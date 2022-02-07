"Враги народа и пособники фашистов": в РФ уволили учительницу, читавшую ученикам стихи репрессированных при Сталине поэтов

В Санкт-Петербурге директор школы заставила уволиться учительницу, которая прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Серафима Сапрыкина работала в гимназии №168 в должности педагога-организатора. В декабре женщину вызвали к директору, заставившему написать заявление об увольнении.

80-летней директору Светлане Лебедевой, занимающей этот пост более 30 лет, не понравилось, что Сапрыкина рассказала школьникам о творчестве Введенского и Хармса, которых директор назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".

По словам Сапрыкиной, директор утверждала, что поэты были "заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях".

"Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. ", - добавила Сапрыкина.

Учительнице заявили, что если она не уйдет из школы по собственному желанию, то ее уволят с формулировкой "в связи с утратой доверия", поскольку она якобы "совершенно неподконтрольна" и ей нельзя доверять детей.

"Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было "срочное совещание в связи с ЧП", но глаза в стол и молчанка. Я уволилась", - написала она.

"Новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост ещё месяц назад. Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал,а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите", – написала Сапрыкина.

По данным Википедии, Александр Введенский (род. 23 ноября (6 декабря) 1904, Санкт-Петербург – ум. 19 декабря 1941) – русский поэт, соучредитель литературной группы ОБЕРИУ. Некоторое время он жил и работал в Харькове. В 1941 г. Введенский был арестован органами НКВД по статье 54-10 по обвинению в антисоветской агитации. По свидетельству попутчиков, поэт погиб во время этапирования в Казань. Точная дата смерти неизвестна. В реабилитационном документе указана дата – 20 ноября 1941 года.

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачов) (род. 17 (30) декабря 1905, Санкт-Петербург — ум. 2 февраля 1942, Ленинград) — русский писатель и поэт, прозаик, драматург. Член объединения ОБЕРИУ. Хармс был арестован в августе 1941 года за "упаднечиские высказывания". Он прошел камеру пыток. А во избежание расстрела симулировал безумие. Умер Даниил Хармс 2 февраля 1942 г., во время блокады Ленинграда, от голода, в отделении психиатрии тюремной больницы. В 1956 году реабилитирован.