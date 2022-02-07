РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6706 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
720 9

В Киеве вакцинированы от коронавируса 71% людей в возрасте от 60 лет, - Ляшко

В Киеве вакцинированы от коронавируса 71% людей в возрасте от 60 лет, - Ляшко

В Киеве от COVID-19 вакцинированы 71,2% людей от 60 лет. В настоящее время город является лидером по вакцинации представителей этой возрастной категории.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к лидерам вакцинации в этой возрастной категории также относятся Львовская (64,1%), Херсонская (51,9%) и Полтавская (51,5%) области.

"Самый низкий уровень охвата вакцинацией в этой возрастной группе в Кировоградской (22,8%), Донецкой (24,9%) и Закарпатской (28,4%) областях", - уточнил Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили более 450 тысяч украинцев, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) Киев (26150) Ляшко Виктор (1369) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЛОКШИНАтор..
ЛохШинатор..
показать весь комментарий
07.02.2022 11:45 Ответить
Ляшко, ты еще сидишь на своем месте? Тебя еще не посадили? Расскажи Ляшко результаты государственного аудита Ковидного фонда. Расскажи как с этого фонда выделили большие средства почему -то Укравтодору. Какое отношение он имеет в Ковиду? Почему разворовано 400 млн гривен? Почему нецелевые расходы в фонде? Почему есть неиспользованные средства, если есть люди, которые лечились в больнице за свои деньги? Почему 7 млрд гривен зависло где-то и аудиторы не находят где делись эти деньги? Почему масса фальсификаций в ведомстве Ляшка по Ковиду? Почему установлены нарушения по использованию 4 млрд 180 миллионов гривен? Что происходит, Ляшко и Шмыгаль? Почему в стране воровство процветает пышным цветом? Почему крадутся средства бюджета , которые должны идти на людей, на армию, на вооружение. Зеленский, что происходит в стране? Что происходит, ау? Почему вы не идете в отставку с такой работой? Вы же продаете страну и народ? Вы геноцидите каждый день. Ревизия установила этот ужас, а вы еще сидите на своих местах?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:21 Ответить
Трохи незрозуміло, які ж міри приймаються міністерством для того, щоб підтягнути області-аутсайдери до медіани по щепленням. Просто навели голу статистику в стилі СРСР "надої молока" чи "народження поросят". Сумно з таких "новин".
показать весь комментарий
07.02.2022 11:58 Ответить
Бездарь Ляшко! Який сенс у цьому вакцинуванні??!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:04 Ответить
Слышь, плагиатор фамилии Олега, может свежую вакцину подвезешь? Эти вакцины уже просроченные, от них людям плохо, и они от омикрона уже не помогают
показать весь комментарий
07.02.2022 12:05 Ответить
оно забыло добавить что, - Вакцинация проходила по заказу Пенсионного фонда...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:22 Ответить
ЭВТАНАЗИЯ ПОД ПРЕДЛОГОМ ВАКЦИНАЦИИ .... Нюрнберг-2..
показать весь комментарий
07.02.2022 12:25 Ответить
А яке заохочення для вакцинації уряд зробив саме для цих із групи ризику людей. Дозволив купувати ліки та сплачувати комуналку за вовину тисячу, проте зробили умний вигляд, що не знають, що в категорії людей 65+не має майже в нікого смартфонів. Це не їхній лекторат і до сих пір фактично використати їм цю 1000 грн не можливо. В цілому завалив уряд вакцинацію людей найбільш вразливих, що помирають от кронвірусу . Тому й госпиталізація і смертність висока особливо в осінню хвилю. Навіть від Омікрону госпіталізація становить більше 10% від виявлених і тільки завдяки бездіяльності уряду.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:53 Ответить
Госпіталізація? Смертність? Хто помер?
показать весь комментарий
08.02.2022 03:26 Ответить
 
 