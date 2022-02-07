РУС
Кулеба о международной помощи Украине: Мы получили $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оружия и оборудования

В последние недели и месяцы Украина получила от партнеров поддержку в $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оборонного вооружения и военного оборудования.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе на сегодняшний день Украина получает усиленную политическую, безопасность и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного вооружения и военного оборудования – общий вес свыше тысячи тонн", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевые усилия международной политики сейчас направлены на то, чтобы не допустить очередную волну войны России против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий. ФОТОрепортаж

При Барыге столько помощи не давали бы, Барыга - не шмаркля, способен по зубам давать. Своё делали бы.
07.02.2022 13:24 Ответить
та да, это же зеля по миру ездил и убеждал что война с кацапами, а не гражданская)))

а барыга говорил:" та сторона" и гособоронзаказ невыполнялся, ЗСУ без топлива было?
07.02.2022 13:31 Ответить
Естественно, кто бы давал оружие чтобы оно бы на складах взорвалось
07.02.2022 13:47 Ответить
07.02.2022 13:24 Ответить
При барыге вообще ничего не давали. Джавелины несколько лет упрашивали чтобы продали.
07.02.2022 13:29 Ответить
07.02.2022 13:31 Ответить
Проблема была в том что ему никто не верил. Зелнскому тоже никто не верит.

Помощь дали потому, что поверили в реальность угроз х-ла. И только поэтому.
07.02.2022 13:50 Ответить
Заходу просто надоїло 8 років стояти раком перед Пуйлом, які спроби порозумітись сприймав як слабкість. От і отримали по мордасам від англо-саксів.
07.02.2022 13:59 Ответить
не сильно верили. но он убеждал и продолжает убеждать. а тут и сами прозрели.
07.02.2022 13:59 Ответить
Не , ну одеяла и палатки давали . Еще "Хаммерьі" б/у...
07.02.2022 13:56 Ответить
А зачем? Свои стугны не хуже, даже дальность выше. Даже последнее время при порохе велись работы по переносной стугне, на плечо, как джавелин, но слуги все прикрыли.

Я счиатю, что артиллерийские катеры тоже лучше айлендов, они хоть как-то бронированные и 2 пушки, а не одна.

Нужно свое развивать, рабочие места создавать. Военную науку двигать и делать вооружение и боеприпасы за гривни. А не брать кредиты на миллиарды долларов и оставлять наши военные заводы и десятки тысяч людей без работы.

Тысяча тонн боеприпасов -это ни о чем. На неделю войны. Нужно свои патронные заводы строить, свои ракеты.
07.02.2022 14:17 Ответить
Я теж подумала ,треба було вибрати при владі політичного імпотента,щоб наші партнери нарешті зрозуміли наскільки велика загроза.
07.02.2022 13:36 Ответить
понимаешь, на то время 73-х процентных обработали бы в сторону: "мышебратья" и всё было бы как в крыму.

так их обработали в сторону "барыга жирует на крови", но часть из них пока не приемлет "мышебратья"

обработка триває
07.02.2022 13:40 Ответить
кУлєба, та ти вже замучився рахувати, стільки всього отримано!!!!!!! Відпочинь трохи!!!!!!!!!
07.02.2022 13:27 Ответить
кулеба завхоз МО?
07.02.2022 13:28 Ответить
Мне общающийся с зебилом аргументировал помощь "успехом дипломатии". Зебилеет((
07.02.2022 13:30 Ответить
Во у Зе плесени шабаш! распил столько бабла!
07.02.2022 13:37 Ответить
Сейчас опять гонцы с баблом вырулят на дороги Украины. Интересно, сколько лярдов зелени может поместится в джунглях ОПы?...
07.02.2022 14:06 Ответить
куда пішла фінансова підтримка ?

знову на Ворівництво ?
07.02.2022 13:38 Ответить
угу... асфальту для мокшанских таков на эти бабки Сколько положили/распилили!? жаль, что полученное вооружение кацапам продать затруднительно...
07.02.2022 13:38 Ответить
Это не благодаря вам, а вопреки всем вашим действиям 2,5 года, ЗЕБИЛЫ!
07.02.2022 13:40 Ответить
При Порошенко такое и не снилось.
07.02.2022 13:42 Ответить
Бо Запад бачив, що загроза не того рівня. А при зелені зрозумів, що ділу оборони - капець.
07.02.2022 13:47 Ответить
07.02.2022 13:47 Ответить
Чехословакии что ли?
07.02.2022 14:00 Ответить
запад видит перспективу. и при Порошенко видел.
07.02.2022 13:48 Ответить
Ти все проспав?
07.02.2022 13:50 Ответить
Захід почав турбуватись за свою безпеку,тому і кожний день їдуть лідери країн,іде постачання зброї,бо бояться,що наш зрадник хоче здати Україну путіну. Бери зброю і воюй з агресором,а не становись на коліна. Порошенко кожний день доводив всім,що путін агресор,фашист і є загрозою всім. Нехотіли в це вірити. Тому і посивів,бо переживав, боровся. Крутився як вуж,а сьогоднішній мародер--па пять раз на рік відпочиває і " працює" в видосиках та для свої друзів-олігархів і на свої офшори.
07.02.2022 14:03 Ответить
Деньги украли,оружие продали и деньги тоже украли...
07.02.2022 14:25 Ответить
Про серйозні постачання зброї можна говорити тоді, коли великотонажні кораблі будуть її поставляти.
07.02.2022 15:07 Ответить
07.02.2022 15:14 Ответить
Эта зброя поступает ЗСУ или так и остаётся на складах? Бо, шо прибывает - то написано, а чи доходит до армии - про то не пишут
07.02.2022 15:36 Ответить
Чего это МИД,а не МО, так озабочен импортным вооружением для ВСУ? Лишь бы"толкнуть"его не собрались кому-то за рубеж..У правящей"зелени"из богоизбранных,всего можно ожидать..
07.02.2022 17:14 Ответить
 
 