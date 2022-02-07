Порошенко о возможности полномасштабного наступления России: "Я бы не советовал Путину испытывать судьбу"

Украина готова дать отпор российской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование.

Об этом Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью чешскому изданию Lidove noviny, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Порошенко подчеркнул, что Путин не скрывает своих имперских аппетитов по отношению к соседям, и это главное препятствие к миру.

"Украина всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, и поэтому любые попытки в этом направлении нельзя не приветствовать. Это в равной степени касается как минского формата, так и переговоров в рамках Нормандской четверки. Оба они являются частью моего президентского наследия, и, кстати, как бы и что бы кто-нибудь ни говорил, эти переговорные площадки остаются безальтернативными", - напомнил пятый Президент.

"Ключевая проблема не в форматах, их хватает. Проблема в российской стороне. Если кого-то и нужно реанимировать, так это заблудившийся в своих имперских аппетитах Кремль и сейчас больше похожий на кровавого маньяка, а не на здравомыслящего переговорщика", - констатирует Порошенко.

Лидер партии "ЕС" подчеркнул, что Украина готова дать отпор агрессору в случае наступления. "Бесспорно готова, не имею в этом никаких сомнений. Что мне удалось достичь за годы своей каденции, так это, среди прочего, создать новую украинскую армию, способную давать отпор. Глубоко благодарен за помощь партнеров, в том числе Чешской Республике, где украинские офицеры овладевали стандартами НАТО. Будет давать отпор. Основная масса украинского общества готова", – говорит Порошенко.

Пятый Президент также подчеркнул, что в случае вторжения Путин получит сильную реакцию западных союзников.

"Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы, и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы не было вторжение России в Украину, даже если один солдат - это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада. Лично я очень благодарен нашим американским союзникам и Джо Байдену лично за эту поддержку", - сказал лидер партии .

"Не советовал бы Путину испытывать судьбу", – говорит Порошенко.