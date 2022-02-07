Заробитчане в прошлом году перевели в Украину $15 млрд. Это рекорд
В 2021 году украинские гастарбайтеры перевели на Родину на $3 млрд больше, чем за год до того.
Об этом свидетельствуют данные НБУ,сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в прошлом году 8,1 миллиарда поступили через официальные каналы (в 2020-м — 7,4 миллиарда), а 6,8 миллиарда — через неофициальные (в 2020 году было 4,5 миллиарда).
Из официальных переводов 4,04 миллиарда долларов работники послали как зарплату, а 4,09 миллиарда - как другие частные переводы на корреспондентские счета банков и в международных платежных системах.
"Громадське" напоминает, что денежные переводы украинских трудовых мигрантов - одна из крупнейших статей поступления валюты в экономику. Например, в 2019 году переводы работников составляли 7,7% ВВП Украины, а в 2018 году – 8,3% ВВП Украины.
Сейчас, по оценкам экспертов, за границей находятся примерно 2,5-3 миллиона украинских работников.
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Ну, и попробуй в Европе заплатить ниже минимальной оплаты труда....
А це тоді шо: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/frequently-asked-questions-on-gift-taxes
Так, зрозуміло, що мова йде не про трансфери в два бакси, але схожі закони та обмеження є в багатьох країнах світу.
Податок жодним чином не стосуєтся переказів і не збирається під час переказу.
без грошей заробітчан, купівельна спроможність населення була б на 15 ярдів меньчою, що поклало б нашу економіку нижче плінтуса. це означає що заробітчани роблять для детрави більше чим влада, але те хто з цієї ...бучої влади, хоче обкласти їх податками.
то на кого ці ...ідараси працюють, на народ чи на свій карман?
і як що друге, то нах...й нам така влада потрібна?
Еще начали ФОПы выезжать, еще больше денег перечислять будут (пока семьи не забрали туда).
Ще й гроші виведуть коли продаватимуть нерухомість.