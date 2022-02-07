Система автофиксации нарушений ПДД за год насчитала почти 2,6 млн штрафов на сумму в 1 млрд грн. ИНФОГРАФИКА
Система автофиксации нарушений ПДД за год насчитала миллиард гривен штрафов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
2 584 779 млн штрафов на сумму в 1 029 217 060 гривен было выписано в прошлом году благодаря системе автофиксации.
Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.
В прошлом году покрытие системы расширилось — в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.
Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.
Пользуйтесь вейзом и другими полезными программами.
Так шта мы какнить с вейзом
Так что вейз, только так.