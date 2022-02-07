Порошенко о возможности полномасштабного наступления России: "Я бы не советовал Путину испытывать судьбу"
Украина готова дать отпор российской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование.
Об этом Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью чешскому изданию Lidove noviny, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
Порошенко подчеркнул, что Путин не скрывает своих имперских аппетитов по отношению к соседям, и это главное препятствие к миру.
"Украина всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, и поэтому любые попытки в этом направлении нельзя не приветствовать. Это в равной степени касается как минского формата, так и переговоров в рамках Нормандской четверки. Оба они являются частью моего президентского наследия, и, кстати, как бы и что бы кто-нибудь ни говорил, эти переговорные площадки остаются безальтернативными", - напомнил пятый Президент.
"Ключевая проблема не в форматах, их хватает. Проблема в российской стороне. Если кого-то и нужно реанимировать, так это заблудившийся в своих имперских аппетитах Кремль и сейчас больше похожий на кровавого маньяка, а не на здравомыслящего переговорщика", - констатирует Порошенко.
Лидер партии "ЕС" подчеркнул, что Украина готова дать отпор агрессору в случае наступления. "Бесспорно готова, не имею в этом никаких сомнений. Что мне удалось достичь за годы своей каденции, так это, среди прочего, создать новую украинскую армию, способную давать отпор. Глубоко благодарен за помощь партнеров, в том числе Чешской Республике, где украинские офицеры овладевали стандартами НАТО. Будет давать отпор. Основная масса украинского общества готова", – говорит Порошенко.
Пятый Президент также подчеркнул, что в случае вторжения Путин получит сильную реакцию западных союзников.
"Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы, и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы не было вторжение России в Украину, даже если один солдат - это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада. Лично я очень благодарен нашим американским союзникам и Джо Байдену лично за эту поддержку", - сказал лидер партии .
"Не советовал бы Путину испытывать судьбу", – говорит Порошенко.
В Украине на месте верховного главнокомандующего - продажное трусливое ничтожество
Огорчает, что многие до сих пор, развесив уши, слушают Пэтю. А самые упоротые - сравнивают его с клоуном, не понимая что тем самым опускают Пэтю до уровня лицедея-наркомана.
Зеленский маленький еврейским парень с большими личными амбициями. Он кое-чего достиг в жизни, но движимый честолюбием полез за очередной галочкой в списке собственных свершений. Будучи довольно сентиментальным человеком он наверняка кайфует от мысли, что его дети гордятся папой- президентом.))
Порошенко же пошел в политику по другим, абсолютно прагматичным причинам. Власть для него это способ сохранения и приумножения состояния, плюс удовлетворение азартной потребности в интригах, манипуляциях и одурачивании масс. Именно благодаря этой разнице в целях лицедей Зеленский, несмотря на все факапы, продолжает выглядеть предпочтительнее говорунаПорошенко.
Я не обеливаю, а очерняю. Точнее развенчиваю культ гетьмана.)) К Зе скептичен и равнодушен. А вот к По- неравнодушен весьма!))
А на счет Порошенко ... можно целую поэму написать "как и почему". Особо желания нет. Замечу, что два раза на грабли наступают только очень не умные люди (это я про его адептов).
Не являюсь адептом никого из вышеупомянутых. И повторюсь- изначально не видел Зеленсеого президентом. Но развенчивать порохоботские мифы считаю своим долгом.)) Наркоман, марионетка коломойского, агент кремля… - дурацкая туфта, вера в которую отнюдь не красит.
"Развенчивать порохоботские мифы" - себя не уважать. Упоротым вы никогда и ничего не докажете, а адекватным и доказывать ничего не нужно.
Далее по пунктам:
1. Да, Зеленский состоялся в шоу-бизнесе. И всё было относительно неплохо ДО того как его назначили ген. продюсером ИНТЕРа. На этой должности он показал свою вопиющую некомпетентность во всем, в чём только можно. Уходил он с ИНТЕРа очень плохо. Последствия его "ген. продюсерства" ИНТЕР потом расхлебывал очень долго. Информация от человека, который работал на ИНТЕРе в это время(и сейчас там работает)
2. 95 квартал сотрудничал с группой "Приват" давно. (естественно, корпоративчики) Но плотное сотрудничество с Коломойским началось с реприватизации Приватбанка. Тогда вся верхушка Привата в режиме "аларм" искала заграничные счета, куда могли бы срочно вывести деньги с Приватбанка. "Свои" компании Привата были под плотным колпаком США и НБУ, поэтому искали сторонних. Но таких, которым доверяли и контролировали, т.к. деньги выводились под совершенно левые договора и возврат этих денег зависел только от доверия. Тут-то Зеленский и пригодился. И с 2017 г. началось плотное общение Зеленского и Коломойского.
3. Идея "президенства", В ШУТКУ, началась обсуждаться Зеленским в близком кругу друзей после огромного успеха сериала "Слуга народа". Это был конец 2016 г., а в 2017 г. случилась реприватизация Приватбанка и Коломойский поклялся на крови отомстить Порошенко. Мстить решил с масштабностью присущей Коломойскому, т.е. поставив "своего" президента.
4. Зеленский сначала отнекивался, мол: это же все не серьезно, сериал, знаний маловато и т.п. Но именно Коломойский убедил его, что обладает всеми необходимыми ресурсами: финансовыми, медийными, организационными и т.п. и всё это обеспечит. К Зеленскому был приставлен специальный человек Коломойского (Богдан), котоый с утра до вечера обрабатывал Зеленского. Долго обрабатывать не пришлось, т.к. "комплекс Наполеона" - отличный фундамент. 5. Финансовое состояние ДО начала сотрудничества с Коломойским и ПОСЛЕ, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А самое главное: Зеленскому всё его окружение вдувало в уши, что "президенты приходят и уходят, а Коломойский остается".
Именно поэтому Зеленский никогда не будет бороться с Коломойским и да - является управляемым им. (если вам режет слух слово "марионетка")
ЗІ: за всі реформи, в т. ч. за реформи першої медичної ланки відповідальність на себе взяв Гройсман.
