"Слуга народа" Завитневич об отмене призыва в армию: "Срочная служба, которая есть сейчас, требует полного реформирования"

В Раде заявили о необходимости полного реформирования срочной службы. В стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас армия состоит из трех частей:

профессиональных кадровых военных,

контрактников (служащих от 6 месяцев до нескольких лет),

срочников.

"Уже восемь лет идет война с РФ, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", - считает он.

Кабмин, во исполнение указа президента, разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представит их на рассмотрение парламента, уточнил Завитневич.

С 1 января 2024 г. планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Эта модель будет вводиться поэтапно. Ожидается, что граждане призывного возраста будут проходить подготовку 3-4 месяца, а затем поддерживать навыки на периодических тренировках и сборах.

"Та срочная служба, которая есть сейчас, требует полного реформирования. У нас в Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы... в случае полной реализации инициатив Владимира Зеленского, мы получим профессиональную армию с мощным резервом ", – сказал Завитневич.