15 970 42

"Враги народа и пособники фашистов": в РФ уволили учительницу, читавшую ученикам стихи репрессированных при Сталине поэтов

В Санкт-Петербурге директор школы заставила уволиться учительницу, которая прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Серафима Сапрыкина работала в гимназии №168 в должности педагога-организатора. В декабре женщину вызвали к директору, заставившему написать заявление об увольнении.

80-летней директору Светлане Лебедевой, занимающей этот пост более 30 лет, не понравилось, что Сапрыкина рассказала школьникам о творчестве Введенского и Хармса, которых директор назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".

По словам Сапрыкиной, директор утверждала, что поэты были "заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

"Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. ", - добавила Сапрыкина.

Учительнице заявили, что если она не уйдет из школы по собственному желанию, то ее уволят с формулировкой "в связи с утратой доверия", поскольку она якобы "совершенно неподконтрольна" и ей нельзя доверять детей.

"Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было "срочное совещание в связи с ЧП", но глаза в стол и молчанка. Я уволилась", - написала она.

"Новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост ещё месяц назад. Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал,а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите", – написала Сапрыкина.

По данным Википедии, Александр Введенский (род. 23 ноября (6 декабря) 1904, Санкт-Петербург – ум. 19 декабря 1941) – русский поэт, соучредитель литературной группы ОБЕРИУ. Некоторое время он жил и работал в Харькове. В 1941 г. Введенский был арестован органами НКВД по статье 54-10 по обвинению в антисоветской агитации. По свидетельству попутчиков, поэт погиб во время этапирования в Казань. Точная дата смерти неизвестна. В реабилитационном документе указана дата – 20 ноября 1941 года.

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачов) (род. 17 (30) декабря 1905, Санкт-Петербург — ум. 2 февраля 1942, Ленинград) — русский писатель и поэт, прозаик, драматург. Член объединения ОБЕРИУ. Хармс был арестован в августе 1941 года за "упаднечиские высказывания". Он прошел камеру пыток. А во избежание расстрела симулировал безумие. Умер Даниил Хармс 2 февраля 1942 г., во время блокады Ленинграда, от голода, в отделении психиатрии тюремной больницы. В 1956 году реабилитирован.

+30

07.02.2022 14:09 Ответить
+23
редактори ЦН, запишіть, будь ласка, собі у протоколи погодження:
"посібники" - це навчальні видання і приладдя
а ворогам на окупов(ув)аній території допомагають поплічники
07.02.2022 13:42 Ответить
+20
повезло ей..
це зараз її звільнили, а через рік за вірші Гумельова та Мандельштама - в расеї будут расстреливать по вироку Трійки
07.02.2022 14:03 Ответить
редактори ЦН, запишіть, будь ласка, собі у протоколи погодження:
"посібники" - це навчальні видання і приладдя
а ворогам на окупов(ув)аній території допомагають поплічники
07.02.2022 13:42 Ответить
це про те, що "прибічники", як правило, морально підтримують і співчувають - але не діють на ворожу користь
07.02.2022 13:43 Ответить
Та у них там взагалі «команда мрії» зібралась на Цензорі! П
07.02.2022 14:00 Ответить
повезло ей..
це зараз її звільнили, а через рік за вірші Гумельова та Мандельштама - в расеї будут расстреливать по вироку Трійки
07.02.2022 14:03 Ответить
Ага. І нехай не використовують у статтях словосполучення "переважна більшість". Такого теж нема: або просто більшість, або переважна кількість.
07.02.2022 14:09 Ответить
Поясніть, ЩО таке "руССкій", яка це нація?
07.02.2022 14:30 Ответить
Katzapy ser.
07.02.2022 14:56 Ответить
100 відсотків! після арешту Єжова та ліквідації Північно-Кавказького клану в НКВД, Молотов став відповідальним за НКВД секретарем ЦК, тоді і було сформоване лобі нацизму в Политбюро. Це Жданов, його швагро Щербаков, Маленков, його друзі з Агітпропа, Берія та деякі інші на підхваті.
Ці два поети -жертви зачистки Ленінграда перед блокадою. Списки складав Жданов з Кузнецовим. А в цій історії директор музею повідомив директора шкоди про недоподобство, а та стара резидентка ще з часів НКВД, все закінчила. Бачите, сам фюрер засекретив. В 1937 році до влади прийшли яскраві представники угро-фінських народностей, які і зачистили всіх і політиків, і поетів,і письменників. В Україні почали зачищати ще з 1932 року, а письменник Бажан навіть не полінувався в 60 роках видати окремою книгою свої доноси на письменників в НКВД 30 роках.
07.02.2022 16:35 Ответить
І що з того? Давайте в Україну понапускаємо хороших москалів.
07.02.2022 13:42 Ответить
Якщо здадуть эказамен на знання нашої мови та історії, можна над цим подумати
07.02.2022 13:44 Ответить
Так плюс дві пісні.
1....*****.
2.Бандера наш герой.
07.02.2022 13:48 Ответить
Толку з того! В ФСБ накажуть - Вони Путіна "******" називать почнуть! Знав одного чоловіка - служив у КГБ (під прикриттям) Так на нього "поклав око" один з "піднаглядних" - активний гомік Доповів начальству Так в наказному порядку стали змушувать "підставить зад" Звільнився і поїхав до України Працював у міліції поки не закінчив юрВУЗ Потім став працювать адвокатом
07.02.2022 14:11 Ответить
*********.
07.02.2022 13:44 Ответить
Днище
07.02.2022 13:45 Ответить
Ще один штрих в картині "рускага міра".
07.02.2022 13:47 Ответить
Тю, я думал с кичи, а оно всего лишь с работы
07.02.2022 13:50 Ответить
скотская помойка и судя по всему, конец этого недоразумения уже близок
07.02.2022 13:52 Ответить
судя по чему?
07.02.2022 14:43 Ответить
А нащо ж ти погодилася на звільнення, дурепо? А тепер стогнеш про зраду.
07.02.2022 13:54 Ответить
Перечитайте статтю та уявіть себе на її місці. Не бачу приводу для жартів чи критичних зауважень на адресу Вчителя (стосується багатьох хто залишив коментар вище)
07.02.2022 14:07 Ответить
Перечитав, самозвинувачує себе в малодушності. Пізно вже обіср...ся. Справа зроблена. Рота правді, яка в даному випадку діяла через її особу, заткнуто. А тепер має те, що має.
07.02.2022 14:50 Ответить
Раньше ей надо было думать о своем месте.Не жалко ее от слова совсем.Все они,бредят величием.А плакаться начинают только когда им это величие вставляют в анус.После 14 года ни жалко никого с российским паспортом.Даже самые милые из них финансируют эту войну.Они все соучастники,и сортировать я их не намерен.
07.02.2022 16:21 Ответить
У Вас максималізм на рівні підлітка. Без образ, але Ви мабуть швидко звикли до свободи і не розумієте що в світі є інші порядки. 37рік тому приклад. Всі були гівно???
07.02.2022 18:26 Ответить
Вот он, московитский мир, в действии! Кто-то хочет и в Украину это притащить? А запад все ещё млеет от «великой русской культуры», ещё надо разобраться, «насколько она «русская». Московитский нацизм не искоренен (пока что)
07.02.2022 14:04 Ответить


Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
(Осип Мандельштам 1933 г.)
07.02.2022 14:05 Ответить

07.02.2022 14:09 Ответить
Більше аду, кацапи, більше аду!
07.02.2022 14:14 Ответить
Хармс! Курвамать! Його в молодших класах при совку вчили!
07.02.2022 14:20 Ответить
Современная россия намного хуже ,чем совок ,поверь. Советских лозунгов- интернационал, равенство, братство -уже даже в теории нет. Например по конституции СССР, республики имели право выхода из совка через референдум. Правда только Украина официально и вышла. Но такая возможность была в теории. А по конституции РФ нет пути назад. Если какой-то регион стал российским, он уже не может выйти.
07.02.2022 14:30 Ответить
Вийти він не може, його можуть вивезти, в новий ГУЛАГ.
07.02.2022 14:49 Ответить
Виходячи з написаного, сталін, молотов, вся партія більшовиеів були фашистськими посіпаками, оскільки підписали з гітлером мирний договір і пакт молотова-рібентропа, який був спусковим гачком початку другої світової війни.
07.02.2022 14:26 Ответить
Серафима, спасибо за смелость.
Желаю Вам и Вашей семье пережить этот реванш мракобесов и просто "бесов" (по Достоевскому).
https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
07.02.2022 14:31 Ответить
репресії це одна із святих скрєпів для кацапів
07.02.2022 14:34 Ответить
Введенского, кстати, схватили в Харькове. Жил в центре, на Совнаркомовской, в ста метрах от главуправления НКВД. Далеко и идти не пришлось.

07.02.2022 14:42 Ответить
"Прощайте темные деревья,
прощайте черные леса,
небесных звезд круговращенье,
и птиц беспечных голоса...
Спи. Прощай. Пришел конец.
За тобой пришел гонец.
Он пришел последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас."
(1941 г., Александр Введенский)
07.02.2022 15:05 Ответить
Гляньте коменты в фб к ее посту. Там бабушку-директора уже защищают, не понимают, почему сталинисты должны шептаться на кухнях, а не орать на площадях и т.д. Убогие животные.
07.02.2022 14:59 Ответить

07.02.2022 15:12 Ответить
Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком... и т.д - эти стихи Даниила Хармса читала в детстве дочке, чего-то они мне запали...))
07.02.2022 15:33 Ответить
Это он о вечной темной стороне души рузьге - грабить на дорогах под покровом ночи. песня о Соловье-разбойнике тоже оттуда.
07.02.2022 16:40 Ответить
07.02.2022 15:51 Ответить
 
 