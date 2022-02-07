"Враги народа и пособники фашистов": в РФ уволили учительницу, читавшую ученикам стихи репрессированных при Сталине поэтов
В Санкт-Петербурге директор школы заставила уволиться учительницу, которая прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.
Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Серафима Сапрыкина работала в гимназии №168 в должности педагога-организатора. В декабре женщину вызвали к директору, заставившему написать заявление об увольнении.
80-летней директору Светлане Лебедевой, занимающей этот пост более 30 лет, не понравилось, что Сапрыкина рассказала школьникам о творчестве Введенского и Хармса, которых директор назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".
По словам Сапрыкиной, директор утверждала, что поэты были "заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях".
"Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. ", - добавила Сапрыкина.
Учительнице заявили, что если она не уйдет из школы по собственному желанию, то ее уволят с формулировкой "в связи с утратой доверия", поскольку она якобы "совершенно неподконтрольна" и ей нельзя доверять детей.
"Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было "срочное совещание в связи с ЧП", но глаза в стол и молчанка. Я уволилась", - написала она.
"Новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост ещё месяц назад. Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал,а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите", – написала Сапрыкина.
По данным Википедии, Александр Введенский (род. 23 ноября (6 декабря) 1904, Санкт-Петербург – ум. 19 декабря 1941) – русский поэт, соучредитель литературной группы ОБЕРИУ. Некоторое время он жил и работал в Харькове. В 1941 г. Введенский был арестован органами НКВД по статье 54-10 по обвинению в антисоветской агитации. По свидетельству попутчиков, поэт погиб во время этапирования в Казань. Точная дата смерти неизвестна. В реабилитационном документе указана дата – 20 ноября 1941 года.
Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачов) (род. 17 (30) декабря 1905, Санкт-Петербург — ум. 2 февраля 1942, Ленинград) — русский писатель и поэт, прозаик, драматург. Член объединения ОБЕРИУ. Хармс был арестован в августе 1941 года за "упаднечиские высказывания". Он прошел камеру пыток. А во избежание расстрела симулировал безумие. Умер Даниил Хармс 2 февраля 1942 г., во время блокады Ленинграда, от голода, в отделении психиатрии тюремной больницы. В 1956 году реабилитирован.
"посібники" - це навчальні видання і приладдя
а ворогам на окупов(ув)аній території допомагають поплічники
це зараз її звільнили, а через рік за вірші Гумельова та Мандельштама - в расеї будут расстреливать по вироку Трійки
Ці два поети -жертви зачистки Ленінграда перед блокадою. Списки складав Жданов з Кузнецовим. А в цій історії директор музею повідомив директора шкоди про недоподобство, а та стара резидентка ще з часів НКВД, все закінчила. Бачите, сам фюрер засекретив. В 1937 році до влади прийшли яскраві представники угро-фінських народностей, які і зачистили всіх і політиків, і поетів,і письменників. В Україні почали зачищати ще з 1932 року, а письменник Бажан навіть не полінувався в 60 роках видати окремою книгою свої доноси на письменників в НКВД 30 роках.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
(Осип Мандельштам 1933 г.)
Желаю Вам и Вашей семье пережить этот реванш мракобесов и просто "бесов" (по Достоевскому).
https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
прощайте черные леса,
небесных звезд круговращенье,
и птиц беспечных голоса...
Спи. Прощай. Пришел конец.
За тобой пришел гонец.
Он пришел последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас."
(1941 г., Александр Введенский)
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
