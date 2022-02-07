РУС
МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"

МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о концентрации российских войск у границ с Украиной, заявила: "где им нужно, там они и есть, мы у себя дома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им нужно быть, там они и есть, они у себя дома", – сказала Захарова.

Напомним, ранее появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о союзе Украины, Британии и Польши: "Нагнетание международного милитаристского ужаса"

Автор: 

армия РФ (20679) МИД РФ (1687) россия (97399) Захарова Мария (385)
Топ комментарии
+47
Почему же вы тогда подгораете о войсках НАТО, которые тоже "у себя дома"?!
07.02.2022 12:50 Ответить
07.02.2022 12:50 Ответить
+45
Чому пуйло з Манькою верещать про війська НАТО біля кордонів із паРашею?
Вони ж на своїй території.
07.02.2022 12:46 Ответить
07.02.2022 12:46 Ответить
+43
07.02.2022 13:23 Ответить
07.02.2022 13:23 Ответить
07.02.2022 19:16 Ответить
07.02.2022 19:16 Ответить
07.02.2022 19:17 Ответить
07.02.2022 19:17 Ответить
07.02.2022 19:18 Ответить
07.02.2022 19:18 Ответить
ок, в таком случае - в какую дырку вас гребет, где находятся войска НАТО?
07.02.2022 19:48 Ответить
07.02.2022 19:48 Ответить
Ні, ви і на Донбасі і в Криму. Тому віри вам немає
07.02.2022 22:26 Ответить
07.02.2022 22:26 Ответить
учасники ОБСЄ повинні інформувати інші країні при переміщенні військ біля ордонів сусідньої країни. Відповідно "ми у сябя дома" не відповідь цивілізованої країни. А для орди в принципі норм.
07.02.2022 23:49 Ответить
07.02.2022 23:49 Ответить
Ваш дiм-це болота пiдмосковья! Показати де це, чи самi дорогу знайдете?
08.02.2022 07:36 Ответить
08.02.2022 07:36 Ответить
таки да - манька-налейвстаканивыжри - это 100% воплощение расии...
08.02.2022 08:14 Ответить
08.02.2022 08:14 Ответить
Та і ми у себе вдома, але ж ви постійно своїми копитами до нас пхаєтесь.
08.02.2022 08:39 Ответить
08.02.2022 08:39 Ответить
захарова-орк,вийдіть ***** з України і не потрібно буде ппреговори встраювати!
06.05.2022 12:54 Ответить
06.05.2022 12:54 Ответить
