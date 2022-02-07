Такси, маникюр на дому, сдача жилья в аренду и ремонты: "Слуги народа" предлагают обложить налогом разные виды подработки.

Изменения в Налоговый кодекс предполагают, что украинцы будут платить налоги по ряду подработок. Услуги можно предоставлять только при использовании кассовых аппаратов.

Об этом идет речь в публикации "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ. Журналистам удалось ознакомиться с текстом изменений в Налоговом кодексе. Автором проекта является председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике "слуга народа" Даниил Гетманцев. Цель перемен – поощрить украинцев работать легально.

Законопроект предлагает отменить ЕСВ и военный сбор, а установить увеличенный НДФЛ. Его размер в первый год действия реформы будет установлен на уровне 30% с постепенным снижением до 25% – на 1% в течение пяти лет.

Он также предполагает, что все операции по подработке будут проходить через кассовый аппарат.

Предлагается обложить налогом следующие подработки:

такси;

сдача жилья в аренду;

работа дрессировщиком собак;

тамадой на свадьбах;

ландшафтным дизайнером;

фотографом;

художником;

няней;

домашней прислугой;

парикмахером на дому;

ремонтные работы;

маникюр и педикиюр на дому;

услуги психотерапевтов;

астрологическая и спиритическая деятельность.

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По расчетам экспертов Института социально-экономической трансформации, в 2020 году из-за схем уклонения от налогообложения при выплате зарплат бюджет потерял более 140 млрд грн.