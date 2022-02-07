8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ, - мониторинговая группа BlackSeaNews
Мониторинговая группа BlackSeaNews сообщает о том, что в ближайшие дни в Черное море зайдут шесть крупных десантных кораблей флотов РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews.
"8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ", - говорится в сообщении.
Так, 8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота РФ – "Королев", "Калининград", "Минск", а 9 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Северного флота – "Петр Моргунов", " Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".
Кроме того, в отчете говорится, что 06 февраля во Средиземное море вошел военный танкер Северного флота РФ VYAZMA. Он находился в составе отряда кораблей ПФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", а 7 февраля в Средиземное море через Гибралтар вошел ракетный крейсер РФ "Маршал Устинов".
"Таким образом, сейчас в Средиземном и Черном морях сконцентрированы все 3 имеющиеся в РФ ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", которые в советские времена - лет 35 назад - именовали "убийцами авианосцев". Посмотрим, войдут ли в Средиземное море фрегат "Адмирал флота" (на котором проводились испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", - отмечается в отчете.
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понавыбирали говнокомандувача-трипломата.. жлобы-мечтатели, блин..(
чому у рф та ес напружені стосунки?
на кордоні 120 тис солдат на навчаннях,
в чорному та азовському морях нема де перднути від військових кораблів,
крим напічканий хрен знає якими ракетами.
чого той ес та сша хочуть від самої дружелюбної країни світу?
нас же нет ни в крыму ны на донбасе ны в абхазии ны в приднестровье
ну куда не плюнь
нас там нет
голыми рукамипортовыми кранами!
f
иначе - зачем эти БДК сейчас когда побережье не зачищено? может кошмарят? может такие оперативные планы а там как пойдет ?