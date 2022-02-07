РУС
6 913 96

Порошенко о возможности полномасштабного наступления России: "Я бы не советовал Путину испытывать судьбу"

Украина готова дать отпор российской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование.

Об этом Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью чешскому изданию Lidove noviny, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Порошенко подчеркнул, что Путин не скрывает своих имперских аппетитов по отношению к соседям, и это главное препятствие к миру.

"Украина всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, и поэтому любые попытки в этом направлении нельзя не приветствовать. Это в равной степени касается как минского формата, так и переговоров в рамках Нормандской четверки. Оба они являются частью моего президентского наследия, и, кстати, как бы и что бы кто-нибудь ни говорил, эти переговорные площадки остаются безальтернативными", - напомнил пятый Президент.

"Ключевая проблема не в форматах, их хватает. Проблема в российской стороне. Если кого-то и нужно реанимировать, так это заблудившийся в своих имперских аппетитах Кремль и сейчас больше похожий на кровавого маньяка, а не на здравомыслящего переговорщика", - констатирует Порошенко.

Лидер партии "ЕС" подчеркнул, что Украина готова дать отпор агрессору в случае наступления. "Бесспорно готова, не имею в этом никаких сомнений. Что мне удалось достичь за годы своей каденции, так это, среди прочего, создать новую украинскую армию, способную давать отпор. Глубоко благодарен за помощь партнеров, в том числе Чешской Республике, где украинские офицеры овладевали стандартами НАТО. Будет давать отпор. Основная масса украинского общества готова", – говорит Порошенко.

Пятый Президент также подчеркнул, что в случае вторжения Путин получит сильную реакцию западных союзников.

"Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы, и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы не было вторжение России в Украину, даже если один солдат - это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада. Лично я очень благодарен нашим американским союзникам и Джо Байдену лично за эту поддержку", - сказал лидер партии .

"Не советовал бы Путину испытывать судьбу", – говорит Порошенко.

+19
Гарна порада!!! І дуже коротко!!!!!! А що наше недопрезедент каже????? А ні чого!!!!! Воно мріє про зустріч з путлєром!!!!!
07.02.2022 13:44
+19
Що за совковий наративчик?
07.02.2022 13:49
+19
Надо отдать должное Пороху - ГОВОРИТ (это контрольное слово) всегда правильные вещи. На его фоне Зеля - это наркоша с заплетающимся языком и спутанными мыслями.
07.02.2022 13:54
Наше зеленое чмо найвеличнишое отказалось от союза Украина - Польша - Великобритания (УПА), чтобы не злить путина.
В Украине на месте верховного главнокомандующего - продажное трусливое ничтожество
07.02.2022 13:43
.... а звідки така інформація????????
07.02.2022 13:45
"Касабська метода" лрацює.
Як ху...в Україні
07.02.2022 13:51
Та це зрозуміло, але писати таку хрєнь????????
07.02.2022 13:53
лЄрьмак із запою вийшов..?
07.02.2022 13:54
Дімочка , ти б мовчав вже. Кому кому , а тобі взагалі пащеку повинно бути соромно відкривати...
07.02.2022 14:35
Хоча ,про яку я совість балакаю і з ким ....
07.02.2022 14:36
Чорновіл на ютубі про це ролик вчора виклав.
07.02.2022 14:33
Чорновіл виказав свою думку, а не МЗС, то різні речі!!!!! Він аналітик і політолог і рішення не приймає!!!!!!!
07.02.2022 16:15
с 34:20
https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw
07.02.2022 14:52
Я це дивився, ще вчора, то не про що не говорить, Поляки, або Британці щось виказали на цю тему????? НІ !!!!!! Тому не треба хєрню незти!!!!!!!
07.02.2022 16:12
Ніхто ні від чон6о не відмовлявся! Шо за дурня?? Приїде міністр іноземних справ Британії і все почнеться.
07.02.2022 13:51
07.02.2022 14:06
о. вот спич вавы не под кайфом.
07.02.2022 14:37
Згоден, веселого наркомана маємо за гетьмана на сьогодні, але маємо те, що маємо.
07.02.2022 14:46
не факт, що союз планувався... принаймі, на ці дні.
Можливо, ще в стадії розробки.
07.02.2022 14:15
Гарна порада!!! І дуже коротко!!!!!! А що наше недопрезедент каже????? А ні чого!!!!! Воно мріє про зустріч з путлєром!!!!!
07.02.2022 13:44
07.02.2022 13:45
Що за совковий наративчик?
07.02.2022 13:49
зебільно-совковий. По методичці.
Так що спамити цього кадра під VPN (сьогодні - він вже з зазінбару, ніби) потрібно.
07.02.2022 14:18
Та хоч з Папуасії....
🤣🤣
07.02.2022 17:56
Погоняло у Вас очень примечательное.
Вот мне, например, censor НИКОГДА не давал возможности зарегистрироваться на форуме, а Вам - смотрите-ка , все возможности открыты.
Но Вам следовало бы именовать себя иначе.
Например, на politforum пишет один подонок.
Любому человеку, знкомому с творчеством Жюля Верна, все сразу становится ясно: пишет падаль, взявшая себе ником имя работорговца, торговца черными рабами, убийцы Негоро.
Впрочем, его, Негоро, кажется ведь таки самого убили?
Как Вам подсказывавают Ваши знания мировой литературы, сюжет помните?
Разве Негоро не загрызла собака, хозяина которой Негоро предал и убил?
Примечательный конец жизни, как считаете?

P.S. Там еще в романе царек африканский был, примечательный такой царек, который сам продавал своих подданых, африканцев, в рабство. Звали царька царек Муани-Лунга. Ну чистА Бубочка, тоже наркоман и алкаш.
07.02.2022 14:52
А що Вам не сподобалося в Моєму Пості??
Бував і В Австралії та Новій Зеландії(Мені, Зеландія) краще, чим Австралія...
Качконосссса знаєте??
Що там з Covidфашизмом в країні кенгуру?
З Повагою!!
😁
07.02.2022 17:49
Рашистская собакен, в спам ,животное
07.02.2022 15:48
політико-дипломатичному врегулюванню якнайбільше сприяють 650 тонн військових вантажів (до вчора), а на тижні обіцяні ще стільки ж

07.02.2022 13:53
Надо отдать должное Пороху - ГОВОРИТ (это контрольное слово) всегда правильные вещи. На его фоне Зеля - это наркоша с заплетающимся языком и спутанными мыслями.
07.02.2022 13:54
комментарий отмечен как спам
07.02.2022 14:34
Народ по достоинству оценил этого "говоруна", но, увы, это привело к власти клоуна-марионетку Коломойского.
Огорчает, что многие до сих пор, развесив уши, слушают Пэтю. А самые упоротые - сравнивают его с клоуном, не понимая что тем самым опускают Пэтю до уровня лицедея-наркомана.
07.02.2022 14:41
Школото , ану брись звідси , бо гебнява ваша Ірішка Фаріон , а не Порох 😡
07.02.2022 14:46
Так ты и сравниваешь клоуна из Порохом , не?
07.02.2022 14:44
*пЭтя* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар,хрюсское животное...
07.02.2022 15:54
Зеленский безусловно не на своём месте, но порохоботские штампы типа- клоун, наркоман, марионетка Коломойского, я бы оставил для порохоботов.
Зеленский маленький еврейским парень с большими личными амбициями. Он кое-чего достиг в жизни, но движимый честолюбием полез за очередной галочкой в списке собственных свершений. Будучи довольно сентиментальным человеком он наверняка кайфует от мысли, что его дети гордятся папой- президентом.))
Порошенко же пошел в политику по другим, абсолютно прагматичным причинам. Власть для него это способ сохранения и приумножения состояния, плюс удовлетворение азартной потребности в интригах, манипуляциях и одурачивании масс. Именно благодаря этой разнице в целях лицедей Зеленский, несмотря на все факапы, продолжает выглядеть предпочтительнее говорунаПорошенко.
07.02.2022 15:55
Прям новий Доктор Фройд! Все ви шановний знаєте, про кожного, і мотивація, і почуття! От тільки чому мені здається, що ви - брехун?
07.02.2022 17:24
Может потому, что плохо разбираешься в людях?
07.02.2022 17:33
"Різноманіття не слід припускати без необхідності". І якщо ти такий дурний, що топиш за дурня Зе, після його "факапів", до речі - наркомана, фігляра, та маріонетку Коломойського, то ти звичайний зебіл, а не "новий доктор Фройд". І всі твої слова не мають жодного сенсу, крім бажання оббілити "найвеличнішого".
07.02.2022 18:12
Да. Не только в людях, но и в ситуации совершенно не разбираешься. Это типично для порохоботов.
Я не обеливаю, а очерняю. Точнее развенчиваю культ гетьмана.)) К Зе скептичен и равнодушен. А вот к По- неравнодушен весьма!))
07.02.2022 18:22
Давай, розкажи нам що він в тебе вкрав. Для колекції... Може хоч один визнає, що розум вкрали...
07.02.2022 20:46
Просто воровать это не его уровень. Слишком примитивно и опасно. Он действует тоньше. В 90-х создал бизнес-империю из приватизированных за бесценок предприятий и с помощью постоянного присутствия в органах государственной власти активно лоббирует её интересы и обеспечивает надёжную защиту. Именно это и называется олигархия. Вряд ли ещё где-то в мире есть такой феномен, когда государственный служащий с 25-летним стажем занимает почётное место в рейтинге Форбс. Разве что где-то в Африке. Ибо в цивилизованном мире это нонсенс и высшая степень цинизма.
08.02.2022 01:03
Що він лобіює? Постачання цукерок до Верховної Ради? До речі - Порошенка вже декілька років нема в "Списку Форбс". А "захист" від свавілля чиновників, від рейдерів, на жаль як був потрібен, так і лишається потрібен в нашій країні. І твій "найвеличніший" - лялька, одягнута на руку Коломойського.
08.02.2022 10:46
Вы заблуждаетесь на счет Зеленского. "Маленьких еврейских пареньков" в Украине тысячи и амбиций у них не меньше и достигли они не мало. Дьявол, как говориться, в деталях. ЧЕГО достигли, КАК достигли (здравствуй, Игорь Валерьевич) и т.п. Но у этих "маленьких еврейских пареньков" почему-то хватает УМА (а не "амбиций") не лезть на пост президента воюющей страны.
А на счет Порошенко ... можно целую поэму написать "как и почему". Особо желания нет. Замечу, что два раза на грабли наступают только очень не умные люди (это я про его адептов).
07.02.2022 17:41
Один бот з іншим "дискутує". А зарплатня тим часом капає!!!
07.02.2022 18:13
Значение Игоря Валериевича в судьбе Зеленского существенно и намеренно преувеличивается. На момент начала их сотрудничества (конец 2012г) Зеленский уже давно состоялся в шоу-бизнесе, имел не малое состояние, был ген.продюсером телеканала Интер… и т.п. Коломойский безусловно сыграл важную роль в предвыборной кампании 2019, но он был отнюдь не единственным спонсором. И из-за этого считать Зеленского его марионеткой просто нелепо. У Зеленского было имя, узнаваемое лицо и амбиции, у Коломойского деньги, телеканал и счёты с Порошенко. Вот и вся конспирология!
Не являюсь адептом никого из вышеупомянутых. И повторюсь- изначально не видел Зеленсеого президентом. Но развенчивать порохоботские мифы считаю своим долгом.)) Наркоман, марионетка коломойского, агент кремля… - дурацкая туфта, вера в которую отнюдь не красит.
07.02.2022 18:14
Начну с конца.
"Развенчивать порохоботские мифы" - себя не уважать. Упоротым вы никогда и ничего не докажете, а адекватным и доказывать ничего не нужно.
Далее по пунктам:
1. Да, Зеленский состоялся в шоу-бизнесе. И всё было относительно неплохо ДО того как его назначили ген. продюсером ИНТЕРа. На этой должности он показал свою вопиющую некомпетентность во всем, в чём только можно. Уходил он с ИНТЕРа очень плохо. Последствия его "ген. продюсерства" ИНТЕР потом расхлебывал очень долго. Информация от человека, который работал на ИНТЕРе в это время(и сейчас там работает)
2. 95 квартал сотрудничал с группой "Приват" давно. (естественно, корпоративчики) Но плотное сотрудничество с Коломойским началось с реприватизации Приватбанка. Тогда вся верхушка Привата в режиме "аларм" искала заграничные счета, куда могли бы срочно вывести деньги с Приватбанка. "Свои" компании Привата были под плотным колпаком США и НБУ, поэтому искали сторонних. Но таких, которым доверяли и контролировали, т.к. деньги выводились под совершенно левые договора и возврат этих денег зависел только от доверия. Тут-то Зеленский и пригодился. И с 2017 г. началось плотное общение Зеленского и Коломойского.
3. Идея "президенства", В ШУТКУ, началась обсуждаться Зеленским в близком кругу друзей после огромного успеха сериала "Слуга народа". Это был конец 2016 г., а в 2017 г. случилась реприватизация Приватбанка и Коломойский поклялся на крови отомстить Порошенко. Мстить решил с масштабностью присущей Коломойскому, т.е. поставив "своего" президента.
4. Зеленский сначала отнекивался, мол: это же все не серьезно, сериал, знаний маловато и т.п. Но именно Коломойский убедил его, что обладает всеми необходимыми ресурсами: финансовыми, медийными, организационными и т.п. и всё это обеспечит. К Зеленскому был приставлен специальный человек Коломойского (Богдан), котоый с утра до вечера обрабатывал Зеленского. Долго обрабатывать не пришлось, т.к. "комплекс Наполеона" - отличный фундамент. 5. Финансовое состояние ДО начала сотрудничества с Коломойским и ПОСЛЕ, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А самое главное: Зеленскому всё его окружение вдувало в уши, что "президенты приходят и уходят, а Коломойский остается".

Именно поэтому Зеленский никогда не будет бороться с Коломойским и да - является управляемым им. (если вам режет слух слово "марионетка")
08.02.2022 10:49
Рашистское животное ,идешнах на полусогнутых...
07.02.2022 15:53
Порох - СИЛА 👍🏼

Зе- могила 😠
07.02.2022 14:42
любишь сыновий любовью?
07.02.2022 15:17
Путін - *****!
07.02.2022 14:02
Те, кто много обманывают, стараются казаться честными людьми.
Цицерон Марк Туллий

Розумним-не хамити!
😁
07.02.2022 14:14
що було з сайтом?
07.02.2022 14:14
Слава Гетьману!
07.02.2022 14:16
не було що знищувати, принаймі, в тобі, безмозглого.

ЗІ: за всі реформи, в т. ч. за реформи першої медичної ланки відповідальність на себе взяв Гройсман.
07.02.2022 14:20
🤣🤣🤣
07.02.2022 14:22
В спам, зелебобик.
07.02.2022 14:28
Рашотролли! ФАС!!! А ну-ка блесните новыми методичками! Не ленитесь, рабочая неделя только началась.
07.02.2022 14:27
а новых методичек пришибленной не дают?скучно теперь с зесранью-где тот задор 2019го у зедегенератов...
07.02.2022 14:34
Руська ку@ во , швиденько в спам за брехню 😡
07.02.2022 14:39
Як тільки Путін вирішить іспитивать судьбу, він одразу зателефонує Пеці....)))

https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/49544849_2054256024636176_8789959727304933376_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=_TKqQoVQ3CUAX_v1fT7&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AT9_EXfI8FMccgJlPic9rPJRYKpRTo4VpNpTAjNj2pfPig&oe=622714CB
07.02.2022 14:36
Заспамте цього підкацапника , будь ласка ...
07.02.2022 14:40
це не прости підкасапник, а воністий
07.02.2022 15:04
Ну чого ви так? Я ж люблю вашого кремлівського холуяку Порошенка. А ви на мені діжку якусь діряву котите....я абіжуся...(((
07.02.2022 15:05
Только вместо Порошенка прилепите туда морду ЗЕчма. И будет очень реалистичная картинка
07.02.2022 15:22
Ось вони, три голубка...)))

07.02.2022 17:28
Опять ты тут ватный рашистский пдрс трешься со своими картинками,отвечать не надо животное ,просто идинах...
07.02.2022 15:57
Ви так сильно любите кремлівського холуя Пецю, що так сильно возбуждаєтеся?
07.02.2022 17:32
По сравнению с ЗЕчмом, так Порошенко - патриот своей страны. И уж точно не Порошенко пытается по холуйски заглянуть ***** в глаз. Вы плохо информированы
08.02.2022 08:04
Я так сильно ,прежде всего, ненавижу рашистских оккупантов , ватный пригожинский говнометчик
08.02.2022 08:31
Какая теперь зесрань жалкая...сами же все просрали за два года и воют от того,что у Пороха больше шансов стать президентом,чем у зекрысы...кстати у остальных,пришибленных,тоже шансов нет ,как и у зебобы)
07.02.2022 14:49
мабуть тоже перед зеркалом тренируется
07.02.2022 15:02
Во ва , ну що ти тут гундосиш ?

Коксу тут не дають
07.02.2022 15:36
какой слух тонкий - тут явно не кокс а крокодил
07.02.2022 15:38
Матерый ты наркоман ,если знаешь,что такое *крокодил*
07.02.2022 16:00
отведи взор от прямого к а нала - и ты узнаешь много нового и интересного.
07.02.2022 16:13
07.02.2022 15:27
На тлі Пороха,Зеля меркне в усіх аспектах.
07.02.2022 16:32
а кого интересует "мнение" великого "котловодца" и подписанта "минских" договорняков??
07.02.2022 16:35
Не поверишь,зесрань)теперь никого не интересует только мнение зекрысы...
07.02.2022 17:15
""Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы, и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы не было вторжение России в Украину, даже если один солдат - это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада."
Такой же мощный ответ от Байдена, как в 2014г?
07.02.2022 16:48
Хрін чи редька??
This is a question..
07.02.2022 17:10
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
07.02.2022 17:14
этому амереканскому ******* мало,что продал Украину,так опять
баранов напрягает ну-ну.
07.02.2022 19:01
Коли жодного разу не було соромно...
08.02.2022 01:55
 
 