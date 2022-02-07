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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав сократил продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с коронавирусом с 10 до 5 дней

Минздрав сократил продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с коронавирусом с 10 до 5 дней

Министерство здравоохранения внесло изменения в 722 приказ "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)". Изменениями сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.

Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать.

Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.

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Кроме того, изменены требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие – контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно для лиц, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.

Также изменениями в приказ приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода.

Тех, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.

Автор: 

Минздрав (4906) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Ну просто "обалдеть"! По статистике, течение болезни ОРВИ и т.п. длится, как минимум 7-10 дней. А такой "страшный вирус - 5 дней! Что, эти твари ещё придумают?! Сочиняют "на ходу"! Вот что значит, когда чиновники от медицины, не имеют должного образования и практики!!!😠
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07.02.2022 15:42 Ответить
+6
под дерьмака подогнали чтобы народ не гавкал
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07.02.2022 15:35 Ответить
+4
Просто зменшують навантаження на бюджет, бо перших 5 календарних днів лікарняного сплачує підприємство, а далі - соцстрах. Не будуть давать лікарняний більше 5 днів
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07.02.2022 17:43 Ответить
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под дерьмака подогнали чтобы народ не гавкал
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07.02.2022 15:35 Ответить
Так ось чому Єрмак так швидко одужав!
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07.02.2022 15:37 Ответить
Ердоган теж уже пішов на "поправку".
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07.02.2022 15:38 Ответить
Ну просто "обалдеть"! По статистике, течение болезни ОРВИ и т.п. длится, как минимум 7-10 дней. А такой "страшный вирус - 5 дней! Что, эти твари ещё придумают?! Сочиняют "на ходу"! Вот что значит, когда чиновники от медицины, не имеют должного образования и практики!!!😠
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07.02.2022 15:42 Ответить
Ага - "науКівці"! Просто в лікарнях нема куди надовго класти! У Чернігові (дочка тільки що телефонувала) уже звичайні тести роблять по 3-4 дні!
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07.02.2022 15:51 Ответить
До дверей больницы, поджопник разворот и до дому до хаты.
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07.02.2022 15:55 Ответить
Це означає,що в лікарнях від ковід вмирає більше людей,чим ті що лікуються вдома.По перше більша половина лікарів це тупі ублюдки з купленими дипломами і це треба визнавати,а по друге тяжких хвориих ми як не мали чим лікувати,так і не маємо.Ганьба.
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07.02.2022 16:30 Ответить
І так вмирають в лікарнях лише не вакциновані . Оскільки вакцини є багато і різної , то я б не робив з цього проблеми . Вакциновані хворіють легко і вдома .
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07.02.2022 18:53 Ответить
Просто зменшують навантаження на бюджет, бо перших 5 календарних днів лікарняного сплачує підприємство, а далі - соцстрах. Не будуть давать лікарняний більше 5 днів
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07.02.2022 17:43 Ответить
Краще збільшити виплати вакцинованим , а не розбазарювати гроші не зрозуміло на що .
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07.02.2022 18:54 Ответить
Не гундите, граждане. Просто коновалы из Минздрава пришли к заключению, что с помощью очередных протоколов ВОЗ и новых экспериментальных снадобий они значительно быстрее справятся с задачей по уменьшению численности населения.
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08.02.2022 06:46 Ответить
Т.е. этим они фактически приравняли ковид к ОРВИ
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08.02.2022 07:31 Ответить
 
 