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Кошмаря бизнес, власти ухудшают инвестиционный климат и оставляют бюджет без денег, - депутат Николаенко

Кошмаря бизнес, власти ухудшают инвестиционный климат и оставляют бюджет без денег, - депутат Николаенко

Давление, оказываемое властью на большой и малый бизнес в Украине, приведет к тому, что Украина потеряет свою инвестиционную привлекательность, а в бюджете не останется денег на социальные выплаты.

Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя обыски, которые власти устроили на "Арселор Митал Кривой Рог" и на предприятиях "Метинвест".

"В БЭБ, Бюро экономической безопасности, работают люди, не умеющие ничего иного, чем кошмарить бизнес. И проблема в том, что если в стране не будет работающего бизнеса – то не будет пенсий, не будет зарплат учителям, всего остального", - объяснил Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп подчеркнул: для того чтобы бизнес развивался, должен быть правильный климат и должны идти инвестиции. Однако все, что делает власть в течение 2,5 лет, – это ухудшает инвестиционный климат.

Как известно, в начале года прокуратура заблокировала счета "Арселор Митал Кривой Рог", по требованию налоговой службы, которая насчитала ему задним числом миллиардные долги. Компания обратилась в суд, и он подтвердил неправомерность налоговых требований.

Однако через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы, и частично заблокировали работу предприятий – несмотря на то, что по данным самой налоговой, у компании нет никаких долгов по уплате налогов.

В свою очередь, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что обыски проводились со значительными нарушениями законодательства, что свидетельствует о злоупотреблении властью со стороны силовиков.

Автор: 

бизнес (1625) Метинвест (186) Бюро экономической безопасности (214)


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Топ комментарии
+4
Ничего удивительного когда главный экономист это Гетьманцев, чувак который фапает на Шария.
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07.02.2022 16:06 Ответить
+3
ЗЕбилы сэр. Ни чего удивительного. Тупорылые второгодники дорвались до власти
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07.02.2022 15:51 Ответить
+2
"За шо?"

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07.02.2022 15:46 Ответить
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Та нічьо,для влади важна свої кишені набити...
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07.02.2022 15:45 Ответить
"За шо?"

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07.02.2022 15:46 Ответить
За ДОНБАС !!!
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07.02.2022 16:02 Ответить
ЗЕбилы сэр. Ни чего удивительного. Тупорылые второгодники дорвались до власти
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07.02.2022 15:51 Ответить
Чи не час ЗЕко-Манді і її "проффессорам" від юриспруденції та економіки .... познайомитися з Конституцією та чинними Законами України?
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07.02.2022 16:18 Ответить
Какие инвестиции, когда все лакомывые куски у олигархов, а они не пускают иноземцев конкурентов. Так званые инвестиции это офшорные деньги через зарубежные фирмы с украинскими бенефициарами.
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07.02.2022 15:53 Ответить
А у кого должны быть лакомые кусочки?
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07.02.2022 16:07 Ответить
Чтобы нормальный инвестор пришел в эту страну, он должен видеть порядок, адекватную возможность защитить свои права в государственных органах, судах, правоохранительных структурах. а у нас все это ведомства, где только и ждут с кого-то сбрить
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08.02.2022 01:02 Ответить
Ахметова и Новинского Жалко.. Плачу.. Уйдут ведь! Нищими станут...
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07.02.2022 16:05 Ответить
Ты Коломойшу упыря "пожалей".....хозяин твой.
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07.02.2022 16:09 Ответить
Ничего удивительного когда главный экономист это Гетьманцев, чувак который фапает на Шария.
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07.02.2022 16:06 Ответить
Набирают черную кассу под выборы. И склоняют к лояльности.
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07.02.2022 16:08 Ответить
У нас бізнесмени також сильно хитрожопі.
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07.02.2022 16:13 Ответить
Повезло тебе с честными чиновниками и власть заботящейся о народе!.....Зелеблевотный ты тролль.
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07.02.2022 16:19 Ответить
У Чернівцях під офісом партії "Слуга народу" скандували "Банду геть"

https://www.facebook.com/vasyl.maksymiuk.1/videos/617046642709210/?t=25
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07.02.2022 16:18 Ответить
Скандувати можна багато чого! Скільки раз при кожній владі це скандують і що?
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07.02.2022 18:33 Ответить
Ну с Ахметовым понятно, но они зелено-сопливые экономисты давят весь бизнес и малый и средний включая рядовых граждан, своими поборами. 8 лет назад после "Майдана" мечтал пожить как человек, теперь уже все похер, одна мечта - дожить и увидеть как свой остаток жизни Зе и его вся шарашка досидят в тюрьме. Но наверное это невозможно. Из них никто не сидит.
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07.02.2022 16:32 Ответить
смотря кого выберем через пару лет, возможно появится команда, которая будет управлять страной в рамках закона
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08.02.2022 00:34 Ответить
Боюсь друже, что мы уже никого не выберем. Мы будем четвертой страной бывшего союза с диктатурой ( Россия, Белоруссия, Казахстан + Украина)
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08.02.2022 09:20 Ответить
то скільки привезли заробітчани, якийсь підрахуй підрахував. 15 ярдів баксів за 2021р.
а скільки втратила україна через дії молодих, перспективних, зелених чмошників, даних нема.
попробуєм підрахувати самі.
через те що просрали вчасну закупівлю вугілля та газу, втрата більше 6 млрд баксів.
через недолугі дії влади, закриваються фопи припиняють роботу підприємства, це через ціни на той самий газ та ел. енергію. ще 2-3 млрд збитків. бо податків не буде, зарплат не буде а люди стануть на біржу.
через кошмарення бізнесу вже йде вивід як інвестиційного капіталу, так і вивід грошей резидентами, ще 10-20 млрд.
передача вигідних активів "своїм" а збиткові державі. ще пара ярдів
і того. 20-30 мільярдів в здорову зелену жопппу.
але у нас нема закону, щоб можна було розігнати нах...й цю зеленомойську шоблу.
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07.02.2022 16:45 Ответить
Наші бізнесмени у 60 відсотках звичайні злодюги,вони нічогісінько не виробляють! Хто краде ліс,хто камінь,хто пісок,глину і т.д. Податків в казну мінімум,все собі в кишеню,ще й права качають! В нас не держава,а збіговисько махінаторів,які один одного обдурюють,сядять в тюрми,навіть вбивають!
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07.02.2022 18:31 Ответить
73% придурков проголосоваи,так теперь чаво скулите - бараны.
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07.02.2022 18:57 Ответить
Только с начала года портфельные инвестиции нерезидентов в Украину сократились на 6,2 миллиарда гривен. А с такими качелями даже те, кто рассматривали вариант захода в Украину, будут обходить нас стороной
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07.02.2022 23:17 Ответить
Зеленский в очередной раз сел в лужу. Суд быстро установит, что обвинения надуманны и произошли всего лишь из-за разночтений Налогового кодекса. При этом проверки бизнеса всевозможными органами растут. Если в 2019 году их было 181 тысяча, то в сложный для экономики "ковидный" 2020-й зафиксировано уже 248 тысяч проверок. А по итогу прошлого года еще больше - 254 тысячи, о чем свидетельствуют https://business.diia.gov.ua/analytics/derzavni-perevirki-biznesu официальные цифры . Особняком здесь стоит налоговая служба, на которую поступает больше всего жалоб со стороны бизнеса.
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07.02.2022 23:32 Ответить
инвестиции потекут рекой в страну, от иностранных инвесторов отбоя не будет, вспоминаете слова сиплого карлика?
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08.02.2022 00:31 Ответить
 
 