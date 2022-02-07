За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выявлены 2266 новых случаев. Среди заболевших 274 ребенка, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2266 больных коронавирусом. 12 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"2266 подтвержденных случаев коронавируса за сутки в столице. 12 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8599 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 383 535", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1239 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 753 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет. А также 134 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 140 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 2 женщины 71 и 74 года и 10 мужчин от 50 до 72 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 194 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 307 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 341 172 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 421, в Оболонском - 401 и в Деснянском районе - 333 случая", - отметил Виталий Кличко.