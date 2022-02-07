РУС
Войска РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Песков, потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Песков противник вел огонь из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Alex Gord


@K3fCPRYT

·
https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1490587879063572488 5 ч



генетичний код нації Наталія Крісман ЇЇ НЕ ЗВУТЬ ВІЙНОЮ... Здається, вся країна на колінах Перед Героями, що йдуть в поза-світи, І знову рвуться наші пуповини, І молоко у матерів полинне, І на вустах, мов докір - "нам прости...". Здається, смерть підкралась надто
Й купує в церкві "відкупи" в отців. Здається, ми між недо-революцій, Де "смертним" - кулі, "обраним" - трони', Тому і досі ріки крові ллються І крівцю з люду п'є поріддя суче, Бо з них ніхто дітей не хоронив. Людське життя знецінене війною, Яку не звуть "війною" - от дива! Тому
і ходить матінка сумною Тому і маєм вбивцю за стіною Що досі ще ніхто не збудував Здається, вся країна на колінах Перед Героями, що йдуть в поза-світи І ми, народе, перед ними дуже винні, Що досі гнем в покорі свої спини... А що для України робиш ти

