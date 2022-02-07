Заробитчане в прошлом году перевели в Украину $15 млрд. Это рекорд

В 2021 году украинские гастарбайтеры перевели на Родину на $3 млрд больше, чем за год до того.

Об этом свидетельствуют данные НБУ,сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в прошлом году 8,1 миллиарда поступили через официальные каналы (в 2020-м — 7,4 миллиарда), а 6,8 миллиарда — через неофициальные (в 2020 году было 4,5 миллиарда).

Из официальных переводов 4,04 миллиарда долларов работники послали как зарплату, а 4,09 миллиарда - как другие частные переводы на корреспондентские счета банков и в международных платежных системах.

"Громадське" напоминает, что денежные переводы украинских трудовых мигрантов - одна из крупнейших статей поступления валюты в экономику. Например, в 2019 году переводы работников составляли 7,7% ВВП Украины, а в 2018 году – 8,3% ВВП Украины.

Сейчас, по оценкам экспертов, за границей находятся примерно 2,5-3 миллиона украинских работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без работы в Польше могут остаться 0,5 млн украинцев, - эксперт