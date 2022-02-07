Глава МИД Великобритании Трасс в четверг посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, - The Times
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в четверг отправится с визитом в Москву в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщило в понедельник издание The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Лиз Трасс вылетит в Россию в четверг, чтобы попытаться снизить напряженность вокруг Украины", - пишет газета.
По данным The Times, ожидается, что глава британского МИД намерена призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".
Кроме того, продолжает издание, она заявит российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что в случае нападения России на Украину пострадает и российский народ, и экономика страны.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, из-за заражения коронавирусом COVID-19 отменила визит в Украину и заявила, что при первой возможности отправится в Киев, а также планирует вскоре посетить Москву.
1. Коли прибере свої війска й найманців з теріторії України (Крим, Донецке, Луганск)?
2. Сума виплат репарації.
3. Час виплати репарації.
Крим кацапи самі повернуть.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
Слава Захистникам України!