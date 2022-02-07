Войска РФ пришли к границам Украины не на пикник и не на чашку кофе, - спикер ЕС Стано

Военное наращивание России вдоль границ Украины абсолютно неспровоцировано и неоправданно, Россия должна прекратить такие действия.

Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О мотивации таких действий лучше спросить Путина. Но ЕС и страны-члены были очень четкими в том: скопление столь огромного войска, личного состава и оружия на границах соседних стран абсолютно неспровоцировано и полностью неоправданно. Как об этом говорил Высокий представитель ЕС Боррель, эти силы находятся там не для того, чтобы выпить чашку кофе или иметь пикник. Это что-то очень серьезное", - отметил Стано.

Он отметил, что, с точки зрения ЕС, не существует никакой причины для столь огромной концентрации Россией военной живой силы и оружия.

Украина не несет никакой угрозы. ЕС и все Западное сообщество не сделали ничего такого, чтобы Россия ощущала угрозу, о которой так любят рассказывать российские официальные лица.

"Европейский Союз очень четкий в своем послании, которое было обсуждено и согласовано всеми 27 странами-членами на многих форумах и во многих форматах, посвященных и российскому военному наращиванию. Это неспровоцированные, неоправданные действия, они должны быть остановлены. Именно поэтому нам необходимо взаимодействовать с Россией, чтобы ответить на любые причины, которые могут стоять за полностью неприемлемым таким поведением", - подчеркнул Стано.

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