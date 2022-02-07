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НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal

НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal

Страны НАТО установили воздушный мост для переправки вооружений и боеприпасов в Украину. Альянс таким образом хочет сдержать возможное вторжение войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали газете The Wall Street Journal источники.

Также сообщается, что Америка может поставить Украине вертолеты производства России. Их раньше использовала армия Афганистана.

По словам официального представителя США, Украине не хватает боеприпасов. Несколько складов боеприпасов в Украине уничтожены в результате инцидентов, к которым может быть причастна Россия.

Единственный в Украине завод по производству боеприпасов находится в Луганске, который контролируют поддерживаемые Кремлем боевики вооруженной группировки "ЛНР", отмечает издание.

В статье также акцентируется внимание на том, что для создания воздушного коридора оружие Украине поставляли из стран НАТО только США и Турция, которые "готовы были рисковать гневом Москвы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о международной помощи Украине: Мы получили $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн оружия и оборудования

По данным WSJ, вместе с США Киеву помогают Великобритания и прибалтийские страны. Польша и Чехия планируют начать подобные поставки в ближайшее время.

Также отмечается, что украинских военных уже обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши.

Автор: 

НАТО (10174) оружие (10281) помощь (7903) Балтия (365) США (27316) Турция (3508)


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Топ комментарии
+45
Самий чудовий міст що я до цього часу бачив...
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07.02.2022 15:34 Ответить
+39
Зброю в Украіні виробляли доти , допоки не прийшла зелена потвора до влади 😡і не отримала вказівку із кремля :,, немедленно прекратить выпуск военной техники "!
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07.02.2022 15:39 Ответить
+34
Сирия в Украине не пройдет... Только оркофаршем. Наперед благодарен неопознанной третьей силе, стелсовского поколения.
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07.02.2022 15:35 Ответить
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дайте плиз Томагавков, а то БДК идут сюда
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07.02.2022 17:38 Ответить
це все напівміри. Москалі розуміють тільки "радіаактівний пєпєл", а ядерної боНби в України нема, тому....
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07.02.2022 18:06 Ответить
Теперь Европа наконец понимает. Зачем китайцы строили свою Великую Китайскую Стену на своих северных границах. Чтобы сдержать расплывающийся навоз от северного соседа…
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07.02.2022 18:20 Ответить
Украине очень непомешает радиолокационная станция AN/TPY-2.
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07.02.2022 18:35 Ответить
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07.02.2022 18:37 Ответить
Это хорошо!

Против кацапо-фашистов будем вооружаться до зубов!
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07.02.2022 19:06 Ответить
так и надо
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07.02.2022 19:44 Ответить
Пока єто налаживание будущего "воздушного моста" , дай бог , чтобьі он не понадобился. В 1973г , во время войньі Израиля с Сирией и Египтом , действовали два воздушньіх моста , из США и СССР. Перевозки осуществляли сотни военно-транспортньіх самолетов , круглосуточно , в течение нескольких недель. Без такого "воздушного моста" Израиль не смог бьі продержаться против всего арабского мира .
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07.02.2022 19:50 Ответить
СССР Египту и Сирии поставлял?
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08.02.2022 13:44 Ответить
В основном им. Но бьіли рейсьі и в Багдад , туда возили разобранньіе Сушки .
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08.02.2022 13:47 Ответить
А вони так араби "воювали", що втратили всю техніку а також одні Сінай а другі Голанські висоти, а бровастий генсек в серцях сказав - більше допомагати воякам не буду. І тоді Єгипет покинув Асада Хафеза (батька Башира) а ЦАХАЛ біля 300 000 трофейних автоматів переробив у гвинтівки, а з танків зробив БМП, а фюрер таки вліз до Башира і не знає як вибратись. Зараз у кремлівських мрійників у військових питаннях стан Василя Івановича Чапаєва - Чапай думает ! Як проскочити в дамки
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08.02.2022 01:17 Ответить
Главное, шоб теперь нарик не вздумал ленточку на открытии моста перерезать - с его, ****, станется - могут всё похерить оп.
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08.02.2022 03:47 Ответить
Для того, щоб відстояти і зберегти Україну потрібно мати яйця, а не пісюна і то для гри на роялі...
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08.02.2022 05:41 Ответить
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