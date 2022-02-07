РУС
7 216 16

Суверенитет Украины – это условие нашей безопасности: Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев. ФОТО

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: "Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит".

Суверенитет Украины – это условие нашей безопасности: Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев 01
Суверенитет Украины – это условие нашей безопасности: Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев 02

Автор: 

Австрия (853) Словакия (1067) Чехия (1798) Шалленберг Александр (45)
Топ комментарии
+35
А тим часом десь на Банковій стогнав Вова: "Ну чьо ані сюда єдут і єдут? Ні в отпуск сганять, ні атдахнуть..."
07.02.2022 10:51 Ответить
07.02.2022 10:51 Ответить
+18
Бррр.... я навіть почув цю фразу гнусавим голосом)
07.02.2022 10:54 Ответить
07.02.2022 10:54 Ответить
+14
Тяжка доля наркопрезидента))
07.02.2022 10:54 Ответить
07.02.2022 10:54 Ответить
07.02.2022 10:51 Ответить
07.02.2022 10:51 Ответить
07.02.2022 10:54 Ответить
07.02.2022 10:54 Ответить
07.02.2022 10:54 Ответить
Volodymyr Omelyan ФБ:

...Звісно, для Зеленського проблема не в російській окупації, а що Захід зчинив надто багато галасу навколо цього.
Адже українській владі так хотілося здати Україну непомітно.
І не виходить.
07.02.2022 11:05 Ответить
07.02.2022 11:05 Ответить
Дерьмак одужав і мчиться править країною. БубАчка з кулебою можуть "расслабиться и атдАхнуть".
07.02.2022 11:11 Ответить
07.02.2022 11:11 Ответить
Правильно, а значит путлера на бутылку нужно посадить, как и всю *********
07.02.2022 10:52 Ответить
07.02.2022 10:52 Ответить
07.02.2022 10:58 Ответить
07.02.2022 10:58 Ответить
Австрия, Словакия, Чехия - тоже националисты . Это общеевоспитание Габсбургской империи.
07.02.2022 11:00 Ответить
07.02.2022 11:00 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27953058.html Коротко

Многоходовочка от ОПы:
1. Делаем минимальный контракт на службу в ВСУ 10 лет.
2. Президент у нас кто? Главнокомандующий!
3. Зеленский подписывает контракт на 10 лет. С правом продления.
4. Выборы больше не нужны.
5. PROFIT!

* * *
Азаров так пояснив втечу з України: "Меня хотели убить украинские филологи".

* * *
- Володимире Олександровичу, ви проходили службу у війську?
- Мене не взяли.
- Чому вас не взяли?
- Не знайшли...
* * *
На границе - обезьяна с гранатой, на Банковой - обезьяна с кокаином, на улицах - 73% обезьян без масок и с правом голоса.
07.02.2022 11:16 Ответить
07.02.2022 11:16 Ответить
Азаров так пояснив втечу з України: "Меня хотели убить украинские филологи".

а может... О, УЖАС !
педо-гоги ?
07.02.2022 11:54 Ответить
07.02.2022 11:54 Ответить
Гоги.
07.02.2022 12:55 Ответить
07.02.2022 12:55 Ответить
Глави в книзі кацапській, а в Україні голова!
Пісателі!
07.02.2022 11:20 Ответить
07.02.2022 11:20 Ответить
А тим часом американський розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint з неба України уважно стежить за мордором.
https://www.flightradar24.com/JAKE11/2abbbb12
07.02.2022 11:22 Ответить
07.02.2022 11:22 Ответить
а что тогда для Австрии работа на кацапов бывшую главу МИД Карин Кнайсль ? У Австрии нет секретов ?
07.02.2022 11:53 Ответить
07.02.2022 11:53 Ответить
Netflix очередной сериал из серии Наркос будет снимать в Украине. Сюжет про нарко президентов и нарко барыг 90-х и 20-х в РФ и Украине
07.02.2022 14:21 Ответить
07.02.2022 14:21 Ответить
 
 