МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о концентрации российских войск у границ с Украиной, заявила: "где им нужно, там они и есть, мы у себя дома".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им нужно быть, там они и есть, они у себя дома", – сказала Захарова.
Напомним, ранее появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью.
BanderaVbyv Moscoviyu
BanderaVbyv Moscoviyu
BanderaVbyv Moscoviyu
Олег Беляков #413192
jura bucaphalus
Евгений Агро
NELSON
Joshua Merlin
Ksenia VB
Ivan Ivanov #437477
Вони ж на своїй території.