Система автофиксации нарушений ПДД за год насчитала почти 2,6 млн штрафов на сумму в 1 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Система автофиксации нарушений ПДД за год насчитала миллиард гривен штрафов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

2 584 779 млн штрафов на сумму в 1 029 217 060 гривен было выписано в прошлом году благодаря системе автофиксации.

Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.

В прошлом году покрытие системы расширилось — в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.