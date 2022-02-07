Патрульный Петрик после допроса в ГБР: Угроз от руководства нет, Трухин после ДТП на связь со мной не выходил

Патрульный Сергей Петрик заявил, что давления и угроз от руководства из-за ситуации с ДТП нардепа Александра Трухина нет.

Об этом он сообщил журналистам после допроса в ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Какие-то детали ни я, ни Сергей Петрик сообщить не можем, потому что за это будет определенная ответственность. Но вопросы касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких (дополнительных – ред.) повесток (о вызове на допросы – ред.)", - отметил адвокат патрульного.

"Где-то около 6 часов вечера (покинул место ДТП – ред.). Когда понял, что все обстоятельства данной ситуации (установлены – ред.)… на месте находятся все свидетели, все люди, причастные к ситуации, были установлены, я поехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в ИТ-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно", - рассказал патрульный.

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Он также добавил, что был на допросе в ГБР до того, как дал комментарии по ДТП с Трухиным "Украинской правде".

Петрик уверяет, что давления и угроз от руководства из-за этой ситуации нет. Мол, он работает в обычном режиме, но испытывает некоторый психологический дискомфорт от огласки ситуации.

Трухин, по словам полицейского, на него тоже не выходил.

Состояние депутата в момент аварии Петрик комментировать отказался, мол, четко о чем-то могут говорить драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".

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