На фоне военных угроз Лукашенко Украина продолжает покупать подсанкционный белорусский калий, от которого отказываются в ЕС
"Укргаздобыча" продолжает закупать товары подсанкционных белорусских компаний.
В этот раз речь идет о приобретении на 72 миллиона белорусского калия у посредника ООО "Юнайтед гросерис", руководителем которой является Тертерян Арарат Егишевич. В документах договора, которые имеются в распоряжении Цензор.НЕТ, указано, что производителем товара является "Беларуськалий".
В августе 2021 года "Беларуськалий" попал в список санкций США против режима Александра Лукашенко. США ввели санкции против трех белорусских воздушных судов, 20 человек, 12 компаний, белорусского министерства финансов и банка развития.
10 января этого года норвежская компания по производству химической продукции Yara International объявила о постепенном сокращении импорта калийных удобрений из Беларуси из-за международных санкций против авторитарного режима Александра Лукашенко.
По подсчетам Yara, компания покупает около 10-15 процентов производства белорусской компании "Беларуськалий".
Также в январе 2022 года в Литве правительственная комиссия по проверке соглашений стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем угрожают безопасности страны. Это произошло после обращения руководителя литовской железной дороги.
Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. Согласно соглашению, через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.
В ответ на запрет правительства Литвы Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".
Как известно, Лукашенко недавно заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.
5 февраля Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война длилась бы максимум 3-4 дня.
Украина может покупать калий у белорусов, равно как у подсанкционных россиян из "Уралкалия" или канадских производителей, правда, дороже.
Цензор.НЕТ уже писал недавно о том, что УГД купила услуги у "дочки" белорусской подсанкционной компании (сменившей перед тендером учредителя) вместо американцев.
никто же не заставляет, просто СХ продукция вырастет в цене.
ну а СХ поднимет цены на остальное, хотя какая разница.
ты готов платить за электроэнергию по 10 грн?
Я уже и так плачу рекордную стоимость энергии в январе -- 6.05 грн. Спасибо вам, зеленым дебилам, за это. Накерували дальше некуда.
для покупки угля нужны деньги, а где их взять если деньги пошли на выплаты за зеленую электроэнергию, по 2 лярда евро нужно отдавать в год за нее,
а теперь посчитай сколько угля можно закупить в Мире на 2 лярда, даже по нынешним цена это 12 млн.тонн
Фирташ, Пинчук, Ахметов лучшие друзья Пети
https://biz.censor.net/video_news/3034662/okrujenie_poroshenko_vyvelo_iz_bronetankovyh_zavodov_pochti_100_mln_griven_video
Повторю, раз дебилу не дошло с первого раза -- Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить? Копейки от Подоляка стоят этого позора?
не ровняй всех по себе, а лучше почитай что тут на цензоре писали про Петю когда он был Президентом, разности между Зеленским и Порошенко нету
" ... Согласно данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% - до $10,09 млрд с $7,28 млрд.
В том числе импорт увеличился на 45,9% - до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт - на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд. ... "