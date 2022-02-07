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Такси, маникюр на дому, сдача жилья в аренду и ремонты: "Слуги народа" предлагают обложить налогом разные виды подработки.

Такси, маникюр на дому, сдача жилья в аренду и ремонты:

Изменения в Налоговый кодекс предполагают, что украинцы будут платить налоги по ряду подработок. Услуги можно предоставлять только при использовании кассовых аппаратов.

Об этом идет речь в публикации "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ. Журналистам удалось ознакомиться с текстом изменений в Налоговом кодексе. Автором проекта является председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике "слуга народа" Даниил Гетманцев. Цель перемен – поощрить украинцев работать легально.

Законопроект предлагает отменить ЕСВ и военный сбор, а установить увеличенный НДФЛ. Его размер в первый год действия реформы будет установлен на уровне 30% с постепенным снижением до 25% – на 1% в течение пяти лет.

Он также предполагает, что все операции по подработке будут проходить через кассовый аппарат.

Предлагается обложить налогом следующие подработки:

  • такси;
  • сдача жилья в аренду;
  • работа дрессировщиком собак;
  • тамадой на свадьбах;
  • ландшафтным дизайнером;
  • фотографом;
  • художником;
  • няней;
  • домашней прислугой;
  • парикмахером на дому;
  • ремонтные работы;
  • маникюр и педикиюр на дому;
  • услуги психотерапевтов;
  • астрологическая и спиритическая деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко о борьбе с "зарплатными" ФОПами: "Я бы их не трогал"

По расчетам экспертов Института социально-экономической трансформации, в 2020 году из-за схем уклонения от налогообложения при выплате зарплат бюджет потерял более 140 млрд грн.

Автор: 

законопроект (3237) налоги (3243) Налоговый кодекс (1342) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+66
ахереть. приходит к тебе мастер плитку ложить, сделал дело - а ты ему: а где, михась, твой кассовый аппарат?! ты знаешь, что из-за таких как ты, в бюджет 140 миллиардов не дошло? ну что, сделаешь скидочку или будем по закону?
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07.02.2022 16:41 Ответить
+62
Узнаю гений Гетьманцева. Чувак делает всё чтобы убить какую-либо экономическую деятельность в Украине.
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07.02.2022 16:41 Ответить
+48
Ббббееееее. Хужышнибудит. Бееееееее.. зеленский красавчик. Бееееее... Борыги апшоры.. бееее
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07.02.2022 16:40 Ответить
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А за користування гравітаційною постійною ще не додумалися оподатковувати, малорозумні!
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07.02.2022 18:22 Ответить
а если я на машине жены свечи поменяю - это будет облагаться налогом??))))))))))))
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07.02.2022 18:26 Ответить
скоро і подружній секас обкладуть податком ,що б веселіше було з 95 кварталом)
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07.02.2022 19:52 Ответить
И жена к тебе с кассовым аппаратом за подарками будет приходить.
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07.02.2022 20:38 Ответить
ох чую мы вас слуг народа скоро на вилы наденем вместе с вашими **********.. СУКИ когда же вы нажретесь! Вы бы уже на то что мы дышим ввелиналог.. че у ж там. мелочиться!
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07.02.2022 18:40 Ответить
Ми всі кричали що хочемо в Європу,а чому податки не хочемо платити як в Європі,жити не хочемо по європейським законах,щось тут не те з психікою,як кажуть:або труси надінь,або хрестик зніми!
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07.02.2022 18:43 Ответить
Можє тому шо вся державна "челядь" - чиновники, судді, прокурори, діячи наглядових рад, керівники держпідприємств, депутати Ради вже давно живуть на зарплати які і в Европі нікому не снилися, а пересічному народу пропонують "затягти паски" та заплатит в "держгодівницю обраним" ще більше?
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07.02.2022 19:31 Ответить
Як що клоуни занижають споживацьку корзину продуктів і роблять вигляд що це норма вижити на 400 грн, то про які податки з авторемонту чи з салону можно казати.
Коли порівнюєте з Європой, то не забувайте що там люди можуть зарплатню витрачати і на аренду житла і на продукти і на одяг і на ліки і ще щось залишається. Як що у народа у голові є таке повір я що красти у владі це норма, то гарно не будемо дійсно жити доки не поборемо комуняцькі поір я про те що красти це норма.
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07.02.2022 19:39 Ответить
давайте я спробую Вам пояснити. В Україні з кожним роком росте чисельність осіб які утримуються за рахунок бюджетів, всім їм треба забезпечити комьютер кабінет опалення в кабінеті, багатьом авто, водія, є ще й з охороною і т.д. При цьому 60% з них ще й підкрадають на своїх посадах, всі до єдиного лісника продають втемну ліс, поліцейські, прокурори живуть на хабарі, судді отримують 60-500 тис.грн. на місяць, прокурори від 30 до 70 тис. грн. так само отримує керівництво поліції, у всіх у них оплачувані відпустки кабінети, авто і т.д. Далі мери міст і депутати - всі завели свої фірми у закупівлі, голосують за "відкати" або "вирішують питання", Всі вони присосалися до всіх бюджетних потоків, видумують кримінальні схеми і т.д... Все це постійно викривається "Бігусами" "схемами" "Наші гроші" і т.д. і т.п..... народ на це дивиться і не бажає наповнювати бюджет бо звідти крадуть під 80%, а правоохоронна система мертва і не притягує викритих корупціонерів до відповідальності, от і не бажає народ наповнювати той бюджет, бо то як друшляком воду черпати... скільки ти туди не збери всеодно все вкрадуть....
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08.02.2022 14:14 Ответить
Згоден на всі 1000%,але вони ж кричать,що чесні і непорочні,от що саме страшне всі один одному брешуть!
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11.02.2022 15:36 Ответить
Зелена шобла вже стоїть на колінах і благає їх розігнати і пересаджати. Народ щось чекає.
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07.02.2022 18:47 Ответить
Последнее хотят у народа забрать!..ЗЕленожопые ублюдки!!!!!!!!!!!!
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07.02.2022 18:56 Ответить
Тамада, фотограф... узнается рука мастера. Клоуны решили со "своих" драть три шкуры - аплодирую стоя!😁😁
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07.02.2022 18:59 Ответить
"Цель перемен - поощрить украинцев работать легально."
Вы серьёзно? 😳😳😳
Поднимать зарплаты и пенсии чиновникам и вытряхивать последние копейки из обнищавшего народа - это и есть "покращення"?
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07.02.2022 19:15 Ответить
Хлопці,та все це вже було!
Ще за часів Азарова ходили жіноньки по приватним об,явам до перукарів і манікюрниць, робили зобі зачіски і манікюр, а потім виймали свої "ксіви" налогові та пальці веєром розпускали!
Але жіночки наші українськи виставляли цих клуш на вулицю і на цьому все і закінчувалось...
А закінчувалось тому що офіційно перукарки і манікюрниці ніде не працевлаштовані і виписати їм "штрафи" працівники податковой немають куди...
Цей дурень Гетманцев розраховує на добровільну реєстрацію всіх перечислених "видів робіт" ФОПами, а кому воно потрібно наповнювати бюджет, коли грабіжники при владі грабують бюджет вагонами грошей?
Не даремно ж є прислів,я: "коли ти не платиш податки - десь плаче дитина українського чиновника якому не вистачає на "Бентлі" і дозу кокса"...
Дусай... тє
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07.02.2022 19:26 Ответить
Таксі, манікюр на дому, здавання житла в оренду та ремонти: "Слуги народу" пропонують оподаткувати різні види підробітку Джерело:

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07.02.2022 19:32 Ответить
За сдачу жилья в аренду налог давно предусмотрен-18 процентов плюс1,5 военный сбор!Но ,чтобы за это платить 30процентов-это уже слишком!
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07.02.2022 19:35 Ответить
Супер))) хто там за слуг наголосував..
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07.02.2022 19:41 Ответить
Так вот таксисты с парикмахерами и голосовали
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07.02.2022 21:29 Ответить
ПлагиГад Гетманцева было уже и чем закончилось .
Где теперь этот горбатый ?Вдохновитель и организатор наших бед!
Во исполнение https://docs.cntd.ru/document/765706605 постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1986 года N 575 Совет Министров постановляет:
а) усилить борьбу с хищениями социалистической собственности, взяточничеством, спекуляцией и другими корыстными преступлениями, являющимися источниками нетрудовых доходов.
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07.02.2022 21:50 Ответить
А может, уменьщить расходы на госаппарат ?
Толку от него не видно.
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07.02.2022 19:41 Ответить
Ни в коем случае,Зебідло,должно на своей шкуре почуствовать всю *прелесть*Шмаркли и его команди.
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07.02.2022 20:36 Ответить
Горбачев выставил на продажу виллу в Германии - СМИ
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07.02.2022 21:53 Ответить
Эти суки народа, на какую подлянку только не идут, ради своей наживы. Может вы ещё придумаете драть налоги, за то, что дышим этим воздухом, что по земле ходим топчем её, да и вообще, за нашу жизнь, тоже надо вам платить?
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07.02.2022 19:42 Ответить
Нехай ще і "печеньки" що їм у ВР заносять оподаткують але то вони не признають бо доведеться в закон вписати пункт про політичну проституцію.
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07.02.2022 19:44 Ответить
ги ги знайшли олыгархів для своїх зарплат
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07.02.2022 19:51 Ответить
А мне нравиться. Пускай платят.
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07.02.2022 19:52 Ответить
Судячи з переліку - це і є головний зелохторат Янелоха.

Нехай платять, сцуки.
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07.02.2022 20:00 Ответить
Тепер проститутки,манікюрші,та інша Зешваль стали депутатами,кому не пощастило,то хай платить,це ж їх вибір. Згадую Керч,та крик капітана: Дави їх,блдь.Легше вам буде,зевиборці? Я вас сам та всі мої,здавати буду,щоб на своїй ,опі відчули свій вибір.
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07.02.2022 20:17 Ответить
С другой стороны, любая политическая сила, пообещающая отменить эту безцеремонную стрижку баранов (на самом деле экономически активных граждан) получит невиданную поддержку бывших сторонников зеленского.
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07.02.2022 20:25 Ответить
в 1993 году другие членистоногие хотели ввести налог на собак, тогда Плющ (ПредВР) во всеуслышанье произнес - побойтесь бога, налог вводить на собак да еще в год Собаки ? Не ввели!
Было бы сподручней ввести налог на слуг народа - тоже вид самозанятости.
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07.02.2022 20:35 Ответить
Кстати, зря не ввели. Это сильно уменьшило бы количество бездомных животных. Безответственность сейчас полная
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07.02.2022 21:31 Ответить
Пусть свой туалет обложит налогом, дебил феерический
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07.02.2022 20:37 Ответить
Тоже уже не плохо. Было уже..

Налог на общественные туалеты vectigal urinae - дословно «мочевой налог») был введен римским императором ВЕСПАСИАНОМ
Туалетным налогом
облагалось содержание и посещение общественных уборных, которые римские граждане использовали не только для отправления естественных надобностей, но и для общения.

Необходимость как можно быстрее пополнить казну государства после только что закончившейся гражданской войны .
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07.02.2022 22:05 Ответить
Попи -трудяги знову не платят
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07.02.2022 21:21 Ответить
На подходе Закон о техническом осмотре АВТО Граждан Украины.
К стати , отмененный Яблуковичем в 2012 году.
Золотое д н о
для организаторов этой аферы !
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07.02.2022 22:00 Ответить
Гірше старигана Азірова... Це продовження започаткованого ним вбивства й геноциду українців: державні органи не створюють умови підтримки й щазисту пересічних, натомість - обкладають додатковими податями. ПДФО у 30% - це жах!
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07.02.2022 22:00 Ответить
ЗЕленые, билеты на Ростов продают в 5-й кассе.

Бегом!!!!! А то не успеете...................
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07.02.2022 22:57 Ответить
Мне стыдно, я голосовал за Зе, нас развели как лохов ...
Как переголосовать?
Как переизбрать это чмо на законных основаниях?
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08.02.2022 00:20 Ответить
да что уж мелочится? Давайте сразу налог на воздух? Во что значит, когда сроки подгорают, а бюджетные дыры закрывать нечем
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08.02.2022 01:08 Ответить
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08.02.2022 01:23 Ответить
Ого. СН своє багатство вирішило по щелчку пальцями. Але мало, грошей не вистачає, тепер починається казка Чіполліно.Грабувати виборців до нитки. Це всім подобається?
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08.02.2022 08:21 Ответить
Так до пересичных убедительней дойдёт что власть - бандиты и заклятые враги народа.
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08.02.2022 08:24 Ответить
Зачем нам народу Украины такое правительство которое нас питается заганять не в понятные рамки проще гнать это провительство куда по дальше с такими рамками и вот вам Украина
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08.02.2022 14:33 Ответить
Пусть сначала видадут всей Украине что положено по земле а не всяким братам та сватам и женам переписуют участки сколько будет это безакония в этой Украине ...
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08.02.2022 14:36 Ответить
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