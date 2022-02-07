Кулеба о международной помощи Украине: Мы получили $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оружия и оборудования
В последние недели и месяцы Украина получила от партнеров поддержку в $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оборонного вооружения и военного оборудования.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе на сегодняшний день Украина получает усиленную политическую, безопасность и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного вооружения и военного оборудования – общий вес свыше тысячи тонн", - сказал Кулеба.
Министр также добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевые усилия международной политики сейчас направлены на то, чтобы не допустить очередную волну войны России против Украины.
а барыга говорил:" та сторона" и гособоронзаказ невыполнялся, ЗСУ без топлива было?
Помощь дали потому, что поверили в реальность угроз х-ла. И только поэтому.
Я счиатю, что артиллерийские катеры тоже лучше айлендов, они хоть как-то бронированные и 2 пушки, а не одна.
Нужно свое развивать, рабочие места создавать. Военную науку двигать и делать вооружение и боеприпасы за гривни. А не брать кредиты на миллиарды долларов и оставлять наши военные заводы и десятки тысяч людей без работы.
Тысяча тонн боеприпасов -это ни о чем. На неделю войны. Нужно свои патронные заводы строить, свои ракеты.
так их обработали в сторону "барыга жирует на крови", но часть из них пока не приемлет "мышебратья"
обработка триває
знову на Ворівництво ?