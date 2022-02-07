РУС
Система автофиксации нарушений ПДД за год насчитала почти 2,6 млн штрафов на сумму в 1 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

2 584 779 млн штрафов на сумму в 1 029 217 060 гривен было выписано в прошлом году благодаря системе автофиксации.

Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.

В прошлом году покрытие системы расширилось — в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.

..вот он, наш украинский стартап.. ВВП растет.. аминь..
07.02.2022 11:35 Ответить
В Україні насправді водії ведуть себе на дорогах дуже жахливо. І цьому немає ніякого пояснення. Тому штрафувати "доки не здохнуть!" © South Park
07.02.2022 11:39 Ответить
Ну то ясно ,доят идиотов по мелочи ...главное не охамевших зекрысиных друзяк -для них мужик в красном в киношке снимается в роли алиби)
07.02.2022 11:43 Ответить
Польза, как видим, несомненна. Не так, как от прививачки, но тоже деньги

Пользуйтесь вейзом и другими полезными программами.
07.02.2022 11:39 Ответить
Действительно, ведь есть вейз для безштрафного обхода камер, а просто НЕНАРУШАТЬ всюду и на постоянной основе, это путь для лохов. Только такой ******* "умнейших", часто приводит к непоправимым последствиям, при которых ломаются жизни.
07.02.2022 11:47 Ответить
Нуда, нуда, а поставить в чистом поле на трассе с ограничением 110 знак 50 и повесить там камеру - это нормально, чо уж там.

Так шта мы какнить с вейзом
07.02.2022 12:22 Ответить
Да, чуть не забыл - за 50 метров до конца села (например Колычевка перед Черниговом) или в 50 метрах от начала на четырёхполоске (Например Новая Одесса) это, конечно, про безопасноть, ога.

Так что вейз, только так.
07.02.2022 12:27 Ответить
Ну то ясно ,доят идиотов по мелочи ...главное не охамевших зекрысиных друзяк -для них мужик в красном в киношке снимается в роли алиби)
07.02.2022 11:43 Ответить
Правила дорожного движения писаны кровью и это абсолютно не мелочи.
07.02.2022 11:52 Ответить
Для меня не мелочь ,что не наказывают сцук урода при этом -так что вы это зекрысе объясните,а то оно не догоняет
07.02.2022 12:16 Ответить
2 584 779 млн штрафов .Количество всех неуплаченных штрафов составляет 1 327 440 штрафов. То есть больше 50% оштрафованных ложили прибор для игры на рояле на штрафы и на закон? Прямо стисняюсь спросить, а на кой хрен нужны законы?
07.02.2022 11:50 Ответить
Главное в этом сообщении не написали:деньги были украдены,обналичины и часть этих денег Трухин предлагал ментам ,чтобы откупиться после дтп
07.02.2022 12:17 Ответить
Поставить бы такую видеофиксацию в кабинетах судей - наверное ещё на один бюджет страны хватило бы 🤔
07.02.2022 15:39 Ответить
 
 