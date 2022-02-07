В Германии "Квартал-95" назвали "русским комедийным шоу": Коллектив ожидает "срочного исправления и извинений"

Студию "Квартал-95" в Германии назвали "русским" юмористическим шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление опубликовано на официальном портале города Гамбург.

В объявлении концерта, который состоится 4 февраля 2023 года, украинскую студию указали как "Русское комедийное шоу "Квартал 95". Цена билетов стартует от 58,90 €.

Немецкая развлекательная компания Eventim также указала украинский коллектив как "русское комедийное шоу".

В то же время "Квартал-95" в Instagram отреагировал на публикацию в Германии.

"Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и представляете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" - была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может! Ожидаем срочную поправку и извинения. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", - отметили в студии.