Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии сейчас находятся на Донбассе, где собственными глазами могут увидеть последствия агрессии РФ, - Кулеба

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии сейчас вместе находятся в Станице Луганской, где имеют возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только сегодня в Украине одновременно находятся главы МИД 4 европейских стран. Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице-Луганской, там они имеют возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению. Завтра я проведу с ними переговоры в Киеве. Уже через несколько часов в столицу прибудет моя немецкая коллега Анналена Борбок, которая завтра также посетит Донбасс", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник

Также министр проинформировал, что на этой неделе председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук примет в Киеве спикера парламента Эстонии, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - главу правительства Литвы.

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"В придачу к этому будут телефонные разговоры высокого и самого высокого уровней", - отметил Кулеба.

По словам министра, на этой неделе планируется его телефонный разговор с министром иностранных дел Новой Зеландии.