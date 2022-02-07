В Киеве вакцинированы от коронавируса 71% людей в возрасте от 60 лет, - Ляшко

В Киеве от COVID-19 вакцинированы 71,2% людей от 60 лет. В настоящее время город является лидером по вакцинации представителей этой возрастной категории.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к лидерам вакцинации в этой возрастной категории также относятся Львовская (64,1%), Херсонская (51,9%) и Полтавская (51,5%) области.

"Самый низкий уровень охвата вакцинацией в этой возрастной группе в Кировоградской (22,8%), Донецкой (24,9%) и Закарпатской (28,4%) областях", - уточнил Ляшко.

