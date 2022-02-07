8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ, - мониторинговая группа BlackSeaNews

Мониторинговая группа BlackSeaNews сообщает о том, что в ближайшие дни в Черное море зайдут шесть крупных десантных кораблей флотов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews.

"8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ", - говорится в сообщении.

Так, 8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота РФ – "Королев", "Калининград", "Минск", а 9 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Северного флота – "Петр Моргунов", " Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

Кроме того, в отчете говорится, что 06 февраля во Средиземное море вошел военный танкер Северного флота РФ VYAZMA. Он находился в составе отряда кораблей ПФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", а 7 февраля в Средиземное море через Гибралтар вошел ракетный крейсер РФ "Маршал Устинов".

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"Таким образом, сейчас в Средиземном и Черном морях сконцентрированы все 3 имеющиеся в РФ ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", которые в советские времена - лет 35 назад - именовали "убийцами авианосцев". Посмотрим, войдут ли в Средиземное море фрегат "Адмирал флота" (на котором проводились испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", - отмечается в отчете.