Кошмаря бизнес, власти ухудшают инвестиционный климат и оставляют бюджет без денег, - депутат Николаенко
Давление, оказываемое властью на большой и малый бизнес в Украине, приведет к тому, что Украина потеряет свою инвестиционную привлекательность, а в бюджете не останется денег на социальные выплаты.
Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя обыски, которые власти устроили на "Арселор Митал Кривой Рог" и на предприятиях "Метинвест".
"В БЭБ, Бюро экономической безопасности, работают люди, не умеющие ничего иного, чем кошмарить бизнес. И проблема в том, что если в стране не будет работающего бизнеса – то не будет пенсий, не будет зарплат учителям, всего остального", - объяснил Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".
Нардеп подчеркнул: для того чтобы бизнес развивался, должен быть правильный климат и должны идти инвестиции. Однако все, что делает власть в течение 2,5 лет, – это ухудшает инвестиционный климат.
Как известно, в начале года прокуратура заблокировала счета "Арселор Митал Кривой Рог", по требованию налоговой службы, которая насчитала ему задним числом миллиардные долги. Компания обратилась в суд, и он подтвердил неправомерность налоговых требований.
Однако через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы, и частично заблокировали работу предприятий – несмотря на то, что по данным самой налоговой, у компании нет никаких долгов по уплате налогов.
В свою очередь, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что обыски проводились со значительными нарушениями законодательства, что свидетельствует о злоупотреблении властью со стороны силовиков.
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а скільки втратила україна через дії молодих, перспективних, зелених чмошників, даних нема.
попробуєм підрахувати самі.
через те що просрали вчасну закупівлю вугілля та газу, втрата більше 6 млрд баксів.
через недолугі дії влади, закриваються фопи припиняють роботу підприємства, це через ціни на той самий газ та ел. енергію. ще 2-3 млрд збитків. бо податків не буде, зарплат не буде а люди стануть на біржу.
через кошмарення бізнесу вже йде вивід як інвестиційного капіталу, так і вивід грошей резидентами, ще 10-20 млрд.
передача вигідних активів "своїм" а збиткові державі. ще пара ярдів
і того. 20-30 мільярдів в здорову зелену жопппу.
але у нас нема закону, щоб можна було розігнати нах...й цю зеленомойську шоблу.