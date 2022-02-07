У каждого пятого больного в Украине штамм "Омикрон", у всех остальных – "Дельта", - Минздрав

В Украине миксовый сценарий волны СOVID-19: с 2021 года остался "хвост" штамма "Дельта", плюс начинает появляться "Омикрон"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

"Если посмотрим на опыт других стран, то увидим, что в среднем проходит от пяти до восьми недель от момента регистрации первого случая "омикрона" до времени, как он становится доминирующим вариантом. В Украине сейчас миксовый сценарий: с 2021 года остался "хвост" штамма "дельта", плюс начинает появляться "омикрон", ежедневно все больше и больше. По данным вирусологического мониторинга, 20% в среднем - это "Омикрон", все остальное - еще "Дельта". Есть регионы, где случаев "омикрона" фиксируется более 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, то есть именно те, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация", - рассказал он.

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"Во многих странах при "омикроне" фиксируют меньший риск госпитализации и более легкое течение заболевания, но это характерно для людей, получивших прививку. Для людей невакцинированных течение болезни такое же тяжелое, как и при базовом штамме. Поэтому я бы не приравнивал его к обычному ОРВИ. Кроме того, при "омикроне" наблюдаются отдаленные последствия ковида, например, в виде неврологических расстройств. И не следует забывать, что он так же приводит к летальным случаям", - добавили в Минздраве.