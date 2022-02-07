В Германии "Квартал-95" назвали "русским комедийным шоу": Коллектив ожидает "срочного исправления и извинений"
Студию "Квартал-95" в Германии назвали "русским" юмористическим шоу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление опубликовано на официальном портале города Гамбург.
В объявлении концерта, который состоится 4 февраля 2023 года, украинскую студию указали как "Русское комедийное шоу "Квартал 95". Цена билетов стартует от 58,90 €.
Немецкая развлекательная компания Eventim также указала украинский коллектив как "русское комедийное шоу".
В то же время "Квартал-95" в Instagram отреагировал на публикацию в Германии.
"Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и представляете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" - была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может! Ожидаем срочную поправку и извинения. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", - отметили в студии.
Правильно - совковое ..."Картель-95" !
У Німецької розважальної компанії консультант сам канцлер Шольц
так что афишки правильные...
как и тут тяжело найти отличия )))
Український інститут інтелектуальної власності ("Укрпатент") днями зареєстрував три нові товарні знаки на ім'я Володимира Олександровича Зеленського. Як повідомляє видання dev.ua, президент України отримав свідоцтво на торгову марку "Рассмеши комика" - на додачу до зареєстрованої ще у грудні 2012 року україномовної ТМ "Розсміши коміка".
Також на президента було зареєстровано ТМ "Слуга народу" (саме з українським закінченням) для використання на одязі, взутті, головних уборах, у сферах страхування та банківських послуг, упаковки та зберігання товарів, перевезень та організації подорожей, кейтерингу, готельних, охоронних, соціальних та юридичних послуг.
При цьому однойменні ТМ, у тому числі російськомовна, реєструвалися на Зеленського для використання у низці інших сфер ще у 2018 та 2019 роках.
На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.
А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. Тож про випадкову помилку не йдеться.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
А сейчас всплыло, то они целок начали из себя строить..