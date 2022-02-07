Глава МИД ФРГ Бербок о целях визита в Киев: Мы стоим на стороне граждан Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник вылетает в Киев, где намерена поддержать руководство Украины в его противостоянии с Россией.

Об этом она заявила журналистам перед вылетом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время моего визита в Киев я еще раз однозначно отмечу, где мы находимся: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7, безусловно, мы поддерживаем территориальную целостность страны и стоим на стороне граждан Украины. В то же время мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России по отношению к Украине путем конкретных, жестких мер", - заявила Бербок.

По словам Бербок, дипломатические усилия должны помогать мирным способом решать конфликты.

"В то же время нам понятно, что стоит на кону, когда мы видим развертывание российских сил в пограничной Украине области, военные маневры, другие угрозы и провокации", - сказала глава МИД, добавив, что речь идет "не больше и не меньше, как о мире в Европе".

Бербок также сообщила, что хочет составить впечатление о ситуации на Донбассе.

"Поэтому вдобавок к политическим переговорам с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой я поеду на линию разграничения в Восточной Украине. Я выслушаю жителей и из первых рук получу картину их впечатлений и беспокойства, чтобы принять это к сведению во время дальнейших политических переговоров", - сказала Бербок.

"Они (жители Украины. - Ред.) живут в постоянном страхе дальнейшей эскалации, пытаются в безнадежном гуманитарном положении пережить очередную зиму, им не хватает перспектив - все это в центре Европы", - заявила глава МИД.