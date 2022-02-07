РУС
Глава МИД ФРГ Бербок о целях визита в Киев: Мы стоим на стороне граждан Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник вылетает в Киев, где намерена поддержать руководство Украины в его противостоянии с Россией.

Об этом она заявила журналистам перед вылетом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время моего визита в Киев я еще раз однозначно отмечу, где мы находимся: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7, безусловно, мы поддерживаем территориальную целостность страны и стоим на стороне граждан Украины. В то же время мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России по отношению к Украине путем конкретных, жестких мер", - заявила Бербок.

По словам Бербок, дипломатические усилия должны помогать мирным способом решать конфликты.

"В то же время нам понятно, что стоит на кону, когда мы видим развертывание российских сил в пограничной Украине области, военные маневры, другие угрозы и провокации", - сказала глава МИД, добавив, что речь идет "не больше и не меньше, как о мире в Европе".

Бербок также сообщила, что хочет составить впечатление о ситуации на Донбассе.

"Поэтому вдобавок к политическим переговорам с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой я поеду на линию разграничения в Восточной Украине. Я выслушаю жителей и из первых рук получу картину их впечатлений и беспокойства, чтобы принять это к сведению во время дальнейших политических переговоров", - сказала Бербок.

"Они (жители Украины. - Ред.) живут в постоянном страхе дальнейшей эскалации, пытаются в безнадежном гуманитарном положении пережить очередную зиму, им не хватает перспектив - все это в центре Европы", - заявила глава МИД.

+6
Пофіг на ваше бла-бла. Ваші дії красномовніші за слова, дешеві повії.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:46
+5
Допомога західних партнерів і США.--це не заслуга наших зрадників і лохів не в наслідок,а в супереч їхніх поступків Такий десант мирових лідерів,постачання зброї говорить про те що вони бояться що "гарант" і його наближені готують здачу України путіну. Штовхають нашого шпанюка в спину--бери і борись за державу,меньше бреши і базікай.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:53
+3
Они стоят! Эти немецкие моральные уроды напоминают мне вонючих гиен. Те то же стоят на стороне жертвы и повизгивая от нетерпения ждут её смерти дабы набить своё брюхо.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:39
Пофіг на ваше бла-бла. Ваші дії красномовніші за слова, дешеві повії.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:46
Розумну , чесну політикиню каоліція з продажніми есдеками за декілька місяців перетворила в повію. З ким поведешся, з того й наберешся.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:28
Анналена из партии зеленых, она за Украину и против северного потока. Поэтому, пусть смотрит.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:33
- Лікарю, у мене безсоння.
- Пане Рабинович, а ви пробували випробуваний старовинний засіб - лягти в ліжко, закрити очі і рахувати баранів?
- Пробував. Я рахую баранів, потім вантажу їх в машину, везу в місто і продаю, а залишок ночі таки мучуся - чи не продешевив я?
Може каски німець рахувати?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:37
Мы конкретно и жёстко пришлём вам госпиталь.. Когда- нибудь... Может быть..
показать весь комментарий
07.02.2022 13:52
Допомога західних партнерів і США.--це не заслуга наших зрадників і лохів не в наслідок,а в супереч їхніх поступків Такий десант мирових лідерів,постачання зброї говорить про те що вони бояться що "гарант" і його наближені готують здачу України путіну. Штовхають нашого шпанюка в спину--бери і борись за державу,меньше бреши і базікай.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:53
Зеленый устал уже в этом году, целых 3 видосика записал. Не жалеешь ты его, нельзя так много работать. А то он устанет и уедет в отпуск.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:35
Ну не в страхі, ми чекаємо підтримки Європи прити фашистів. Якщо Європі ще не не ясно, то фашисти це москалі.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:01
Украина должна со словами благодарности ответить, что мы ценим, все, что вы сделали для Украины за эти 8 лет, что вели переговоры с Уйлов Владимировичем.
Особенно ценны для нас поставки в оккупированный Крым турбины и насосы Сименс, блокировка на уровне НАТО уже купленного Украиной оружия, чтобы она не могла защищаться и особенно ценим совместный проект с оккупантом по строительству СП2, развязывающий кровопролитную войну в Европе.
Что, будем и дальше ждать, что там нарешают эти Германия с Францией вместо настоящих подписантов меморандума США и Великобритании?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:05
- Лікарю, у мене безсоння.
- Пане Рабинович, а ви пробували випробуваний старовинний засіб - лягти в ліжко, закрити очі і рахувати баранів?
- Пробував. Я рахую баранів, потім вантажу їх в машину, везу в місто і продаю, а залишок ночі таки мучуся - чи не продешевив я?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:37
Пусть немцы ответят всего на один вопрос: откуда у агрессора деньги на военные маразмы?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:05
А при чём тут немцы. Украина при Зеле значительно нарастила объёмы торговли с рашкой.

" По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года." (С) Голос Америки
показать весь комментарий
07.02.2022 14:31
60% ВВП России это налог на добычу полезных ископаемых и налог на прибыль от продажи полезных ископаемых.
Полезные ископаемые - это львиная доля нефть и газ.
Кто основной покупатель нефти и газа из мордора?
Кто по факту основной спонсор всех хотелок кремля?
Может быть это и не немцы, но они точно в курсе кто в ЕС
показать весь комментарий
07.02.2022 14:52
Я про то, что ни Германия, ни другие страны ЕС с рашкой не воюют. И предъявлять им за торговлю, когда Украина под предводительством Зели ведёт торговлю на крови, это как?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:56
"Водночас ми реагуватимемо на будь-яку подальшу агресію Росії стосовно України шляхом конкретних, жорстких заходів" - наверное СП-3 построят.....
показать весь комментарий
07.02.2022 14:08
Як дипломат, німкеня має знати що угоди під примусом є недійсними з часу їх укладання. Це відомий факт, що мінську угоду підписували в умовах боїв за Дебальцеве, Оланд в своїх мемуарах згадував про те що хйло погрожував знищити Україну. Одне питання, а чому наприклад про це не каже Порошенко?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:17
Это в гражданском праве может быть так. А в международном праве таких договоров - вагон и маленькая тележка. Или вы думаете, что договора о капитуляции не действительны только потому, что проигравшая сторона была вынуждена капитулировать?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:34
яке цивільне право? 52 стаття Віденської Конвенції про право міжнародних договорів.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:50
Ну супер. Давайте подадим на рашку в суд
показать весь комментарий
07.02.2022 14:55
Заткни пельке, троль кацапський.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:57
О, в дурника аргументи скiнчилися . Iди в дупу, невiглас
показать весь комментарий
07.02.2022 14:59
це в тебе ніякої аргументації. Відповідно до конвенції вони не дійсні, тому ніякий суд не потрібен.
показать весь комментарий
07.02.2022 19:00
Шо таке? Ти вже пишеш з дупи? I як воно тобi там? Затишно?
показать весь комментарий
07.02.2022 19:27
Порошенко про це казав. Розумні люди й так все розуміють.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:43
де він про це казав? Коли?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:51
Треба за політикою стежити. "Де? Коли?" це в Гугл питай.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:41
я слідкую, і заяв про те що ці домовленості нікчемні від нього ніколи не було
показать весь комментарий
07.02.2022 18:57
Були заяви. Це по-перше. По-друге: "ці домовленості нікчемні" врятували Україну і тебе від голоду та хаосу, бо таки як ти не розуміють в яких умовах тоді була Україна, її економіка та безпека. Чи ти хотів залишитись без світла, роботи чи пенсії?
І те, що Порошенко не поспішав виконувати "мінські протоколи" це про щось говорить. Він діяв, як діє *****, тобто пообіцявши щось і не виконувати обіцяне. Тим паче, що "мінські протоколи" не є юридичним документом і там не стоїть підпис п'ятого президента.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:17
зрозуміло, пруфів немає.

Щодо нікчемності угоди - я і не стверджую що вони не дали нам передишку, але те що ми їх не забов'язані виконувати.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:00
ішла б ти до дупи!
показать весь комментарий
07.02.2022 14:22
Все таки наши западные партнёры имеют с Путиным один план:уничтожить Украину ,а полезные идиоты типа Зеленский и его слуги очень сильно помогают изнутри...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:33
Стоять не нужно , помогите нам выстоять .
показать весь комментарий
07.02.2022 14:35
Они
показать весь комментарий
07.02.2022 14:39 Ответить
"Они (жители Украины. - Ред.) живут в постоянном страхе дальнейшей эскалации, пытаются в безнадежном гуманитарном положении пережить очередную зиму, им не хватает перспектив - все это в центре Европы", - заявила глава МИД. Источник: https://censor.net/ru/n3314558

и всё это благодаря кому!? какой ответ на этот вопрос они дают себе более чем очевиден, если решение проблемы для них не давать Украине оружие...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:52 Ответить
я поеду на линию разграничения в Восточной Украине Источник: https://censor.net/ru/n3314558

отправте её накуй домой, пусть оближет трубу и успокоится а то она перевозбудилась
показать весь комментарий
07.02.2022 15:05 Ответить
...и еще раз покаеться перед ****** -достойным учеником Алоизовича!
показать весь комментарий
07.02.2022 15:41 Ответить
Лично она категорически против трубы СП-2. Анналена из партии зеленых, которые получили квоту на должности в правительстве. Но большинство к сожалению у партии Шольца.
показать весь комментарий
08.02.2022 13:38 Ответить
Анка-Ленка, дай ружжо !
показать весь комментарий
07.02.2022 16:18 Ответить
 
 