Войск РФ пока недостаточно для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение в Украину, но они могут начать эскалацию на Донбассе, - Костенко

Войск РФ пока недостаточно для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение в Украину, но они могут начать эскалацию на Донбассе, - Костенко

Россия для того, чтобы заставить выполнять Минские договоренности, может заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Мы в комитете почти каждую неделю встречаемся со всеми представителями наших разведок, СВР, пограничной, военной и СБУ. У нас были все руководители разведок и глава СБУ Иван Баканов и еще раз докладывали нам по ситуации вокруг границ. Ситуация действительно остается напряженной, но она не является критической, то есть мы своей армией мы понимаем, какие варианты действий могут быть, и я уже неоднократно говорил с самого начала, когда было нагнетание, что сил и средств, которые сейчас есть у РФ, они расположены от Беларуси и до Кавказа, эти чуть больше 120 тысяч, во-первых, их недостаточно для того, чтобы сделать полномасштабное вторжение, как, помним, рисовали то, что они будут по Днепру отрезать нашу страну. Но всегда есть угроза с РФ, она есть с 2014 и сейчас это напряжение выросло, пожалуй, больше всего", - отметил парламентарий.

По словам Костенко, для того чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности, РФ может заблокировать проход украинских кораблей через пролив в Одессу.

"А Украина получает много своего ВВП через именно поставки морем. Они могут это сделать. И я вчера говорил с нашими зарубежными британскими партнерами, что сейчас нужно на это реагировать, потому что может быть поздно. И один из основных вариантов, который рассматривает РФ, это им сейчас очень невыгодно самим показать, что они сделали эскалацию, зайти на какой-то новый участок именно российскими войсками. Первое, что они будут использовать, - это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь ни при чем. Но все это будет делаться с помощью РФ. Это основной план и поэтому мы должны на это рассчитывать", - подытожил нардеп.

+9
показать весь комментарий
07.02.2022 14:56 Ответить
+6
Через яку протоку?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:48 Ответить
+5
Ну зрозуміло. От коли нагонять 1.5 млн московитів, тоді і вже беспокоїтьця будемо.
Як підуть в штикову атаку, шеренгами. Під оркестри. А ми їх кулеметами, джевелінами, стінгерами.
Ніхто не втече.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:54 Ответить
кацапы сцыкливые свиньи! к тому же воевать могут только с заградотрядами! пока на границе нет заградотрядов - никакой войны не будет
показать весь комментарий
07.02.2022 14:47 Ответить
Еще один ученик Алана Чумака...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:47 Ответить
Нехай про Босфор переживають, фашисти срані.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:48 Ответить
Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Під час війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:50 Ответить
Через яку протоку?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:48 Ответить
в Голосе пока еще не придумали
показать весь комментарий
07.02.2022 16:45 Ответить
Недостатньо техніки чи особового складу? Якщо техніки вже на 400 тис., то що заважає перекинути необхідну кількість орків за тиждень?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:52 Ответить
Ну зрозуміло. От коли нагонять 1.5 млн московитів, тоді і вже беспокоїтьця будемо.
Як підуть в штикову атаку, шеренгами. Під оркестри. А ми їх кулеметами, джевелінами, стінгерами.
Ніхто не втече.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:54 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 14:56 Ответить
Експерди ***... Пару диверсійних груп вистачить, щоб захопити органи влади в Києві.
Зелупа втече в бункер і кацапська армія спокійно зайде куди треба.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:56 Ответить
не зайде, бо одразу отримає санкції! а вот диверсионными группами устроить протесты и попытаться свергнуть власть, чтобы выглядело как внутренние разборки - это да
показать весь комментарий
07.02.2022 15:02 Ответить
Тоість, зелупу трогать ніззя?
показать весь комментарий
07.02.2022 15:03 Ответить
На выборах, или явной сдачи, или на деле подыгрыванию агрессору, а не из-за хотелок Петрлексеича и его миньонов.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:07 Ответить
Що для вазелінських мінйонів "явна здача"?
показать весь комментарий
07.02.2022 15:14 Ответить
похоже у них такой план, чтоб сохранить зелупе власть!
ближе к выборам так вообще начнётся истерика
показать весь комментарий
07.02.2022 15:16 Ответить
Схоже на те. Бубочка плану будує на 2030.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:22 Ответить
у мокшодиверсантов будет 40 секунд чтоб сдохнуть...
показать весь комментарий
07.02.2022 15:02 Ответить
Эксперт ***... Куда зайдут, если взятие ВР Крыма и освобождение облсовета в Харькове научили как надо поступать с захватом органов власти.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:03 Ответить
Русь вільна від Московії, хай хоч всреться той кацапський імперіалізм але цього вже не змінити
показать весь комментарий
07.02.2022 14:58 Ответить
Кожна година вашої самозаспокійливої медитації коштуватиме тисячам українців смертю.
Це така тактика - якщо нападуть - то і судити не буде кому. А якщо не нападуть - то ми були праві.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:03 Ответить
В жодного полководця у всі всі часи та у всіх народів ніколи не було такого, щоб всього вистачало. Такого не буває в принципі. Нехватка є завжди. І це не заважало їм приймати рішення та починати війну. Значення має лише ціна такого рішення. Хоча деяких і ціна не зупиняла. Надіялись на "авось". ***** саме з таких, так, що розслаблятись не потрібно.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:06 Ответить
Россия стянула больше 50 процентов своей техники. Если им этого недостаточно, то я не знаю чего достаточно.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:07 Ответить
Недостаточно мгновенно свергнуть власть, назначить своих прокси и от имени Украины "законно" пригласить Пуйла в Украину
показать весь комментарий
07.02.2022 15:11 Ответить
А когда достаточно?
показать весь комментарий
07.02.2022 15:28 Ответить
"У нас були керівники розвідок ..."
Це хто? Буданов, співмешканець помічника валуєва, громадянина мокшандії гогілашвілі, і продюсер "95 кварталу", ванятка баканов? Афігеть, експерти.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:11 Ответить
И кому больше народ поверит, Байдену и американской разведке или какому-то хрену с горы Костенко? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:22 Ответить
А про розвідку з баклановим та будановим можна вже помовчати?! Одне мешкало з бубой-наркотом в одному під*їзді. А інше- з наркоділєром та його махой в одній хаті ! Капець! Коли на нари, падлюки?!
показать весь комментарий
07.02.2022 15:39 Ответить
Дааа..
показать весь комментарий
07.02.2022 15:41 Ответить
петля "безальтернативного мирного плана" Минск 2 затянута туго..."Гордиев узел" нужно разрезать.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:44 Ответить
через КАКОЙ ПРОЛИВ ??
Босфор и Дарданеллы ??
Я думаю Эрдоган порвет за свои проливы Рашку как тузик грелку
показать весь комментарий
07.02.2022 15:50 Ответить
в 2014 не рвав...
показать весь комментарий
07.02.2022 16:34 Ответить
а Куйло пыталось блокировать проливы когда то ?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:44 Ответить
а скільки буде з білорусами? Лукашенко дуже агресивно себе поводить останній час...
показать весь комментарий
07.02.2022 16:33 Ответить
Полномасштабное в принципе быть не может) в силу географических причин.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:49 Ответить
Какой пролив ведет в Одессу? О чем он говорит?
показать весь комментарий
07.02.2022 21:12 Ответить
Заблокировать Керченский пролив? Путь из Азовского моря в Одессу?
показать весь комментарий
07.02.2022 22:33 Ответить
 
 