С сегодняшнего дня вакцинированные граждане в возрасте от 14 лет смогут получить "COVID-тысячу"
Вакцинированные украинцы в возрасте от 14 лет с сегодняшнего дня смогут получить 1 000 гривен "єПідтримки".
Об этом в Telegram сообщает Минцифри, передает Цензор.НЕТ.
Чтобы получить деньги за вакцинацию, нужно:
- открыть карту "єПідтримки" в одном из банков-партнеров;
- подать заявку в приложении Дія - нажать Услуги - єПідтримка - Получить помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов. Теперь деньги можно будет потратить на:
- образовательные курсы для себя или своего ребенка;
- спортивные товары;
- канцтовары.
