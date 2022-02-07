Кулеба о международной помощи Украине: Мы получили $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оружия и оборудования

В последние недели и месяцы Украина получила от партнеров поддержку в $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оборонного вооружения и военного оборудования.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе на сегодняшний день Украина получает усиленную политическую, безопасность и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного вооружения и военного оборудования – общий вес свыше тысячи тонн", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевые усилия международной политики сейчас направлены на то, чтобы не допустить очередную волну войны России против Украины.

