С сегодняшнего дня вакцинированные граждане в возрасте от 14 лет смогут получить "COVID-тысячу"

Вакцинированные украинцы в возрасте от 14 лет с сегодняшнего дня смогут получить 1 000 гривен "єПідтримки".

Об этом в Telegram сообщает Минцифри, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы получить деньги за вакцинацию, нужно:

- открыть карту "єПідтримки" в одном из банков-партнеров;

- подать заявку в приложении Дія - нажать Услуги - єПідтримка - Получить помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов. Теперь деньги можно будет потратить на:

- образовательные курсы для себя или своего ребенка;

- спортивные товары;

- канцтовары.

Я отдаю тебе свою дозу, и тысячу забери.и в очереди сам стой!

07.02.2022 11:29
07.02.2022 11:29
Настанет еще то время, когда "айсберг перевернется" и будут отнимать лицензии, судить будут тех врачей, что топили за так называемую вакцинацию и кололи людей... А тем докторам-борцам против этого безумия, у которых сейчас отбирают практику и даже убивают, будут награждать орденами?!

07.02.2022 11:54
07.02.2022 11:54
шлюшко будет отвечать за преступление против здорового населения Украины, которым навязали экспериментальные уколы..

07.02.2022 11:55
уколы, с которых шлюшко и кодла получают миллионные откаты и ежедневно распиливают бюджет Украины..

07.02.2022 11:55
07.02.2022 11:55
Антиваксерам очередь не занимать.
07.02.2022 10:35
😀😀😀
07.02.2022 10:37
07.02.2022 11:29
07.02.2022 11:29
Мож кто не понял, в подхалимах не нуждаюсь.

07.02.2022 11:45
07.02.2022 11:45
З моїх податків, *****....
07.02.2022 11:09
Покупают здоровье за 1000 гр!!
07.02.2022 11:28
Ну вот , антиваксеры уже локти гложут, бо это их податки.

07.02.2022 11:46
07.02.2022 11:46
07.02.2022 11:54
07.02.2022 11:54
07.02.2022 11:55
уколы, с которых шлюшко и кодла получают миллионные откаты и ежедневно распиливают бюджет Украины..
07.02.2022 11:55
Шлюшко обычный исполнитель, вершители - совершенно другие "люди"

07.02.2022 12:27
07.02.2022 12:27
До всех доберёмся!!!
07.02.2022 12:40
шлюшко шестерка, это понятно, но это не снимает с него ответственности.. он главный фигурант по проведению геноцида здорового населения Украины..

07.02.2022 13:16
07.02.2022 13:16
Шлюшко в тюрьму!
07.02.2022 13:18
 
 