ряду "коментаторів"-"чия б корова цвірінькала,а чия б давала молоко."\примітивізм знань і хам ство,не є аргументом.\ **Cogito,ergo sum.\я мыслю...\
07.02.2022 10:52 Ответить
успешно выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году....

все понятно. пускай идут на*уй с таки урегулированием.
07.02.2022 11:02 Ответить
Ага, - "Я привіз вам мир!", десь я таке вже чув...
07.02.2022 11:14 Ответить
В європі багато з еліти задньоприводні, тому ***..ло вдало цим скористався....
Дипломатія не тільки переговори а і війна компроматів...

Хто знає які відео зберігаються в архівах фсб з євроелітою, думаю що німецьке порн... в порівнянні з тим взагалі дитячі фільми
07.02.2022 11:17 Ответить
Всі вже забули Саркозі який брав гроші в Каддафі а потім його ... а той був нормальний ... а уявляєте що тут може ховатись
07.02.2022 11:20 Ответить
Во жаба выдает, думает ему "бородино 2.0" проскочит.
07.02.2022 12:14 Ответить
Спасибо. Оланд уже нам помог избежать войны. Правда крым и дамбас пришлось отдать. Что теперь Макарон хочет чтобы мы отдали? Ему то все равно ни его не жалко. он хоть всю Украину вместе с Польшей отдал бы лишь бы его еще раз выбрали
07.02.2022 12:14 Ответить
Какое же убожество этот макрон
07.02.2022 12:19 Ответить
 
 