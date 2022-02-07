Суверенитет Украины – это условие нашей безопасности: Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев. ФОТО

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: "Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хочет договориться с Путиным, чтобы стать героем, предотвратившим нападение на Украину, - Politico



