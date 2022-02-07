Такси, маникюр на дому, сдача жилья в аренду и ремонты: "Слуги народа" предлагают обложить налогом разные виды подработки.
Изменения в Налоговый кодекс предполагают, что украинцы будут платить налоги по ряду подработок. Услуги можно предоставлять только при использовании кассовых аппаратов.
Об этом идет речь в публикации "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ. Журналистам удалось ознакомиться с текстом изменений в Налоговом кодексе. Автором проекта является председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике "слуга народа" Даниил Гетманцев. Цель перемен – поощрить украинцев работать легально.
Законопроект предлагает отменить ЕСВ и военный сбор, а установить увеличенный НДФЛ. Его размер в первый год действия реформы будет установлен на уровне 30% с постепенным снижением до 25% – на 1% в течение пяти лет.
Он также предполагает, что все операции по подработке будут проходить через кассовый аппарат.
Предлагается обложить налогом следующие подработки:
- такси;
- сдача жилья в аренду;
- работа дрессировщиком собак;
- тамадой на свадьбах;
- ландшафтным дизайнером;
- фотографом;
- художником;
- няней;
- домашней прислугой;
- парикмахером на дому;
- ремонтные работы;
- маникюр и педикиюр на дому;
- услуги психотерапевтов;
- астрологическая и спиритическая деятельность.
По расчетам экспертов Института социально-экономической трансформации, в 2020 году из-за схем уклонения от налогообложения при выплате зарплат бюджет потерял более 140 млрд грн.
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Коли порівнюєте з Європой, то не забувайте що там люди можуть зарплатню витрачати і на аренду житла і на продукти і на одяг і на ліки і ще щось залишається. Як що у народа у голові є таке повір я що красти у владі це норма, то гарно не будемо дійсно жити доки не поборемо комуняцькі поір я про те що красти це норма.
Вы серьёзно? 😳😳😳
Поднимать зарплаты и пенсии чиновникам и вытряхивать последние копейки из обнищавшего народа - это и есть "покращення"?
Ще за часів Азарова ходили жіноньки по приватним об,явам до перукарів і манікюрниць, робили зобі зачіски і манікюр, а потім виймали свої "ксіви" налогові та пальці веєром розпускали!
Але жіночки наші українськи виставляли цих клуш на вулицю і на цьому все і закінчувалось...
А закінчувалось тому що офіційно перукарки і манікюрниці ніде не працевлаштовані і виписати їм "штрафи" працівники податковой немають куди...
Цей дурень Гетманцев розраховує на добровільну реєстрацію всіх перечислених "видів робіт" ФОПами, а кому воно потрібно наповнювати бюджет, коли грабіжники при владі грабують бюджет вагонами грошей?
Не даремно ж є прислів,я: "коли ти не платиш податки - десь плаче дитина українського чиновника якому не вистачає на "Бентлі" і дозу кокса"...
Дусай... тє
Где теперь этот горбатый ?Вдохновитель и организатор наших бед!
Во исполнение https://docs.cntd.ru/document/765706605 постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1986 года N 575 Совет Министров постановляет:
а) усилить борьбу с хищениями социалистической собственности, взяточничеством, спекуляцией и другими корыстными преступлениями, являющимися источниками нетрудовых доходов.
Толку от него не видно.
Нехай платять, сцуки.
Было бы сподручней ввести налог на слуг народа - тоже вид самозанятости.
Налог на общественные туалеты vectigal urinae - дословно «мочевой налог») был введен римским императором ВЕСПАСИАНОМ
Туалетным налогом
облагалось содержание и посещение общественных уборных, которые римские граждане использовали не только для отправления естественных надобностей, но и для общения.
Необходимость как можно быстрее пополнить казну государства после только что закончившейся гражданской войны .
К стати , отмененный Яблуковичем в 2012 году.
Золотое д н о
для организаторов этой аферы !
Бегом!!!!! А то не успеете...................
Как переголосовать?
Как переизбрать это чмо на законных основаниях?