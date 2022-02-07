РУС
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, ни в каких форматах, - Песков

Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, ни в каких форматах, - Песков

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах", - сказал он журналистам.

На уточняющий вопрос, не будет ли президент РФ участвовать, в том числе, в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно.

"Нет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался от физического участия в мероприятии

Напомним, вопрос участия президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции безопасности на сегодняшний день прорабатывается.

Как сообщалось, президента Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В этом году конференция состоится 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof, в Мюнхене. Ожидается в общей сложности ориентировочно 35 глав государств и правительств и около 100 министров. В отличие от 2021 года, когда было решено перенести все мероприятия он-лайн, на этот раз гости будут присутствовать физически, хотя в ограниченном количестве - вместо обычных более 2 тысяч участников только 600 - и при жестких гигиенических условиях. Также резко сокращено количество журналистов.

Глава MSC Вольфганг Ишингер ранее сообщил, что президент России Владимир Путин уже отказался от физического участия в конференции. Однако организаторы надеялись, что он выступит на ней виртуально.

 

Топ комментарии
+21
- А Володя выйдет погулять?
-Нет, ему некогда, он китайский учит.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:55 Ответить
+14
показать весь комментарий
07.02.2022 14:11 Ответить
+12
кацапы в режиме: "сделаем загадочную морду, чтобы весь мир гадал, будем мы нападать или не будем ради мира во всём мире"
показать весь комментарий
07.02.2022 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так кацапі же требуют безопасности..
показать весь комментарий
07.02.2022 13:50 Ответить
кацапы в режиме: "сделаем загадочную морду, чтобы весь мир гадал, будем мы нападать или не будем ради мира во всём мире"
показать весь комментарий
07.02.2022 13:56 Ответить
у нас у Украине что не президент так ставленник олигарха.... с Порохому чуть спокойнее было а вообще на всех уровнях сплошные воровайки и прищуренные потирающие рученки....
показать весь комментарий
07.02.2022 14:45 Ответить
Сказываются последствия 350-летней оккупации. Плюс, заселение Украины генетическим мусором с северо-востока.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:36 Ответить
Безпека і уйло неспівставні.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:57 Ответить
да просто ГОВНО там не ждут.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:39 Ответить
смишные !

если бы это была Мюнхенская конфереция по разрешению агрессии в 1938 г., фуйло был бы
показать весь комментарий
07.02.2022 18:41 Ответить
Отлично. Значит еще больше оружия для Украины будет. Может и до ППО дойдет наконец-то
показать весь комментарий
07.02.2022 13:51 Ответить
https://site.ua/kirill.sazonov/podderzka-zapada-usilivaetsya-i7ln3x6 Поддержка Запада усиливается

Возможно, кто-то пропустил хорошую новость вчера? В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный транспортным командованием вооруженных сил США. «Рады сообщить о 8-й доставке помощи Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности. Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность ", - заявили в посольстве США в Украине.

В это же время госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы напряжения на украинско-российской границе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Кстати, завтра президент Франции Макрон приезжает в Киев. А на неделе в Украину для встречи с президентом Зеленским прилетали премьер Великобритании Борис Джонсон и премьер Польши Моравецкий. На этом же уровне прошел визит премьера Нидерландов.

В общем, можно констатировать, что Украина на восьмой год российской агрессии таки стала одной из ключевых тем в мировой политике. И действительно получает серьезную поддержку со стороны реальных союзников. На мой взгляд, ключевой причиной стало все-таки то, что Зеленский поменял внешнеполитические акценты в переговорных процессах. Сместил фокус с Германии на США и Великобританию. Впрочем, российское «бряцание оружием» тоже добавило мировому сообществу понимания реальной угрозы. Так или иначе одна из лучших армий мира, а ВСУ по праву претендуют на этот статус, теперь получает и прекрасное современное оружие. Что делает цену возможного наступления для РФ все более высокой...
https://site.ua/kirill.sazonov Кирилл Сазонов
показать весь комментарий
07.02.2022 14:31 Ответить
ну так оно только кукарекает о своей безопасности, которую все хотят нарушить, но зачем ему приезжать, если оно хочет лить кровь!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:55 Ответить
- А Володя выйдет погулять?
-Нет, ему некогда, он китайский учит.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:55 Ответить


Мікрон:
"Мы за Европу от Лиссабона до Владивостока"

или
все же Европа от Лиссабона до Авдеевки ?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:24 Ответить
.....в бункері.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:56 Ответить
Що з нього взяти? Кончений фашист в чистому виді.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:58 Ответить
Заперся в бункере😁
показать весь комментарий
07.02.2022 14:02 Ответить
штудирует оральный китайский 😂🤣
показать весь комментарий
07.02.2022 14:07 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 14:06 Ответить
Бункерное крысиное х...йло сцыт короновируса! А так он любитель потусоваться между приличными людьми.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:06 Ответить
***** боїться що ЗЕ як нюхне, так і нападе.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:07 Ответить
Даже в памперсах?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:08 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 14:11 Ответить
а як знову за окремий стіл посадять що тварину?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:12 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 14:17 Ответить
хитрая рашкованская стратегия:
поза дохлого скунса
показать весь комментарий
07.02.2022 16:26 Ответить
Бздить фуйло. Не хоче, падла, до Гааги.

показать весь комментарий
07.02.2022 14:18 Ответить
жаба сутулая
показать весь комментарий
07.02.2022 14:18 Ответить
На старого плешивого пердуна-недомерка напала диарея?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:18 Ответить
Да, недомерки они такие, чем ниже ростом, тем выше уровень комплекса неполноценности. Неправда ли коллега?
показать весь комментарий
07.02.2022 17:06 Ответить
В психиатрии есть даже диагноз. В МКБ присутствует.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:04 Ответить
Одна бабушка сказала из своего бункера...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:20 Ответить
серуновірус
показать весь комментарий
07.02.2022 14:24 Ответить
ана абідєлась
показать весь комментарий
07.02.2022 14:25 Ответить
***** туда не пойдет даже по видеосвязи по одной простой причине: никто его туда не звал.
все остальное это лирика в исполнении писькова.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:26 Ответить
https://site.ua/alexander.kovalenko/okkupanty-sozyvayut-inostrannyx-zurnalistov-v-doneck-pod-gotovyashhuyusya-krovavuyu-provokaciyu-i0ln3x8 Оккупанты созывают иностранных журналистов в Донецк под готовящуюся «кровавую» провокацию

В последние дни мы можем наблюдать как российские и пророссийские СМИ, а так же информационные площадки на оккупированных территориях Донбасса генерируют огромное количество новостного контента провокационного характера.

Все эти ресурсы, курируемые как МО РФ, так и непосредственно ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), слаженно осуществляют ежедневные вбросы о якобы «провокациях и обстрелах и нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ», а также сообщают о «гибели» мирного населения в так называемой «ДНР» от обстрелов «украинской» армии. При этом никаких существенных доказательств оккупанты предоставить не могут, оперируя лишь словоблудием.

Однако интенсивность этих вбросов нарастает с каждым днём, в особенности на фоне того, что неоднократно представителями международных и украинских спецслужб сообщалось о том, что российскими оккупантами планируется масштабная ИПСО с соответствующими «декорациями» и «кровавыми жертвами» и дальнейшим обвинением Украины.

Как известно из анонсов российских и пророссийских ресурсов, 11 февраля в 12:00 в Донецке состоится очередная пресс-конференция так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина.

И вот, как мне сообщают мои знакомые в иностранных СМИ журналисты, к ним в редакцию пришло приглашение из «ДНР» на это масштабное пропагандистское шоу Дениса Пушилина, которым будет управлять невидимая рука ГРУ.

Разумеется, никто из уважающих себя иностранных СМИ этот шабаш даже не планирует посещать, но попросили меня прокомментировать, что это может значить исходя из анонсированного релиза этого действа? Почему именно сейчас?

Вашему вниманию текст приглашения, который был отправлен в иностранную редакцию:

"Dear media representatives, we invite you to take part in the press conference of the Donetsk People"s Republic Head Denis Pushilin. It will be held on February 11 in Donetsk.

The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People"s Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces.

The event will be held both offline and online.

For participation please pass the registration and send an email to [email protected] with attached documents till February 7, 2022 (till 1:00 PM, Moscow time)."

Из анонса пресс-конференции уже видно, какие цели она будет преследовать и что на ней собираются презентовать прессе весь тот список фейков, о которых мы уже слышали от Басурина, Пушилина, т.н. "военкоров" ГРУ и других российских "говорящих голов", и которые ежедневно развенчивают в Украине.

Но Гризодубова не была бы Гризодубовой если бы ко дню или в день пресс -конференции для усиления эффекта "преступлений киевского режима" не провела бы какую-либо "кровавую" провокацию. Особенно с учётом того, что ряд сценариев, о которых упоминалось, до сих пор не были реализованы оккупантами и находятся в ждущем режиме.

Поэтому, на следующей недели можно ожидать всплеск деятельности российских пропагандистов, освещающих и распространяющих подобного рода фейки. Очевидно, что и задействованы, будут более масштабные провокации, что называется - с размахом.

https://zloy-odessit.livejournal.com/3741976.html Источник
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
показать весь комментарий
07.02.2022 14:27 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 14:28 Ответить
Ну я ж говорил, дрочить он будет. Для него это теперь отдых по-старчески.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:29 Ответить
А навіщо, щоб спати як на відкритті Олімпіади?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:38 Ответить
То он спал, чтобы не видеть, как сборная Украины идёт под своим флагом.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:23 Ответить
порвали два баяна ))))))
показать весь комментарий
07.02.2022 14:45 Ответить
куйло сцикло
показать весь комментарий
07.02.2022 14:49 Ответить
Ну и замечательно! Тем легче будет принять решение р миротворческой операции в России.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:02 Ответить
Путин участвует только там, где он, и ещё трое - против одного.
Путин "смелый".
Путин "герой".
показать весь комментарий
07.02.2022 15:22 Ответить
Літак з вбивцею десятків тисяч людей по світу повинен рано,чи пізно впасти.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:07 Ответить
Певно з'явилась інформація, що двійників швейцари не пускатимуть
показать весь комментарий
08.02.2022 00:44 Ответить
 
 