Суверенитет Украины – это условие нашей безопасности: Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев. ФОТО
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом.
"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: "Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит".
...Звісно, для Зеленського проблема не в російській окупації, а що Захід зчинив надто багато галасу навколо цього.
Адже українській владі так хотілося здати Україну непомітно.
І не виходить.
Многоходовочка от ОПы:
1. Делаем минимальный контракт на службу в ВСУ 10 лет.
2. Президент у нас кто? Главнокомандующий!
3. Зеленский подписывает контракт на 10 лет. С правом продления.
4. Выборы больше не нужны.
5. PROFIT!
* * *
Азаров так пояснив втечу з України: "Меня хотели убить украинские филологи".
* * *
- Володимире Олександровичу, ви проходили службу у війську?
- Мене не взяли.
- Чому вас не взяли?
- Не знайшли...
* * *
На границе - обезьяна с гранатой, на Банковой - обезьяна с кокаином, на улицах - 73% обезьян без масок и с правом голоса.
а может... О, УЖАС !
педо-гоги ?
Пісателі!
