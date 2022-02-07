С сегодняшнего дня вакцинированные граждане в возрасте от 14 лет смогут получить "COVID-тысячу"

Вакцинированные украинцы в возрасте от 14 лет с сегодняшнего дня смогут получить 1 000 гривен "єПідтримки".

Чтобы получить деньги за вакцинацию, нужно:

- открыть карту "єПідтримки" в одном из банков-партнеров;

- подать заявку в приложении Дія - нажать Услуги - єПідтримка - Получить помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов. Теперь деньги можно будет потратить на:

- образовательные курсы для себя или своего ребенка;

- спортивные товары;

- канцтовары.