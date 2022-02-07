РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6706 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 634 19

Ожидать решительных "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона не стоит, - Песков

Ожидать решительных "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона не стоит, - Песков

Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона обещает быть длительной и объемной по содержанию, но решительных переломов по ее итогам ожидать не стоит.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в ходе переговоров в понедельник будет доминировать "тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон вылетел в Москву на встречу с Путиным

"Эмманюэль Макрон возглавляет сейчас страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи", - заметил представитель Кремля.

Он напомнил, что президент Франции приедет в Москву с "определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон хочет договориться с Путиным, чтобы стать героем, предотвратившим нападение на Украину, - Politico

Пресс-секретарь сообщил журналистам, что встреча начнется в районе 17:00 по московскому времени. Она будет продолжена за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

"Это очень важный визит", - подчеркнул Песков.

Автор: 

переговоры (5159) Песков Дмитрий (2009) путин владимир (32236) россия (97399) Франция (3599) Макрон Эмманюэль (1458)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
07.02.2022 12:10 Ответить
+14
показать весь комментарий
07.02.2022 12:09 Ответить
+9
показать весь комментарий
07.02.2022 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.02.2022 12:09 Ответить
Вони то хочуть. Але за рахунок УКраїни. Просто український народ не дасть здійснитися зраді.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:26 Ответить
Кресло Лидера Западного мира вакантно так же,как и Президентское в Украине..
показать весь комментарий
07.02.2022 12:51 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:10 Ответить
Схоже що це ніби притомна заява цього цапа.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:12 Ответить
Пісню чув: "Что ж ты "фраер" сдал назад....?" "Невчасно" НАТО "нафарширувало" ЗСУ ПЗРК і ПТУР А зараз погнали протипіхотну зброю - гранатомети і легкі міномети Весь "азарт" збили!

- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:37 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:19 Ответить
Чем дольше эта канитель, тем ниже поддержка Зеленского и больше оружия в Украине
показать весь комментарий
07.02.2022 12:19 Ответить
Чому, а дешевий газ для братського французького народу це вам не перелом. І на перших порах платись за це буде якась Україна. Враховуючи "Європу від Атлантики до Владивостока" це просто даром.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:20 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:28 Ответить
Роль всех французских президентов это подписывать договорняки выгодные расее....
макарон не исключение....
показать весь комментарий
07.02.2022 12:30 Ответить
Песков, когда ты уже от своей брехни захлебнешься своей слюной?? Начинаешь переставать верить в боженьку, раз он таких мудаков на этом свете держит, видать думает - нахер они там такие надо, пусть всю желчь свою на этом свете выпустят, меньше там чертям бед наделают!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:31 Ответить
макрон -бздливая прокремлёвская девочка,
которая даже касок боицца продать Украине,
но самые большие мудаки - итальяшки !
показать весь комментарий
07.02.2022 12:38 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:38 Ответить
падаль в экстазе... все едут, разговаривают....
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
Вместо того, чтобы судить международного преступника, его обхаживают, ублажают, а эта кремлевская гнида балдеет, шо вокруг него бегают и шо то просят, позор цивилизованному, демократическому миру.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
Судя по фотке,они просто снова перепихнутся
показать весь комментарий
07.02.2022 12:49 Ответить
Лягушатникам не впервой....Франция "по согласию" лягла под Гитлера и винцом его угощала. Ловкий интриган Сталин, с барского плеча ,объявил их "победителями" и отпустил грехи. За это Париж ( кстати ,на французском языке Пари как и Мари женского рода) всю послевоенную историю на подпевках у кремля. А была Великой Державой.....Тьфу!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:00 Ответить
 
 