Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, ни в каких форматах, - Песков

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах", - сказал он журналистам.

На уточняющий вопрос, не будет ли президент РФ участвовать, в том числе, в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно.

"Нет", - сказал он.

Напомним, вопрос участия президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции безопасности на сегодняшний день прорабатывается.

Как сообщалось, президента Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В этом году конференция состоится 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof, в Мюнхене. Ожидается в общей сложности ориентировочно 35 глав государств и правительств и около 100 министров. В отличие от 2021 года, когда было решено перенести все мероприятия он-лайн, на этот раз гости будут присутствовать физически, хотя в ограниченном количестве - вместо обычных более 2 тысяч участников только 600 - и при жестких гигиенических условиях. Также резко сокращено количество журналистов.

Глава MSC Вольфганг Ишингер ранее сообщил, что президент России Владимир Путин уже отказался от физического участия в конференции. Однако организаторы надеялись, что он выступит на ней виртуально.