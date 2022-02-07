Глава МИД ФРГ Бербок о целях визита в Киев: Мы стоим на стороне граждан Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник вылетает в Киев, где намерена поддержать руководство Украины в его противостоянии с Россией.
Об этом она заявила журналистам перед вылетом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Во время моего визита в Киев я еще раз однозначно отмечу, где мы находимся: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7, безусловно, мы поддерживаем территориальную целостность страны и стоим на стороне граждан Украины. В то же время мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России по отношению к Украине путем конкретных, жестких мер", - заявила Бербок.
По словам Бербок, дипломатические усилия должны помогать мирным способом решать конфликты.
"В то же время нам понятно, что стоит на кону, когда мы видим развертывание российских сил в пограничной Украине области, военные маневры, другие угрозы и провокации", - сказала глава МИД, добавив, что речь идет "не больше и не меньше, как о мире в Европе".
Бербок также сообщила, что хочет составить впечатление о ситуации на Донбассе.
"Поэтому вдобавок к политическим переговорам с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой я поеду на линию разграничения в Восточной Украине. Я выслушаю жителей и из первых рук получу картину их впечатлений и беспокойства, чтобы принять это к сведению во время дальнейших политических переговоров", - сказала Бербок.
"Они (жители Украины. - Ред.) живут в постоянном страхе дальнейшей эскалации, пытаются в безнадежном гуманитарном положении пережить очередную зиму, им не хватает перспектив - все это в центре Европы", - заявила глава МИД.
- Пане Рабинович, а ви пробували випробуваний старовинний засіб - лягти в ліжко, закрити очі і рахувати баранів?
Особенно ценны для нас поставки в оккупированный Крым турбины и насосы Сименс, блокировка на уровне НАТО уже купленного Украиной оружия, чтобы она не могла защищаться и особенно ценим совместный проект с оккупантом по строительству СП2, развязывающий кровопролитную войну в Европе.
Что, будем и дальше ждать, что там нарешают эти Германия с Францией вместо настоящих подписантов меморандума США и Великобритании?
" По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года." (С) Голос Америки
Полезные ископаемые - это львиная доля нефть и газ.
Кто основной покупатель нефти и газа из мордора?
Кто по факту основной спонсор всех хотелок кремля?
Может быть это и не немцы, но они точно в курсе кто в ЕС
І те, що Порошенко не поспішав виконувати "мінські протоколи" це про щось говорить. Він діяв, як діє *****, тобто пообіцявши щось і не виконувати обіцяне. Тим паче, що "мінські протоколи" не є юридичним документом і там не стоїть підпис п'ятого президента.
Щодо нікчемності угоди - я і не стверджую що вони не дали нам передишку, але те що ми їх не забов'язані виконувати.
и всё это благодаря кому!? какой ответ на этот вопрос они дают себе более чем очевиден, если решение проблемы для них не давать Украине оружие...
отправте её накуй домой, пусть оближет трубу и успокоится а то она перевозбудилась