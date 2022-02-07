РУС
Глава МИД Великобритании Трасс в четверг посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, - The Times

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в четверг отправится с визитом в Москву в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщило в понедельник издание The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лиз Трасс вылетит в Россию в четверг, чтобы попытаться снизить напряженность вокруг Украины", - пишет газета.

По данным The Times, ожидается, что глава британского МИД намерена призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".

Кроме того, продолжает издание, она заявит российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что в случае нападения России на Украину пострадает и российский народ, и экономика страны.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, из-за заражения коронавирусом COVID-19 отменила визит в Украину и заявила, что при первой возможности отправится в Киев, а также планирует вскоре посетить Москву.

Автор: 

армия РФ (20679) Великобритания (5144) россия (97399) Трасс Элизабет (116)
Топ комментарии
+3
Обговорення може бути тільки одне:
1. Коли прибере свої війска й найманців з теріторії України (Крим, Донецке, Луганск)?
2. Сума виплат репарації.
3. Час виплати репарації.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:55 Ответить
+1
Ну прямо двери нараспашку в кремле! Видать, серьезный лидер из бункера пятак высунул.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:24 Ответить
+1
А вот шоколадный главком Порошенко, считал что он победил, когда подписывал Минск1 после Иловайска и Минск2 после Дебальцево..
показать весь комментарий
07.02.2022 13:24 Ответить
Обговорення може бути тільки одне:
1. Коли прибере свої війска й найманців з теріторії України (Крим, Донецке, Луганск)?
2. Сума виплат репарації.
3. Час виплати репарації.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:55 Ответить
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс так и сделает, но сначала такие как ты, должны взять автоматы, джавелины/стингеры и проч. и освободить Крым, Донецк и Луганск, а не постить лапшу путензавтранападет.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:22 Ответить
Кацап вчи жінку щчі варити а не що я "должєн" .
Крим кацапи самі повернуть.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:00 Ответить
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:01 Ответить
Гарно надавали Захистникі України кауапам під Іловайском й Дебальцево. Таких пи#дюлей кацапи отримали що *****-путин засекретив втрати щоб не лякати кацапське рабонаселення, а їх проект "новососсія " й досі не згадують.
Слава Захистникам України!
показать весь комментарий
07.02.2022 21:58 Ответить
Чертов Макрон все карты перепутал. Началась возня за титул "спаситель Украины".
показать весь комментарий
07.02.2022 12:13 Ответить
Великобритания четко стоит на жестком противодействии єкспансии Москвьі , визит главьі МИД будет полезньім для Украиньі. Да и Макрон в Киеве усльішит полезную информацию для своих переговоров с Путиньім . Пусть едут ...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:30 Ответить
 
 