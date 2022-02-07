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Новости
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Патрульный Петрик после допроса в ГБР: Угроз от руководства нет, Трухин после ДТП на связь со мной не выходил

Патрульный Петрик после допроса в ГБР: Угроз от руководства нет, Трухин после ДТП на связь со мной не выходил

Патрульный Сергей Петрик заявил, что давления и угроз от руководства из-за ситуации с ДТП нардепа Александра Трухина нет.

Об этом он сообщил журналистам после допроса в ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Какие-то детали ни я, ни Сергей Петрик сообщить не можем, потому что за это будет определенная ответственность. Но вопросы касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких (дополнительных – ред.) повесток (о вызове на допросы – ред.)", - отметил адвокат патрульного.

"Где-то около 6 часов вечера (покинул место ДТП – ред.). Когда понял, что все обстоятельства данной ситуации (установлены – ред.)… на месте находятся все свидетели, все люди, причастные к ситуации, были установлены, я поехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в ИТ-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно", - рассказал патрульный.

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Он также добавил, что был на допросе в ГБР до того, как дал комментарии по ДТП с Трухиным "Украинской правде".

Петрик уверяет, что давления и угроз от руководства из-за этой ситуации нет. Мол, он работает в обычном режиме, но испытывает некоторый психологический дискомфорт от огласки ситуации.

Трухин, по словам полицейского, на него тоже не выходил.

Состояние депутата в момент аварии Петрик комментировать отказался, мол, четко о чем-то могут говорить драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".

Также смотрите: ДТП Трухина: Патрульный Петрик пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7698) патрульная полиция (1815) ГБР (3073) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+4
Що погроз немає-добре,а Трухін мабуть пішов у ліс...
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07.02.2022 15:11 Ответить
+2
Коли обсирається "зелена верхівка" - їх ніякий "Петрик" не врятує Бо "обсираються" якісно і з гарантією!
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07.02.2022 15:33 Ответить
+1
Вже був.
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07.02.2022 15:19 Ответить
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Що погроз немає-добре,а Трухін мабуть пішов у ліс...
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07.02.2022 15:11 Ответить
Петрика в президенти!
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07.02.2022 15:12 Ответить
Вже був.
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07.02.2022 15:19 Ответить
саєчку?
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07.02.2022 15:20 Ответить
Осторожный обычный обыватель и за правду-матку рисковать не будет.
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07.02.2022 15:21 Ответить
ну 150 штук баксов не взял. Может есть какая-никакая совесть.
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07.02.2022 15:23 Ответить
Из-за страха записи нагрудной камеры и высоковероятного кидка ушлого хапуги обыкновенного человека, и тем более, когда такая сумма. Совесть здесь производная, а не первопричинная, в зависимости от ситуации
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07.02.2022 15:36 Ответить
в Макошино?
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07.02.2022 15:23 Ответить
Петрик не дочекався дзвінка від Трухіна.
Наї..в його Трухін.
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07.02.2022 15:18 Ответить
Повезло, після випадку бикування Гогіашвілі та резонансу в суспільстві тиснути утримаються, хіба що опосередковано.
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07.02.2022 15:23 Ответить
Конечно не он допустил публичности видео со своей нагрудной камеры, а иной, кто имеет по службе доступ к полицейским камерам.
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07.02.2022 15:28 Ответить
Гнати в шию ср@колиза Сухачьова,Монастирського ,Венедіктову- дармоїди на шиї платників податків.
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07.02.2022 15:30 Ответить
Коли обсирається "зелена верхівка" - їх ніякий "Петрик" не врятує Бо "обсираються" якісно і з гарантією!
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07.02.2022 15:33 Ответить
Это касается всех властей: и зюзина власть не исключение, и будущие власти.
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07.02.2022 15:38 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27955409.html Жовтий струмінь міцнішає

На відео свідки кажуть, що з водійського сидіння Ауді після ДТП Трухіна вийшов "чоловік у костюмі". Єдиний чоловік в костюмі з усіх пасажирів Ауді - сам Трухін.

Також на відео видно, як Трухін намагається видати за водія свого собутильника у червоній футболці.

А ще на відео видно, як Трухін шукає свої окуляри. Шукає у подушці безпеки ВОДІЯ!!!

І після цих кадрів, які бачила вся Україна, ДБР направляє в очі пересічним дебелу струю, що на камерах до Борисполя - мужик в червоній футболці.

Штож. Так і зафіксуємо. Зеленський вирішив Трухіна не здавати і ніхто за втрачене здоров'я постраждалих не відповість. Максимум, мужик в червоному посидить півроку на зоні за компенсацію від Трухіна і вийде по умовно-достроковому.

Погані новини для Зеленського. Мабуть, в силу своїх розумових здібностей він не розуміє, але правителів зносять не за мільярдну корупцію, ні. Прості люди її не розуміють і смиренно терплять. Правителів зносять за примітивні речі, зрозумілі простим людям. П'яне ДТП депутата, якого не покарають, наприклад.

https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/5228760597156510 Сергей Марченко
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07.02.2022 15:55 Ответить
Мабуть, добре "отработали", тепер ні пари з вуст, все добре.
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07.02.2022 17:43 Ответить
 
 