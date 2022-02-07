Войска РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Песков, потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Песков противник вел огонь из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного и Песков, потерь нет, - штаб ООС