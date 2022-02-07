Вопрос о СOVID-вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается, - Кузин

В Минздраве пока не планируют вводить вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

"Мы официально рекомендуем вакцинировать детей от 12 лет. Ранее эта норма распространялась только на случаи, когда ребенок имел определенные сопутствующие болезни, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается", мы планируем адресовать его Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) во II квартале 2022 г. Сегодня в мире еще слишком мало информации об особенностях вакцинации этой возрастной группы. Это социальная неактивная категория, то есть рисков инфицироваться у них гораздо меньше, чем у подростков, посещающих школу или профессиональное учебное заведение", - рассказали в Минздраве.

"Сегодня официальная позиция ВОЗ и ЮНИСЕФ состоит в том, что вакцинация детей 5-12 лет не должна быть обязательной", - подчеркнул Кузин.

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