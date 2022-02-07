Войск РФ пока недостаточно для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение в Украину, но они могут начать эскалацию на Донбассе, - Костенко

Россия для того, чтобы заставить выполнять Минские договоренности, может заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Мы в комитете почти каждую неделю встречаемся со всеми представителями наших разведок, СВР, пограничной, военной и СБУ. У нас были все руководители разведок и глава СБУ Иван Баканов и еще раз докладывали нам по ситуации вокруг границ. Ситуация действительно остается напряженной, но она не является критической, то есть мы своей армией мы понимаем, какие варианты действий могут быть, и я уже неоднократно говорил с самого начала, когда было нагнетание, что сил и средств, которые сейчас есть у РФ, они расположены от Беларуси и до Кавказа, эти чуть больше 120 тысяч, во-первых, их недостаточно для того, чтобы сделать полномасштабное вторжение, как, помним, рисовали то, что они будут по Днепру отрезать нашу страну. Но всегда есть угроза с РФ, она есть с 2014 и сейчас это напряжение выросло, пожалуй, больше всего", - отметил парламентарий.

По словам Костенко, для того чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности, РФ может заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу.

"А Украина получает много своего ВВП через именно поставки морем. Они могут это сделать. И я вчера говорил с нашими зарубежными британскими партнерами, что сейчас нужно на это реагировать, потому что может быть поздно. И один из основных вариантов, который рассматривает РФ, это им сейчас очень невыгодно самим показать, что они сделали эскалацию, зайти на какой-то новый участок именно российскими войсками. Первое, что они будут использовать, - это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем. Но все это будет делаться с помощью РФ. Это основной план и поэтому мы должны на это рассчитывать", - подытожил нардеп.

