МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о концентрации российских войск у границ с Украиной, заявила: "где им нужно, там они и есть, мы у себя дома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им нужно быть, там они и есть, они у себя дома", – сказала Захарова.

Напомним, ранее появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью.

