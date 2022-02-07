На фоне военных угроз Лукашенко Украина продолжает покупать подсанкционный белорусский калий, от которого отказываются в ЕС

"Укргаздобыча" продолжает закупать товары подсанкционных белорусских компаний.

В этот раз речь идет о приобретении на 72 миллиона белорусского калия у посредника ООО "Юнайтед гросерис", руководителем которой является Тертерян Арарат Егишевич. В документах договора, которые имеются в распоряжении Цензор.НЕТ, указано, что производителем товара является "Беларуськалий".

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал в список санкций США против режима Александра Лукашенко. США ввели санкции против трех белорусских воздушных судов, 20 человек, 12 компаний, белорусского министерства финансов и банка развития.

10 января этого года норвежская компания по производству химической продукции Yara International объявила о постепенном сокращении импорта калийных удобрений из Беларуси из-за международных санкций против авторитарного режима Александра Лукашенко.

По подсчетам Yara, компания покупает около 10-15 процентов производства белорусской компании "Беларуськалий".

Также в январе 2022 года в Литве правительственная комиссия по проверке соглашений стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем угрожают безопасности страны. Это произошло после обращения руководителя литовской железной дороги.

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. Согласно соглашению, через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

В ответ на запрет правительства Литвы Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Как известно, Лукашенко недавно заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

5 февраля Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война длилась бы максимум 3-4 дня.

Украина может покупать калий у белорусов, равно как у подсанкционных россиян из "Уралкалия" или канадских производителей, правда, дороже.

