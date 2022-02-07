Активная фаза реконструкции взлетной полосы аэропорта в Житомире стартует в мае, - ОГА

В Житомире определился победитель тендера на проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы местного международного аэропорта имени Сергея Королева. Им стала компания Onur Construction International, которая уже имеет богатый опыт ремонта и строительства инфраструктуры аэропортов в Украине.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что активные работы в аэропорту Житомира начнутся уже в мае. Договор между подрядчиком и городом Житомир был подписан сегодня, 7 февраля.

"Победитель конкурса, украинская компания с турецкими инвестициями, имеет большой опыт строительства аэропортов, построив взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожья, терминал D и перрон аэропорта Борисполь и ведет работы по строительству аэропорта в Днепре", - напомнил Бунечко.

Оставшийся зимний период и начало весны подрядчик планирует посвятить завершению проектных работ и подготовке техники к будущему строительству. Непосредственная реконструкция в рамках программы "Большая стройка" начнется до конца мая.

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В аэропорту должна быть проведена не только замена покрытия взлетно-посадочной полосы, но и обновлены электрические сети, системы освещения, радиосвязи и светосигнальное оборудование.

После проведения модернизации аэропорт Житомира сможет обслуживать около 700 тысяч пассажиров в год в обоих направлениях.

Общая стоимость работ составит 800 млн гривен, половину которых профинансирует город, вторая половина будет выделена из государственного бюджета.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках развития сети региональных аэропортов в Украине планируется также строительство трех новых воздушных ворот – возле Мукачево, Мариуполя и Краматорска.