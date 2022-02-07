РУС
На фоне военных угроз Лукашенко Украина продолжает покупать подсанкционный белорусский калий, от которого отказываются в ЕС

На фоне военных угроз Лукашенко Украина продолжает покупать подсанкционный белорусский калий, от которого отказываются в ЕС

"Укргаздобыча" продолжает закупать товары подсанкционных белорусских компаний.

В этот раз речь идет о приобретении на 72 миллиона белорусского калия у посредника ООО "Юнайтед гросерис", руководителем которой является Тертерян Арарат Егишевич. В документах договора, которые имеются в распоряжении Цензор.НЕТ, указано, что производителем товара является "Беларуськалий".

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал в список санкций США против режима Александра Лукашенко. США ввели санкции против трех белорусских воздушных судов, 20 человек, 12 компаний, белорусского министерства финансов и банка развития.

10 января этого года норвежская компания по производству химической продукции Yara International объявила о постепенном сокращении импорта калийных удобрений из Беларуси из-за международных санкций против авторитарного режима Александра Лукашенко.

По подсчетам Yara, компания покупает около 10-15 процентов производства белорусской компании "Беларуськалий".

Также в январе 2022 года в Литве правительственная комиссия по проверке соглашений стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем угрожают безопасности страны. Это произошло после обращения руководителя литовской железной дороги.

Также читайте: Литва расторгла контракт на транспортировку белорусского калия

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. Согласно соглашению, через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

В ответ на запрет правительства Литвы Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Как известно, Лукашенко недавно заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

5 февраля Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война длилась бы максимум 3-4 дня.

Украина может покупать калий у белорусов, равно как у подсанкционных россиян из "Уралкалия" или канадских производителей, правда, дороже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем принимать жесткие, асимметричные меры, - МИД Беларуси в ответ на санкции

Цензор.НЕТ уже писал недавно о том, что УГД купила услуги у "дочки" белорусской подсанкционной компании (сменившей перед тендером учредителя) вместо американцев.

Беларусь (8025) санкции (11884) Укргаздобыча (150)
+27
Если бы только калий. Зеля продолжает покупать у бульбофюрера бензин и электроэнергию. Это уже торговля на крови или еще нет?
07.02.2022 14:41
+12
07.02.2022 14:56
+11
ЭТО ДРУГОЕ !!!!! "КАК И СКОТЫ" ...
07.02.2022 14:45
Баканов-виключи сліпого та глухого...
07.02.2022 14:41
Купує, тому що так дешевше))
07.02.2022 14:41
А мо' бацькін калій калійніший...
07.02.2022 14:55
Справа в тому, що калій йде на порох, яким будуть перетворювати на добрива москалів.
07.02.2022 14:41
Это всё хорошо, но нельзя ли его купить где нибудь в другом месте?
07.02.2022 15:04
можно, но дороже 🤑
никто же не заставляет, просто СХ продукция вырастет в цене.
ну а СХ поднимет цены на остальное, хотя какая разница.
07.02.2022 15:17
Це не той "калій". Для пороху треба калійну селітру.
07.02.2022 15:21
Если бы только калий. Зеля продолжает покупать у бульбофюрера бензин и электроэнергию. Это уже торговля на крови или еще нет?
07.02.2022 14:41
ЭТО ДРУГОЕ !!!!! "КАК И СКОТЫ" ...
07.02.2022 14:45
те 700 МВт привели к снижению стоимости эл.энергии на рынке в два раза,
ты готов платить за электроэнергию по 10 грн?
07.02.2022 15:22
Т.е. купить летом более дешевый уголь для ТЭС вам не позволило врожденное скудоумие? Бывает.

Я уже и так плачу рекордную стоимость энергии в январе -- 6.05 грн. Спасибо вам, зеленым дебилам, за это. Накерували дальше некуда.
07.02.2022 15:30
ох какой ты умный задним ... числом
для покупки угля нужны деньги, а где их взять если деньги пошли на выплаты за зеленую электроэнергию, по 2 лярда евро нужно отдавать в год за нее,
а теперь посчитай сколько угля можно закупить в Мире на 2 лярда, даже по нынешним цена это 12 млн.тонн

07.02.2022 15:53
Тупое вранье. Весной летом деньги были. Хренова куча лярдов была выведена из оборота и пущена на "большое воровство" денег на дорогах. Минимум 2 лярда было выведено Нафтогаза. 100 млрд. было списано и реструктуризированно олигархам. Хренова куча лярдов была украдена Беней на их аферах в Центрэнерго и Энергоатоме. И далее по списку можно перечислять долго и нудно. Поэтому не нужно здесь тупого ля-ля.

07.02.2022 16:08
"Вчора була перемога всіх українців - Рада ухвалила законопроект про судоустрій та статус судді та конституційні зміни щодо правосуддя. Розпочинається перезавантаження судової гілки. Це одне з найголовніших рішень за час мого президентства", - заявив Петро Порошенко.

Фирташ, Пинчук, Ахметов лучшие друзья Пети
07.02.2022 16:30
Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить? Копейки от Подоляка стоят этого позора?
07.02.2022 16:40
да Петя такой ангел, прямо святой
https://biz.censor.net/video_news/3034662/okrujenie_poroshenko_vyvelo_iz_bronetankovyh_zavodov_pochti_100_mln_griven_video
07.02.2022 17:19
Ну и? И какое отношение имеет этот тупой высер к незакупке вами дешевого угля весной и летом? Абы воздух посильнее испортить?

Повторю, раз дебилу не дошло с первого раза -- Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить? Копейки от Подоляка стоят этого позора?
07.02.2022 17:40
Тупой зебил, а ничего что только Верховный суд удалось поменять а с 2019 ваш гринпоц все заблокировал.
07.02.2022 16:45
и тебе дебилу сообщаю что я не голосовал за Зеленского, а вот за Петю в 2014 голосовал.
не ровняй всех по себе, а лучше почитай что тут на цензоре писали про Петю когда он был Президентом, разности между Зеленским и Порошенко нету
07.02.2022 17:13
але можно платити по 3-5 грн., нормальна ринкова ціна
08.02.2022 11:47
А какая разница?
07.02.2022 14:41
"Ну ніктожи ні пагіб." цитати найвеличнішого лідора.
07.02.2022 14:42
"Вы нэ панімаєтє єнто другое" и "вырвано із контіксту"
07.02.2022 14:43
И чем эта торговля лучше торговли углем при Порохе? Будет уголовное дело по этому поводу?
07.02.2022 14:50
Ну как минимум Беларусь у нас не признана страной-агрессором (пост не в защиту зебанды, просто констатирую факт)
07.02.2022 14:53
А ОТСОС - это признанная страна-агрессор?
07.02.2022 15:06
Беларусь - сателлит страны-агрессора, на территории которой размещены российские вооруженные формирования для нападения на Украину или создания военно-политической напряженности.
07.02.2022 15:11
пыздун, а есть факты подтверждающие то, что ты высрал?
07.02.2022 15:00
А торговли углем, энергией и битумом при Зеле?

" ... Согласно данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% - до $10,09 млрд с $7,28 млрд.

В том числе импорт увеличился на 45,9% - до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт - на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд. ... "
07.02.2022 15:11
Всьо нормально, зради нема, це вам не "конхвети у повстанцев донбаса"
07.02.2022 14:53
07.02.2022 14:56
07.02.2022 15:00
а ще я бачив у "Варусі" білоруську сметану та глазуровані сирки
07.02.2022 15:07
Назовите мне хоть одного чиновника патриота?
07.02.2022 15:07
Все богатые и влиятельные армяне в Украине под Аваковым .
07.02.2022 15:08
Справа навіть не в калію, електриці та бітуму, справа в тому що Зе начхати на усіх, але дуже добре вкусив корупційних грошей!
07.02.2022 15:12
Пора уже рвать с бывшим совком любые отношения и становиться Европой. Ни гривны отсталым азиятам.
07.02.2022 15:18
Это одна из основных причин, почему война и убийства людей продолжается уже 8 лет.
07.02.2022 17:43
07.02.2022 22:17
а транзит рос газа уже никого не смущает.
07.02.2022 23:22
 
 