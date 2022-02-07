Патрульный Петрик после допроса в ГБР: Угроз от руководства нет, Трухин после ДТП на связь со мной не выходил
Патрульный Сергей Петрик заявил, что давления и угроз от руководства из-за ситуации с ДТП нардепа Александра Трухина нет.
Об этом он сообщил журналистам после допроса в ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Какие-то детали ни я, ни Сергей Петрик сообщить не можем, потому что за это будет определенная ответственность. Но вопросы касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких (дополнительных – ред.) повесток (о вызове на допросы – ред.)", - отметил адвокат патрульного.
"Где-то около 6 часов вечера (покинул место ДТП – ред.). Когда понял, что все обстоятельства данной ситуации (установлены – ред.)… на месте находятся все свидетели, все люди, причастные к ситуации, были установлены, я поехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в ИТ-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно", - рассказал патрульный.
Он также добавил, что был на допросе в ГБР до того, как дал комментарии по ДТП с Трухиным "Украинской правде".
Петрик уверяет, что давления и угроз от руководства из-за этой ситуации нет. Мол, он работает в обычном режиме, но испытывает некоторый психологический дискомфорт от огласки ситуации.
Трухин, по словам полицейского, на него тоже не выходил.
Состояние депутата в момент аварии Петрик комментировать отказался, мол, четко о чем-то могут говорить драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".
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Наї..в його Трухін.
На відео свідки кажуть, що з водійського сидіння Ауді після ДТП Трухіна вийшов "чоловік у костюмі". Єдиний чоловік в костюмі з усіх пасажирів Ауді - сам Трухін.
Також на відео видно, як Трухін намагається видати за водія свого собутильника у червоній футболці.
А ще на відео видно, як Трухін шукає свої окуляри. Шукає у подушці безпеки ВОДІЯ!!!
І після цих кадрів, які бачила вся Україна, ДБР направляє в очі пересічним дебелу струю, що на камерах до Борисполя - мужик в червоній футболці.
Штож. Так і зафіксуємо. Зеленський вирішив Трухіна не здавати і ніхто за втрачене здоров'я постраждалих не відповість. Максимум, мужик в червоному посидить півроку на зоні за компенсацію від Трухіна і вийде по умовно-достроковому.
Погані новини для Зеленського. Мабуть, в силу своїх розумових здібностей він не розуміє, але правителів зносять не за мільярдну корупцію, ні. Прості люди її не розуміють і смиренно терплять. Правителів зносять за примітивні речі, зрозумілі простим людям. П'яне ДТП депутата, якого не покарають, наприклад.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/5228760597156510 Сергей Марченко