НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal

Страны НАТО установили воздушный мост для переправки вооружений и боеприпасов в Украину. Альянс таким образом хочет сдержать возможное вторжение войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали газете The Wall Street Journal источники.

Также сообщается, что Америка может поставить Украине вертолеты производства России. Их раньше использовала армия Афганистана.

По словам официального представителя США, Украине не хватает боеприпасов. Несколько складов боеприпасов в Украине уничтожены в результате инцидентов, к которым может быть причастна Россия.

Единственный в Украине завод по производству боеприпасов находится в Луганске, который контролируют поддерживаемые Кремлем боевики вооруженной группировки "ЛНР", отмечает издание.

В статье также акцентируется внимание на том, что для создания воздушного коридора оружие Украине поставляли из стран НАТО только США и Турция, которые "готовы были рисковать гневом Москвы".

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По данным WSJ, вместе с США Киеву помогают Великобритания и прибалтийские страны. Польша и Чехия планируют начать подобные поставки в ближайшее время.

Также отмечается, что украинских военных уже обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши.