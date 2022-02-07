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Заробитчане в прошлом году перевели в Украину $15 млрд. Это рекорд

Заробитчане в прошлом году перевели в Украину $15 млрд. Это рекорд

В 2021 году украинские гастарбайтеры перевели на Родину на $3 млрд больше, чем за год до того.

Об этом свидетельствуют данные НБУ,сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в прошлом году 8,1 миллиарда поступили через официальные каналы (в 2020-м — 7,4 миллиарда), а 6,8 миллиарда — через неофициальные (в 2020 году было 4,5 миллиарда).

Из официальных переводов 4,04 миллиарда долларов работники послали как зарплату, а 4,09 миллиарда - как другие частные переводы на корреспондентские счета банков и в международных платежных системах.

"Громадське" напоминает, что денежные переводы украинских трудовых мигрантов - одна из крупнейших статей поступления валюты в экономику. Например, в 2019 году переводы работников составляли 7,7% ВВП Украины, а в 2018 году – 8,3% ВВП Украины.

Сейчас, по оценкам экспертов, за границей находятся примерно 2,5-3 миллиона украинских работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без работы в Польше могут остаться 0,5 млн украинцев, - эксперт

Автор: 

НБУ (4836) заробитчане (587) денежные переводы (18)


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Топ комментарии
+16
Украинские заробитчане не платят налоги в Украине, рассказал глава Государственной налоговой службы..... Дядя наверное даже не слышал про Закон о запрете двойного налогооблажения... Зеуровень знаний....
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07.02.2022 16:00 Ответить
+10
Не кажіть про це гетьманцеву.
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07.02.2022 16:02 Ответить
+9
Самий великий інвестор в українську економіку.
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07.02.2022 15:57 Ответить
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07.02.2022 15:48 Ответить
Инфляция в ЕС и USA
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07.02.2022 16:21 Ответить
Почти бесплатная раб.сила.для Европы,пусть шмаркле спасибо скажут!а то у нас уже настали багатыии вримина,да? шмаркля?
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07.02.2022 16:51 Ответить
Ти перепутав бесплатна раб сила в паРаші.
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07.02.2022 18:11 Ответить
вася - ты в натуре имбицил! еще раз повторю для дебилов, вроде тебя - 15 млрд долларов смогли заробитчане ПЕРЕЧИСЛИТЬ в Украину! Это значит, что заробитчане ЗАРАБОТАЛ минимум в несколько раз больше, того что переслали, потому что им еще нужно на что-то жить заграницей!
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07.02.2022 18:21 Ответить
Почти бесплатная раб.сила.для Европы
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07.02.2022 18:26 Ответить
Бесплатно только у путина работают, за идею и еду и за работу тролля, как ты , например
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07.02.2022 18:32 Ответить
у вас с мозгами все в порядке или вам разжёвывать надо каждый пост и смайлик.
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07.02.2022 18:36 Ответить
Бесплатная?? А откуда же 15 млрд долларов взялось?

Ну, и попробуй в Европе заплатить ниже минимальной оплаты труда....
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07.02.2022 18:28 Ответить
а что передала зелена влада в резерв кроме мусорных ОГВЗ?
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07.02.2022 15:48 Ответить
Зелена барижня сама в ці облігації й грається. Зеленський навіть колись "забувся" задекларувати прибуток від гри на ОВДП...
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07.02.2022 15:54 Ответить
И где все ети деньги? Олигофрены отобрали с помощью налогов и пошлин и вывезли в офшоры
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07.02.2022 15:49 Ответить
О це і є справжні інвестори.
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07.02.2022 15:50 Ответить
Самий великий інвестор в українську економіку.
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07.02.2022 15:57 Ответить
Украинские заробитчане не платят налоги в Украине, рассказал глава Государственной налоговой службы..... Дядя наверное даже не слышал про Закон о запрете двойного налогооблажения... Зеуровень знаний....
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07.02.2022 16:00 Ответить
Справедливости ради, двойное налогообложение здесь ни при чём. Соглашения о двойных налогов позволяет платить таковые с зарплаты только в одной стране. Но вот переводы (даже родствееникам) родственникам/друзьям, превышающие определённый лимит, идут отдельной статьёй налогов даже в Европе и, думаю, в США тоже. Понятно, что подавляющее большинство забивает платить с этого налог тк это натуральный, легализованный грабёж.
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07.02.2022 16:29 Ответить
Налог на переводы, вы серьезно? Какая статья НКУ?
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07.02.2022 16:40 Ответить
Я говорил не про Украину и КНУ, а обложение налогом переводов (подарков) вообще. Даже если сейчас в Украине это не платится, не факт что подобную норму не введут.
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07.02.2022 16:51 Ответить
В США немає податку на пересилку грошей. Є необхідність повідомляти про наявність закордонних рахунків, банки мають повідомляти про всі перекази більше ніж 10К долл. і все. Окремо стоять дибільні сервіси типу Вестерн Юніон, що не тільки беруть грабіжницький відсоток за перекази, але ще й відмовляються переводити більші суми без будь якої мотивації, навідь відмовляються вказати граничну суму. Але податків не збирають і вони. Бо якого хріна - грошу вже оподатковані.
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07.02.2022 16:42 Ответить
> В США немає податку на пересилку грошей.

А це тоді шо: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/frequently-asked-questions-on-gift-taxes

Так, зрозуміло, що мова йде не про трансфери в два бакси, але схожі закони та обмеження є в багатьох країнах світу.
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07.02.2022 16:50 Ответить
Це податок на подарунки який має сплатити отримувач грошей. Метою такого податку є блокування спроб обійти податок на спадок вище 5(?) млн. долл. Сума приблизна, бо я не знаю до якої межі її зменшили демократи. За Клінтона було десь 2 млн., за Трампа було під мільйонів 20.
Податок жодним чином не стосуєтся переказів і не збирається під час переказу.
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07.02.2022 17:22 Ответить
Так, то податок на подарунки (в тч перекази). Там мова про кілька десятків тисяч на рік, які в сраку мільони? Звичайно, що безпосередньо з переказів ці податки не збираются. Відповідні суми треба декларувати як й будь-які інші прибутки. Аналогічні норми є у багатьох країнах, як я вже казав.
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07.02.2022 18:11 Ответить
И при НДС не слышал,которое в виде торговой наценки забирает у каждого покупателя 20 % от сумы товара.
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07.02.2022 18:27 Ответить
Не кажіть про це гетьманцеву.
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07.02.2022 16:02 Ответить
Потому что зарплата в Польше возрасла, сейчас зарплата от 1000 долл
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07.02.2022 16:03 Ответить
кому ти тут вішаєш троль? мінімалка на руки в Польщі на данний момент 594 USD
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07.02.2022 16:16 Ответить
Все ж вище, аніж у пересічного українця...
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07.02.2022 16:30 Ответить
Это не победа, это позор нашей власти, что люди вынуждены ехать зарабатывать за границей.
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07.02.2022 16:04 Ответить
А поляки працюють у більш багатих країнах Європи. Завжди так буде, що хтось кудись їде працювати. Син мого співробітника у гуглі працює- на даний момент у Лондоні, проте хоче у Силіконову долину. А от там прожитковий мінімум 18к $.
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07.02.2022 16:32 Ответить
это только через банковскую систему! это значит что граждан еще больше уехало.....
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07.02.2022 16:18 Ответить
Количество заробитчан начало возрастать.
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07.02.2022 16:24 Ответить
дуже цікаво яка ******* так уважно вираховує прибуток заробітчан, завдяки яким ще досі кашляє наша економіка? і для чого ці підрахуї це підраховують?
без грошей заробітчан, купівельна спроможність населення була б на 15 ярдів меньчою, що поклало б нашу економіку нижче плінтуса. це означає що заробітчани роблять для детрави більше чим влада, але те хто з цієї ...бучої влади, хоче обкласти їх податками.
то на кого ці ...ідараси працюють, на народ чи на свій карман?
і як що друге, то нах...й нам така влада потрібна?
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07.02.2022 16:29 Ответить
ЗЕ-команда і цей сук, на якому сидить, відпиляє Гетманцевим.
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07.02.2022 17:14 Ответить
Но покупают то они в Украине импортные товары, которые быть может своими же руками и сделали, за рубежом. Этот денежный круговорот Украинскую экономику почти не касается. Наоборот ввезённую валюту приходится стерилизовывать печатая гривну для обмена и тем самым снижая её курс. Ввезённая валюта полезна только при положительном торговом сальдо и вредна при отрицательном.
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07.02.2022 18:28 Ответить
Щас буба криворогий закукарекает, что только при нем и благодаря его ЗЕленой коМанде пришло столько бабла от заробитчан.
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07.02.2022 16:43 Ответить
Радуются, что украинцам комфортнее не в Украине?
Еще начали ФОПы выезжать, еще больше денег перечислять будут (пока семьи не забрали туда).
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07.02.2022 16:43 Ответить
Они (Зе пианисты) теперь это представили как своё достижение, хотя шли с лозунгами, что вернут заробитчан домой...
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07.02.2022 16:46 Ответить
А сколько перевалило отставив жену детей очаг, разводы нищета , безработица , за бугор ?? Это не рекорд???? Люди окуевшие от законов налогов , от депутатских рекордов покупок яхт домов машин....Конячить не зная языка одним мычанием.. Ради этого мы родились ???? Кто нас будет уважать??? И это на сегодняшний день. Не смотря сквозь жалюзи кабинета банковой.....
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07.02.2022 16:50 Ответить
Маючи гроші за границею набагато краще ніж в Україні з цією ж2 владою.
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07.02.2022 18:17 Ответить
Офіційно 15, а в торбах завезли в рази більше.
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07.02.2022 17:11 Ответить
Интересно а сколько гетьманцев и его семья заплатила налогов? Где-то есть такая цифра?
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07.02.2022 17:24 Ответить
Короткострокова вигода, довгострокова шкода. Повернуться назад тільки ті хто за п'ять баксів на годину працює в Польщі на заводі автодеталей. Ті хто працює головою осядуть назавжди і вивезуть родини.
Ще й гроші виведуть коли продаватимуть нерухомість.
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07.02.2022 17:25 Ответить
Один придурок уже предлагал отбирать налог прямо на границе.Гетманцев скоро предложит облагать налогом все валютные переводы.Пора покупать почтовых голубей.
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07.02.2022 17:47 Ответить
Щось ми не те будуємо , якщо переважна більшість молоді мріє стати заробітчанами . Це , як вихвалятися що дочка з жінкою - повії , але приносять до хати багато грошей .
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07.02.2022 19:02 Ответить
Чтобы на фоне таких переводов валюты и-за границы доллар продолжал расти, это надо иметь постоянно включенный станок , который штампует гривны.
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07.02.2022 19:32 Ответить
це такі собі сякі данні. це те, що якось через свіфт пройшло і таке інше, а скільки грошей передається іншими способами? в мішечках, або по ченджу--ти там ,я тобі туту.
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07.02.2022 19:56 Ответить
вот и хорошо, на рынке есть предложение валюты.
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07.02.2022 23:23 Ответить
 
 