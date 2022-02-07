Ожидать решительных "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона не стоит, - Песков
Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона обещает быть длительной и объемной по содержанию, но решительных переломов по ее итогам ожидать не стоит.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в ходе переговоров в понедельник будет доминировать "тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ".
"Эмманюэль Макрон возглавляет сейчас страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи", - заметил представитель Кремля.
Он напомнил, что президент Франции приедет в Москву с "определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе".
Пресс-секретарь сообщил журналистам, что встреча начнется в районе 17:00 по московскому времени. Она будет продолжена за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.
"Это очень важный визит", - подчеркнул Песков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
макарон не исключение....
которая даже касок боицца продать Украине,
но самые большие мудаки - итальяшки !