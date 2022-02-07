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Новости Война
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Никаких территориальных уступок, никакого "прямого диалога" с "ЛДНР", право народа определять внешнеполитический курс, - Кулеба о "красных линиях" Украины на переговорах по Донбассу

Никаких территориальных уступок, никакого

Сейчас в Украине началась еще одна неделя "интенсивной дипломатии". Сегодня Украину посещают четыре министра иностранных дел: Александр Шалленберг (Австрия), Иван Корчок (Словакия), Ян Липовский (Чехия) и Анналена Бербок (Германия).

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил, что завтра Киев с официальным визитом посетит президент Франции Эмманюэль Макрон, который встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать красные линии Украины", – добавил Кулеба.

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По словам Кулебы, среди "красных линий" для Украины:

- никаких уступок по суверенитету, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;

- никакого "прямого диалога" с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске;

– только народ Украины имеет право определять внешнеполитический курс страны.

Никаких территориальных уступок, никакого прямого диалога с ЛДНР, право народа определять внешнеполитический курс, - Кулеба о красных линиях Украины на переговорах по Донбассу 01

Автор: 

Австрия (832) Германия (7093) переговоры (5088) Словакия (1008) Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) Шалленберг Александр (45) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+16
Только найвэлычному говнокомандуючему скажите про это, а то ж он не курсе. Ляпнет с бодуна чё-нить типа ,,оккупированого рашкой Харькова" и опозорится
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07.02.2022 16:11 Ответить
+11
Для "скептиков" и свидетелей "зрадьі , глава МИД вьісказался предельно ясно и однозначно.
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07.02.2022 16:09 Ответить
+8
Кулеба, что ты мелешь, ты думаешь, что люди идиоты. Вы постоянно лугандону на уступки идете.
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07.02.2022 16:08 Ответить
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Кулеба, что ты мелешь, ты думаешь, что люди идиоты. Вы постоянно лугандону на уступки идете.
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07.02.2022 16:08 Ответить
На какие, бот брехливый. Минские, особенно 13 пункт, с согласия Петрлексеича подписали.
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07.02.2022 16:27 Ответить
Спробували б зелені підписати. а потім в В.Р. ратифікувати а потім дорогу в Ростов шукати...
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07.02.2022 16:40 Ответить
И что там в пункте 12? Кто, в ВАШЕМ понимании, представители ордло?)
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07.02.2022 16:54 Ответить
Ах, вас пункт 13 беспокоит))) И что преступного вы в нем увидели?)
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07.02.2022 16:56 Ответить
Чи не настав час законодавчо розширити межі "необхідної самооборони" для особи, її житла а також території оселі..., території села, міста при загрозі вчинення проникнення як іноземних ворогів, так і нинішньої "домопрощенної" бандоти?

Думаю, що нинішній тривожний час - зобов'язує!
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07.02.2022 16:30 Ответить
Сенсейшен бомб...

Російські офіцери вимагають, щоб Путін пішов у відставку. -
«Війна вирішить завдання утримати владу та зберегти награбоване»

У нагнітанні обстановки навколо України відповідальні, зокрема, і російські політичні еліти, які таким чином хочуть утримати владу і «зберегти награбовані у народу багатства», вважає Загальноросійські офіцерські збори. Звернення, підписане головою організації генерал-полковником Леонідом Івашовим, опубліковане на сайті зборів.

«Від президента РФ, ми офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці статті 3 Конституції РФ (у ній, серед іншого, йдеться про те, що ніхто не може узурпувати владу) і піти у відставку, - йдеться у відкритому листі. - Звертаємось до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадянам Росії з рекомендацією виявити пильність, організованість, підтримати вимоги Ради Загальноросійських офіцерських зборів, активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили».

https://newsland.com/user/4297807604/content/rossiiskie-ofitsery-trebuiut-chtoby-putin-ushel-v-otstavku/7548950
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07.02.2022 16:39 Ответить
На думку офіцерів росії, проблема криється в нежиттєздатності моделі держави, недієздатності та непрофесіоналізмі системи влади, неорганізованості суспільства. "У такому стані будь-яка країна довго не живе", - наголошується в зверненні.

За оцінкою членів зборів, хоч зовнішні загрози є, але вони не критичні і не загрожують існуванню державності та життєво важливим інтересам.

«Тому ситуація, що нагнітається навколо України, носить, насамперед, штучний, корисливий характер для якихось внутрішніх сил, РФ у тому числі. Внаслідок розвалу СРСР, у якому вирішальну участь взяла Росія (Єльцин), Україна стала незалежною державою, членом ООН, і відповідно до статті 51 статуту ООН має право на індивідуальну та колективну оборону», - зазначає Івашов.
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07.02.2022 16:44 Ответить
а чо им там парится, налейте предсовета федерации пол стакана водяры и она тут же даст согласие воевать. Она -это пьяная Россия
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08.02.2022 01:21 Ответить
Принцип: «Мій дім - моя фортеця» має бути закріплений у кримінальному праві. Неприпустимо, щоб людина, яка оборонялася від зловмисника, застосовуючи зброю або інші засоби, щоб захистити свою сім'ю, раптом сама опинялася на лаві підсудних...
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07.02.2022 16:56 Ответить
Кулеба- умнейший человек и никуда он не идет, это вы провокаторы постоянно БРЕШЕТЕ
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07.02.2022 16:38 Ответить
Кулеба не самый лучший министр, но и не полный отстой.

Беда в том, что внешней политикой занимается не МИД, а Ермак.
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07.02.2022 17:06 Ответить
На фоні, всього того зброду з оточення Президента, парламенту, та монобільшості, Кулеба - це геній дипломатії.
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07.02.2022 17:20 Ответить
Для "скептиков" и свидетелей "зрадьі , глава МИД вьісказался предельно ясно и однозначно.
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07.02.2022 16:09 Ответить
Флігель теж показує
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07.02.2022 16:12 Ответить
Факты есть по ордло? Или соевые уже стали верить словам сепаров? Неудивительно.
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07.02.2022 16:30 Ответить
Ну вы же верите рашикам) Кто такие сепары? У нас гражданская война?
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07.02.2022 16:59 Ответить
Якщо щось і "показує", то це флюгер...
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08.02.2022 05:11 Ответить
Только найвэлычному говнокомандуючему скажите про это, а то ж он не курсе. Ляпнет с бодуна чё-нить типа ,,оккупированого рашкой Харькова" и опозорится
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07.02.2022 16:11 Ответить
Когда на одной чашке весов будет полномасштабная война с десятками тысяч возможных жертв, а на другой - переговоры с каким-то лугандонским Гоги-Нокиа, выбор не будет так однозначен.
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07.02.2022 16:16 Ответить
если один раз повестись на переговоры с Гогиями-Нокиями, то война с десятками тысяч возможных жертв навсегда пропишется на той чаше весов
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07.02.2022 17:09 Ответить
В любом случае выбор для Кулебы не простой. Случись масштабная война - его проклянут за тупое упрямство в пустой формальности.
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07.02.2022 17:13 Ответить
я открою тебе страшную тайну:

у Кулебы вообще никакого выбора нет.

Кулеба - для ритуальных церемониальных протоколов,

а внешней политикой занимается Ермак.
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07.02.2022 18:32 Ответить
Амнистия, выборы , милиция, граница- не красные линии.
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07.02.2022 16:21 Ответить
На эту хрень дал согласие и этим очень гордился Петрлексеич. А для принятия ВР особого статуса лугандона окружили ВР нацгвардией, но националисты своим напором не допустили этого позора. И теперь лживо и трусливо Петрлексеич отстраняется от своей подлости.
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07.02.2022 16:38 Ответить
я не дивуюся об'єму зебільної брехні. Путани також брешуть "яцелка"
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07.02.2022 17:07 Ответить
ну сколько можно тереть уже одно и тоже про встречи и переговоры с ОРДЛО?! никто ничего не позволит выполнять те минские договорённости устарелые! и правительство никаких встреч с ними и никакого диалога .раз так все решили, то ОБРАТИТЕСЬ К РАШКЕ ОФИЦИАЛЬНО! что слушайте сюда животные, стоять бояться! заявляем раз и навсегда , что никаких переговоров с ними не будет, и что минский договор притерпел изменений так как с 15 года много чего изменилось в ордло, монетизация рублей .выдача паспортов. выборы и другая хрень, поэтому всё с чистого листа ...к тому же там нет никаких подписей президента страны...а порошенко таким ещё не являлся.и поэтому это филькина грамота а не обязательства.пусть вдохнут глубоко три раза и также выдохнут и успокоятся в конце концов...
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07.02.2022 16:26 Ответить
Намекаете, что новый котел нужен?
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07.02.2022 16:40 Ответить
я не намекаю а просто говорю чтобы отвалили.... и повторяю только слова и заявления политиков и министров страны с открытых источников и новостей..вот и всё... а про котлы понятно кто вы такой и откуда.....((
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07.02.2022 16:53 Ответить
ни одна страна в мире имеюшая реальную независимость и вес в мировом сообществе без освободительных, гражданских и прочих воин эту самую независмость не получала. НЕЗАВИСИМОСТЬ реальную когда в парламенте будет 100 процентов патриотов, а не всяких опзж и с нимиже - это война кровопролитная, возиожно долгая с потерей а может быть и с захватом территорий. но после победы образуется настоящая нация украинцев (не по паспорту а по духу)на СВОЕЙ земле,
иначе вечное болото
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07.02.2022 16:59 Ответить
А Юстас снова на....... т перед кабинетом Кулебы.
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07.02.2022 17:05 Ответить
Об особом статусе ничего!
Или я, что то пропустил?
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07.02.2022 17:06 Ответить
и не каких кремлевских Крыс (завхозов) Дермаков с малоПИД,,,роским бениным Нарко-Дегенератом, а вообще Украине нужно заканчивать этот ******** цирк....
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07.02.2022 17:28 Ответить
Кулеба з дипломатів типу "як накажете-с", робить вигляд, що він захищає інтереси країни без огляду на шмарклю. На жаль, за останні 10 років ми безповоротно втратили золотий фонд нашого дипломатичного корпусу. Де тепер такі дипломати як Сергєєв та Огризко?
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07.02.2022 17:38 Ответить
а що ж тоді його начальник Козирь наобіцяв мокшанським терористам?
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07.02.2022 17:52 Ответить
Запамятайте! Народ, а не якийсь там колаборант Єрмак...
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07.02.2022 18:43 Ответить
Треба визнати, що наша країна зараз дуже слаба і у економічному, і у військовому відношенні. Тому, щоб вистояти у боротьбі за незалежність проти "братів", треба шукати підтримку сильних, тобто західних країн. А щоб отримати таку підтримку, треба вміти донести свою позицію, і донести не просто "хочу, дайте!", а аргументовано, розумно, переконливо. Хто це буде робити? Той хто учора смішив наших ворогів, кривляючись перед ними, в тому числі насміхаючись над нашою країною і нашим народом? Звичайно, Кулеба говорить правильні речі, а от як воно буде насправді-невідомо, бо, на жаль, не Кулеба вирішує основні питання, а завхоз і кривляка, якого завхоз водить за вухо під наглядом своїх шефів з КГБ.
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07.02.2022 19:40 Ответить
Ну почему-то этот клоун таки нашел союзников. Великобритания, США, Турция солидная компания. Тот кто был до него искал союзников в Германии и Франции. Говорят до сих пор ищет.
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07.02.2022 22:09 Ответить
Говорят, что после разговора Порошенко Петра Алексеевича с канадцами, звонок раздался на Банковую из Канады, и так хорошо в том звонке Бубочке с Дерьмаком вставили, что до сих пор икает.
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08.02.2022 02:40 Ответить
Это не клоун твой "нашел союзников".
Это англосаксонские нации кловану таких киздюлей навесили, что и думать забыл клован в Пекин шляться, чтобы в кулуарах на открытии Олимпиады Царю российскому акт о капитуляции Украины подписать.
И сидит клован (точнее, Дерьмак) в Украине, как цуцык под замком.
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08.02.2022 02:42 Ответить
Сумніваюсь, що воно щось "найшло"-йому все принесуть, напишуть. Він просто голова для озвучки. Дивлячись на цей бардак світ взяв справу в свої руки-хтось то має зупинити пуйла. Хоча трохи пізновато, це потрібно було робити ще з Грузії. Але краще пізно, ніж ніколи. Тут НАТО прорахувались...
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08.02.2022 05:27 Ответить
Союзники, которых "нашел" величайший, "нашлись", сами, когда увидели, куда катится Украина под руководством этой толпы недоумков и как этим пользуется московия.
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08.02.2022 07:59 Ответить
"Жодних територіальних поступок, ніякого "прямого діалогу" з "ЛДНР", право народу визначати зовнішньополітичний курс"
так званими ЛДНР! Кто заголовок писал? В прямой речи Кулебы - оккупационные администрации расии! - и это совершенно точно сформулировано!
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07.02.2022 19:42 Ответить
КП пишет, что Украина готова к переговорам по автономии Донбасса.( Или это фейк?
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07.02.2022 20:12 Ответить
Як тільки погодитися на прямі переговори керованої з москви ордло то Україні гаплик,невизначений статус перетворить країну на сіру зону.
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07.02.2022 21:22 Ответить
Кулеба молодец.
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07.02.2022 21:57 Ответить
Кулеба- молодец! И ведет абсолютно правильную политику.
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07.02.2022 23:48 Ответить


Дивуюсь ЗНАТОКАМ, що надивилися і наслухалися в укрТВ та на сайтах "великих" експертів та журналістів-критиканів! Хацапетівка, Мелітополь та Жмеринка безапеляційно судять про те, що робиться у тиші та важких переговорах! Байку Крилова про чоботаря і художника пам'ятаєте-"суди не вище чобота"? СУДІТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ!
Порошенко був і мініндел і президентом-і що? Антон: "Звичайно, Куліба говорити правильні речі, а як воно буде насправді-невідомо, бо, на жаль, не Кулеба вирішує основні питання, а завгосп і кривляка, якого завгосп водитиме за вухо під наглядом своїх шефів з КДБ". Розуйте очі, Антон-"кривляка, КДБ"? Ви бачили колись стільки літаків зі зброєю та черги Глав та Мініндел країн Заходу до Києва, гроші від МВФ та таку підтримку цивіліз. світу? Чи це КДБ організував? До вашого відома, Антон-Мініндел і Міноборони підпорядковані Президенту (який "кривляка і зелена шмаркля") і виконують ЙОГО рішення. До речі, Захід дуже поважає Зеленського та Кулебу-.інакше б не розмовляв, як із Лукашенком.... А Єрмаку дайте спокій . Був би дуже Вам усім вдячний, якби ви всі хоча б не заважали .... Але, боюся, Україна знову залізе в багно- з такими знавцями ...
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08.02.2022 03:46 Ответить
"В Китае заявили, что расширение НАТО не способствует дальнейшей стабильности

Представительство КНР в Европейском союзе сообщило, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Таким образом Китай выступил против расширения НАТО." - МК

В Китае "стабильности" уделяется ОЧЕНЬ большое внимание.
Именно ради "стабильности" один из 100 человек в Китае - силовик.
Кормить такую ораву паразитов крайне накладно, поэтому туристов из Китая не будет - нет денег у населения, все ушло на поддержание "стабильности", то есть на прокорм силовиков.

На politforume вчера радостно сообщили, что число силовиков в РФ сравнялось с числом военнослужащих вооруженных сил.
И это не считая кадыровцев, и, возможно, не считая казачков ихних, ряженых.
Никак не пойму я: это уже стабилизец или пока еще нет?
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08.02.2022 07:23 Ответить
 
 