Глава МИД Великобритании Трасс в четверг посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, - The Times

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в четверг отправится с визитом в Москву в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщило в понедельник издание The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лиз Трасс вылетит в Россию в четверг, чтобы попытаться снизить напряженность вокруг Украины", - пишет газета.

По данным The Times, ожидается, что глава британского МИД намерена призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".

Кроме того, продолжает издание, она заявит российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что в случае нападения России на Украину пострадает и российский народ, и экономика страны.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, из-за заражения коронавирусом COVID-19 отменила визит в Украину и заявила, что при первой возможности отправится в Киев, а также планирует вскоре посетить Москву.