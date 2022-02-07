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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ пришли к границам Украины не на пикник и не на чашку кофе, - спикер ЕС Стано

Войска РФ пришли к границам Украины не на пикник и не на чашку кофе, - спикер ЕС Стано

Военное наращивание России вдоль границ Украины абсолютно неспровоцировано и неоправданно, Россия должна прекратить такие действия.

Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О мотивации таких действий лучше спросить Путина. Но ЕС и страны-члены были очень четкими в том: скопление столь огромного войска, личного состава и оружия на границах соседних стран абсолютно неспровоцировано и полностью неоправданно. Как об этом говорил Высокий представитель ЕС Боррель, эти силы находятся там не для того, чтобы выпить чашку кофе или иметь пикник. Это что-то очень серьезное", - отметил Стано.

Он отметил, что, с точки зрения ЕС, не существует никакой причины для столь огромной концентрации Россией военной живой силы и оружия.

Украина не несет никакой угрозы. ЕС и все Западное сообщество не сделали ничего такого, чтобы Россия ощущала угрозу, о которой так любят рассказывать российские официальные лица.

"Европейский Союз очень четкий в своем послании, которое было обсуждено и согласовано всеми 27 странами-членами на многих форумах и во многих форматах, посвященных и российскому военному наращиванию. Это неспровоцированные, неоправданные действия, они должны быть остановлены. Именно поэтому нам необходимо взаимодействовать с Россией, чтобы ответить на любые причины, которые могут стоять за полностью неприемлемым таким поведением", - подчеркнул Стано.

Также читайте: Объем и тип санкций в отношении РФ будут зависеть от типа и масштаба действий российской стороны против Украины или ЕС, - спикер Евросоюза

Автор: 

россия (96413) Евросоюз (17328) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+10
Весь мир в шоке, а нашим пофиг! Уверен, что бубочка сейчас просто выторговывает цену за которую сдаст Украину!
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07.02.2022 15:22 Ответить
+7
Пора домой...
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07.02.2022 15:29 Ответить
+6
Кому це "нашим"? Притомні люди за оцих " ваших" контрацептивів не голосували.
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07.02.2022 15:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
просят полезных санкция для укрепления расейской економики.
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07.02.2022 15:27 Ответить
Весь мир в шоке, а нашим пофиг! Уверен, что бубочка сейчас просто выторговывает цену за которую сдаст Украину!
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07.02.2022 15:22 Ответить
Кому це "нашим"? Притомні люди за оцих " ваших" контрацептивів не голосували.
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07.02.2022 15:24 Ответить
Начнем с того, что я за них не голосовал! Однако, мы имеем 73%, пусть даже умственно убогих, но граждан Украины и они такое захотели и выбрали!!!
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07.02.2022 16:33 Ответить
Бубон заросив на шашлик з холодцем
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07.02.2022 15:28 Ответить
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07.02.2022 15:28 Ответить
Они пришли на шашлыки?
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07.02.2022 15:29 Ответить
Пора домой...
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07.02.2022 15:29 Ответить
Всі в один голос кричать, що скуплення російських військ біля наших кордонів - це загроза для України, бо ворог може в любий момент напасти, а наші разом із Найвєлічайшим все це спростовують, рахують техніку і проектують картинку співвідношення танків, артилерії і наших військових. Мені просто смішно, а тачанки і коней ще не порівнювали? Навіщо ворогу йти тими урарними групами, коли в нього є ракети і літаки? Ці сили просто для зачистки. А Найвєлічайший кричить, що ніби США, Англія та інші нагнітають обстановку і лякають інвесторів і не сказав яких. А це інвестиції "кварталу 95" його кіно "Свати" на Московію, бо як він буде діяти не на користь московії, то і бізнес прикриє пуйло. Тож Вова старається.
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07.02.2022 15:41 Ответить
Про яке таке скупчення військ на кордоні він говорить? Хтось в цю маячню вірить взагалі?
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07.02.2022 15:42 Ответить
блин, почему об этом говорит кто угодно только не зеля
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07.02.2022 16:02 Ответить
Йому нізя, а то хутін прикриє його бізнес на расіє.
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07.02.2022 16:37 Ответить
предположительно - оккупация оставшейся части ЛО и ДО. Возможно так же Харьков. Задача - хапнуть все что можно хапнуть, пока Пу еще жив
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07.02.2022 19:00 Ответить
 
 