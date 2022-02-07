РУС
В Германии "Квартал-95" назвали "русским комедийным шоу": Коллектив ожидает "срочного исправления и извинений"

В Германии "Квартал-95" назвали "русским комедийным шоу": Коллектив ожидает "срочного исправления и извинений"

Студию "Квартал-95" в Германии назвали "русским" юмористическим шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление опубликовано на официальном портале города Гамбург.

В объявлении концерта, который состоится 4 февраля 2023 года, украинскую студию указали как "Русское комедийное шоу "Квартал 95". Цена билетов стартует от 58,90 €.

Также читайте: "Сваты-7" производства "95 квартала" стали самым популярным в России телесериалом. ИНФОГРАФИКА

В Германии Квартал-95 назвали русским комедийным шоу: Коллектив ожидает срочного исправления и извинений 01

Немецкая развлекательная компания Eventim также указала украинский коллектив как "русское комедийное шоу".

В Германии Квартал-95 назвали русским комедийным шоу: Коллектив ожидает срочного исправления и извинений 02

В то же время "Квартал-95" в Instagram отреагировал на публикацию в Германии.

"Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и представляете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" - была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может! Ожидаем срочную поправку и извинения. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", - отметили в студии.

В Германии Квартал-95 назвали русским комедийным шоу: Коллектив ожидает срочного исправления и извинений 03

Автор: 

Германия (7289) Квартал-95 (225)
+125
а что не так? на этот раз немчура не соврала
07.02.2022 13:29 Ответить
+71
тот случай,когда немцы сказали правду
07.02.2022 13:30 Ответить
+59
Ну по большому щщёту так оно и есть
07.02.2022 13:29 Ответить
07.02.2022 13:29 Ответить
Так а чему вы удевляетесь тогда?у вас же прэзыдэнт из этого коллектива,из русских
07.02.2022 13:58 Ответить
А мы и не удивляемся - квартал с зебобой и есть подкацапники
07.02.2022 14:26 Ответить
Вони вважають себе малоросам, або хохлами. А німці у сортах гі*на не розбираються. 😊
07.02.2022 13:59 Ответить
В точку.
07.02.2022 14:03 Ответить
оговорка по Фрейду
07.02.2022 14:20 Ответить
Хіба що уточнили би - малоросійським, бо "партнери по газобізнезу" можуть образитися за те, що поставили на рівні з "великодуховною скрепою".
07.02.2022 14:31 Ответить
07.02.2022 14:39 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:29 Ответить
07.02.2022 13:30 Ответить
все так и есть, никакой ошибки
07.02.2022 13:30 Ответить
муа-ха-ха!!!
07.02.2022 13:31 Ответить
«Що написане пером, того і сокирою не вирубати
07.02.2022 13:31 Ответить
Молодую ЗЕлень, пока она не сильно укоренилась, как раз можно и вырубить. Под корень.
07.02.2022 13:56 Ответить
Це і є російське шоу.Там завжди поливали брудом Україну.на користь москалів.А українці ще й до влади Зеленського обрали.
07.02.2022 13:31 Ответить
так і є.
07.02.2022 13:31 Ответить
по Фройду, квартал точно не українське шоу!
07.02.2022 13:31 Ответить
а в чому то неправда? з українського там лише походження країни
07.02.2022 13:32 Ответить
У кого ? У Тамбоаського вовка чи у Свердловської , Магнітогорської і челябінської команди КВН ?????
07.02.2022 14:31 Ответить
весь продукт фільмів Вови і "кварталу" виключно на російській мові, чи я помилився? Пуйло казало, що де закінчується мова московитів, то там їх кордон. У мізках малоросв Найвєлічайшого і його свори - московія.
07.02.2022 15:49 Ответить
так воно так і е
07.02.2022 13:32 Ответить
немцы посмеялись над клоунами
07.02.2022 13:32 Ответить
Надо исправить !
Правильно - совковое ..."Картель-95" !
07.02.2022 13:32 Ответить
На злодієві шапка Г.
07.02.2022 13:32 Ответить
за год наперед анонс, они уверены что через год будут существовать? почти 60 евро за билет дороговато за такое дерьмо
07.02.2022 13:33 Ответить
Міжнародний скандал з розривом дипломатичних відносин намічається))
07.02.2022 13:33 Ответить
Гоніть їх нахер! Буде таке як в Україні.
07.02.2022 13:33 Ответить
Як українці могли його обрати в президенти?
07.02.2022 13:34 Ответить
Питання не як, а які.
07.02.2022 15:03 Ответить
Урядова делегація , яке на шоу ? Німці геть розпоясались !!!
07.02.2022 13:35 Ответить
То ж так воно і є!!!!! Що вам не подобаєтся??????7 вИ же самі правдиві колобаранти!!!!!!
07.02.2022 13:35 Ответить
вони постійно сміються з усього українського, українських президентів з людей, як справжні росіянци
07.02.2022 13:37 Ответить
Блін, а чого такий кипіш, що не так написали німці. Це російське бидло-шоу
07.02.2022 13:38 Ответить
Щось знають тії кляті фашисти
07.02.2022 13:38 Ответить
Млядский цирк
07.02.2022 13:39 Ответить
Вибачення за правду ? Ви це серьезно??.
07.02.2022 13:40 Ответить
Вибачення?! А що не так?
07.02.2022 13:40 Ответить
Колоборанти, будуть працювати для мокшанських колоборантів в німчурі!!!!! Думаю що українці на цю гидоту вже не підуть!!!!!!
07.02.2022 13:41 Ответить
Вибачатись за правду? Даруйте, ворожі агенти 095, але не дочакаєтесь!
07.02.2022 13:42 Ответить
А, что не так написано!? Если пересмотреть 95 и тот контент который они продают рашке. То всё сходится! А может немчура ещё и прикинула, что зелень сольёт Украину к тому времени кацапам. Вот и всё сошлось на 146%.
07.02.2022 13:42 Ответить
так воно так і єсть, роками це антиукраїнське типу шоу паплюжило українську ментальність та принижувало українську націю, і чому вони,якщо українським себе називають, то голосять кацапським язиком?
07.02.2022 13:45 Ответить
4 лютого 2023 р
У Німецької розважальної компанії консультант сам канцлер Шольц
07.02.2022 13:46 Ответить
Зеленський і його "команда", своїм "правлінням" нашою рідною Україною, повністю дискредитували своє минуле і майбутнє! Це - повний "відстій", якого потрібно, якнайшвидше позбутися!😉
07.02.2022 13:51 Ответить
Все правильно назвали,я за!
07.02.2022 13:51 Ответить
07.02.2022 13:52 Ответить
Так они все правильно сказали. В Украине язык украинский, а квартал все время на руском был. Как такое назвать? У немцев, что? Есть подобные передачи, где говорят на языке, который вредит ихней стране?
07.02.2022 13:52 Ответить
Да вы и есть "русиш шоу". Кто в Германии придёт на ваше представление? В основном иммигранты из паРаши. И выступать там вы будете на русском языке. И бабло не пахнет. Правда? У*баны конченые. Клоуны пидстаркувати.
07.02.2022 13:55 Ответить
Эх, жаль, что главного солиста с ними не было. Номер с пианино немцы не увидели.
07.02.2022 13:57 Ответить
и что в этом шоу украинского????
так что афишки правильные...

как и тут тяжело найти отличия )))
07.02.2022 14:01 Ответить
А типа этим лицемерным кривлякам не усе равно? Они и так прекрасно осознают уровень своей примитивной аудитории.
07.02.2022 14:03 Ответить
Молодцы немцы, затроллили зе!срань
07.02.2022 14:04 Ответить
Вибачатись мсє кожен хто називатиме це лайно "українським"!
07.02.2022 14:04 Ответить
Ані проста стісняются.
07.02.2022 14:04 Ответить
Дипломатический скандал! 😂
07.02.2022 14:07 Ответить
Президент України запатентував на себе три торгові марки: "Рассмеши комика", KVARTAL 95 і «Слуга народу»
Український інститут інтелектуальної власності ("Укрпатент") днями зареєстрував три нові товарні знаки на ім'я Володимира Олександровича Зеленського. Як повідомляє видання dev.ua, президент України отримав свідоцтво на торгову марку "Рассмеши комика" - на додачу до зареєстрованої ще у грудні 2012 року україномовної ТМ "Розсміши коміка".
Також на президента було зареєстровано ТМ "Слуга народу" (саме з українським закінченням) для використання на одязі, взутті, головних уборах, у сферах страхування та банківських послуг, упаковки та зберігання товарів, перевезень та організації подорожей, кейтерингу, готельних, охоронних, соціальних та юридичних послуг.
При цьому однойменні ТМ, у тому числі російськомовна, реєструвалися на Зеленського для використання у низці інших сфер ще у 2018 та 2019 роках.



07.02.2022 14:09 Ответить
А просто не поехать к немцам , не ?
07.02.2022 14:10 Ответить
Обмовка за Фрейдом...гастролі Україною затяглися, потрібно ЗЕ-шоу депортувати на батьківщину-Рашку
07.02.2022 14:10 Ответить
Так всё правильно ж! И ничего, что из украинского города, и ничего, что иногда -- на украинском языке. Содержание-то противо-украинское!
07.02.2022 14:16 Ответить
А що не так? Все по суті. Вони тут живуть тільки тому, що Коломойський хороше платить за виконання замовлень. Десятиліттями висміюють все українське, штампують контент направлений для розповсюдження на русскоязічніков, і багато хто з кабаребригади-95 з Московії. Коли Зеля все завалить, і прийде влада проукраїнська, то куди рвонуть? Тут їм вже грошики не рубити.
07.02.2022 14:16 Ответить
Та все правильно написали. Русское и есть русское. Такого дерьма в Украине не должно быть по определению. Да и скоро, по-любому, эта шайка будет паковать чемоданы на *********.
07.02.2022 14:18 Ответить
Ясно що російське шоу. Хіба б українці порівнювали Україну з порноактрисою? А Зеленський і 95 квартал порівнювали на догоду ху@лу...
07.02.2022 14:21 Ответить
А сейчас идёт развал украинской армии Боевого командира зам. командира 56-й бригады полковника Дмитрия Герасименко убирают с боевых позиций и отправляют в тыл, «в архив», в то время, когда 150-тысячная российская армия стоит на границах с Украиной. Это решение вызвало резко негативную реакцию у его сослуживцев. «В той час, коли РФ стягнула до наших кордонів близько 150 тис. солдат, продовжує створювати наступальні угрупування та брязкати зброєю перед усім світом. В той час, коли раніше «занепо...
07.02.2022 14:26 Ответить
Правильно вони назвали. Які питання.....?

07.02.2022 14:24 Ответить
а що робить 95 квартал українським? Реєстрація в них офшорна, пздять вони по кацапські, українське висміюється та знищується, московитське возвиличується, в колективі українофоби та москвофіли. Що, для того аби бути українським достатньо того що вони з крівоварога? В такому випадку, матвієнко, чубайс кабзон українські політики, дудь, кісєльов українські журналісти, баста, корольова українські співуни.
07.02.2022 14:27 Ответить
Те що клоун до кісток проросійський і ментально російський, те що у нього не має до України почуття Батьківщини, те що Україна для нього лише територія для заробляння бабла - це всім давно відомо. Але якщо євреї-олігархи посадили тебе маріонеткою в крісло президента України, то хоч би на цей період не виставляй на показ своє вірнопідданство параші.

На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.

А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. Тож про випадкову помилку не йдеться.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
07.02.2022 14:33 Ответить
Все уже исправили.
07.02.2022 14:46 Ответить
Так всі жарти на російській мові то чому би німці не називали її російською групою ? Все правильно !
07.02.2022 14:49 Ответить
Russische Schweine show
07.02.2022 14:49 Ответить
Как будто это не русское шоу.
07.02.2022 14:52 Ответить
А что исправлять и за что извиняться?
07.02.2022 14:56 Ответить
Воно так і є, це російський проект який реалізовувався для дебілізаціі украінців ,тобто "русский мир" так званими своіми акторами.
07.02.2022 14:58 Ответить
Тут я згоден з німцями бо у паяців з 95-го з українського є тільки спожиті ними продукти.
07.02.2022 15:01 Ответить
А шо не так?
07.02.2022 15:02 Ответить
Педанты блин. Шуток не понимают. Коляктив на фоне шухера решил прибарахлится , а так бартер за каски.
07.02.2022 15:02 Ответить
Тот случай когда немцы что-то знают...
07.02.2022 15:11 Ответить
А что там исправлять ? И почему ?
07.02.2022 15:14 Ответить
А шо, воно китайське? Однозначно не українське!
07.02.2022 15:15 Ответить
Сказано верно. Вся эта вонючая КВАРТАЛЬНАЯ шваль - не просто малороссийская, она - ХРОНИЧЕСКИ АНТИУКРАИНСКАЯ... Это было видно и пять, и десять лет назад. Поражало, как в залах сидели политики (типа Луценко) и хлопали. Неужели не понимали, что за уроды на сцене???
07.02.2022 15:27 Ответить
А шо не так, все верно.
07.02.2022 15:27 Ответить
Закидывали скрины, где их презентовали как российское шоу еще в 2020 их это не волновало.

А сейчас всплыло, то они целок начали из себя строить..
07.02.2022 15:35 Ответить
Ніяких вибачень, німці не помилилися. Це проект ФСБ і нашої 5-ї колони, над якою працював Медведчук зі своїм кумом пуйлом.
07.02.2022 15:46 Ответить
Одягнути б на цих ситих продажний обдолбаних аморалів бронежилети, і (німецькі) шоломи і товарняком - фронт, падлюк. Хай би поржали там, в шанцях і бліндажах...
07.02.2022 15:53 Ответить
У Вови є своя "ліпецька фабрика "сватів"", а наусуки проспали і не пішли під його офіс. Що дядьо Ігор Валерійович не давав команду і не дав плюшевих кабанчиків?
07.02.2022 15:56 Ответить
Все правельно написали, кроме рашистов живущих в Германии на их шоу ни кто не придет. Я вообще удивлена, что еще кто то готов платить деньги за их бредятину
07.02.2022 15:56 Ответить
може гансы поведутся на этих клоунов и у себя развалят бундос,а
07.02.2022 19:04 Ответить
Просто назвали вещи своими именами
09.02.2022 12:36 Ответить
 
 