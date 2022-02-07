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Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии сейчас находятся на Донбассе, где собственными глазами могут увидеть последствия агрессии РФ, - Кулеба

Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии сейчас находятся на Донбассе, где собственными глазами могут увидеть последствия агрессии РФ, - Кулеба

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии сейчас вместе находятся в Станице Луганской, где имеют возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только сегодня в Украине одновременно находятся главы МИД 4 европейских стран. Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице-Луганской, там они имеют возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению. Завтра я проведу с ними переговоры в Киеве. Уже через несколько часов в столицу прибудет моя немецкая коллега Анналена Борбок, которая завтра также посетит Донбасс", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник

Также министр проинформировал, что на этой неделе председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук примет в Киеве спикера парламента Эстонии, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - главу правительства Литвы.

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"В придачу к этому будут телефонные разговоры высокого и самого высокого уровней", - отметил Кулеба.

По словам министра, на этой неделе планируется его телефонный разговор с министром иностранных дел Новой Зеландии.

Автор: 

Австрия (832) Словакия (1008) Чехия (1745) Кулеба Дмитрий (2880)


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Вони точно в деталях розкажуть всьому світу які москалі кончені фашисти. І Германія і Ізраіль не будуть підтримувати фашистів, якщо вони самі не фашисти.
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07.02.2022 13:54 Ответить
А ти чому не поїхав???? Замучився????? як ти сказав про це мосійчучкі !!!!!!!!
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07.02.2022 14:03 Ответить
"За словами міністра, цього тижня планується його телефонна розмова з міністром закордонних справ Нової Зеландії. Джерело: " - міністерка закордонних справ Нової Зеландії - з маорі, конкретна жінка, нещодавн заявила, що вони хоч і далеко від Європи, але хто бикує - їм добре видно
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07.02.2022 15:51 Ответить
Nu i chto, mogli zhe sami puljnutj, chtob rvanulo ne podoljoku ot nih, no tak chtob chutj trahanulo, nu tak chtob im tozhe rvanulo v shtanah. I srazu spisatj na separov - vot bilo bo shumu, olalalaaa
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07.02.2022 19:24 Ответить
Без ссыярты мадьярской - нещитово! Туда ещё орбана и чешского алкаша старого на коляске прикатить.
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07.02.2022 19:31 Ответить
Тащи и Аньку Ленку туда, заодно и сам проветришься!
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07.02.2022 19:35 Ответить
 
 