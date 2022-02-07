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Новости Коронавирус и карантин
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У каждого пятого больного в Украине штамм "Омикрон", у всех остальных – "Дельта", - Минздрав

У каждого пятого больного в Украине штамм

В Украине миксовый сценарий волны СOVID-19: с 2021 года остался "хвост" штамма "Дельта", плюс начинает появляться "Омикрон"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

"Если посмотрим на опыт других стран, то увидим, что в среднем проходит от пяти до восьми недель от момента регистрации первого случая "омикрона" до времени, как он становится доминирующим вариантом. В Украине сейчас миксовый сценарий: с 2021 года остался "хвост" штамма "дельта", плюс начинает появляться "омикрон", ежедневно все больше и больше. По данным вирусологического мониторинга, 20% в среднем - это "Омикрон", все остальное - еще "Дельта". Есть регионы, где случаев "омикрона" фиксируется более 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, то есть именно те, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация", - рассказал он.

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"Во многих странах при "омикроне" фиксируют меньший риск госпитализации и более легкое течение заболевания, но это характерно для людей, получивших прививку. Для людей невакцинированных течение болезни такое же тяжелое, как и при базовом штамме. Поэтому я бы не приравнивал его к обычному ОРВИ. Кроме того, при "омикроне" наблюдаются отдаленные последствия ковида, например, в виде неврологических расстройств. И не следует забывать, что он так же приводит к летальным случаям", - добавили в Минздраве.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4905) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Они снимают ограничения потому что там более 90% населения вакцинировано и ковид они переносят как обычную простуду.
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07.02.2022 17:27 Ответить
+5
Омикрон и дельта совсем уничтожили обычныйгрипп...?
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07.02.2022 18:04 Ответить
+4
Досить вже піарити ковід.Он москалі на кордоні,це важливіше.Країни вже знімають обмеження і це при тому,що офіційно в тих країнах дуже багато інфікованих.
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07.02.2022 16:55 Ответить
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Досить вже піарити ковід.Он москалі на кордоні,це важливіше.Країни вже знімають обмеження і це при тому,що офіційно в тих країнах дуже багато інфікованих.
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07.02.2022 16:55 Ответить
Они снимают ограничения потому что там более 90% населения вакцинировано и ковид они переносят как обычную простуду.
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07.02.2022 17:27 Ответить
Так у Франції і смертей більше ніж в нас було і інфікованих більше.
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07.02.2022 17:29 Ответить
Інфікованих більше, але і смертей меньше
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07.02.2022 17:38 Ответить
У Франції було більше.Плюс в них медицина краща.
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07.02.2022 17:47 Ответить
вакцинований... дитина принесла омікрон зі школи - ніфіга воно не застуда....
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07.02.2022 18:04 Ответить
А мы сейчас болеем всей семьей и ничего ! 🤣
Никаких симптомов нет , только обязаны отсидеть неделю дома , не выходя на улицу …
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07.02.2022 18:28 Ответить
мені щось зле....голова болить, вже третій день, слабить трохи,кашель та навіть дві години смак був ну зовсім незвичайний...швидко втомлююся...теж листок відкрили як контактного на тиждень - через тиждень вже можу по торговиг центрах вештатись... лікар сімейний каже що ковіду не існує
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07.02.2022 18:54 Ответить
Выздоравливайте !😊
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07.02.2022 19:26 Ответить
Ну расскажите адепты вакцинации про своё любимое - Израиль , когда осенью тыкали этим Израилем как эталоном что я вам писал " подождём конца января начала февраля когда у них начнется зима " и таки теперь в Израиле самая высокая в мире смертность в пересчёте на миллион населения
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07.02.2022 19:04 Ответить
Хто з вас форумчани,цей поважний хлоп?
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07.02.2022 16:57 Ответить
А хто це такий?
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07.02.2022 17:01 Ответить
Людина,яка 27 разів вакцинувалася.Я не жартую.На цензорі не було новини,про цього легендарного хлопа.
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07.02.2022 17:03 Ответить
Він вже плямами пішов...
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07.02.2022 19:33 Ответить
Валєрочка !

Знайшовся, бідося !
Ну, тепер вже щасливий !
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08.02.2022 01:45 Ответить
Неврологічні розлади трапляються від прослуховування та читання новин від наших очільників МОЗ
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07.02.2022 17:14 Ответить
А инфаркт микарда с от таким рубцом тогда у кого?)
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07.02.2022 17:33 Ответить
Антиковідники вже почали свої фоточки викладати на Цензорі.

Цензор - це не інстаграм, не плутайте.
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07.02.2022 17:59 Ответить
Омикрон и дельта совсем уничтожили обычныйгрипп...?
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07.02.2022 18:04 Ответить
От обычного гриппа не валяются в постели с кашлем и температурой три недели. У меня вон сын валяется. Никакие лекарства не помогают, даже жаропонижающие могут сбить температуру, а могут и нисколько не сбить. А кашель такой, что кажется сейчас и легкие выкашляет. Хрень этот ваш ковид, мерзкая хрень. Но, (антиваксеры, ваш выход) две уколотые вакцины никак не спасают от болезни.
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07.02.2022 19:20 Ответить
Переболел (переходил) такой хренью возможно дельта в походе осенью... те же симптомы что вы перечислили....
спасался таким вот алгоритмом действий(но это индивидуально), так как до больници и врачей не было возможности добраться..
-как только ощутил озноб в теле или слабую боль в горле - выпивал пакет терафлю/фармацитрон(там много витамина С) +к этому нашёл очень классную Мазь Vaporub made in Mexico и мазал спину, грудную клетку(но не в области сердца) и стопы ног после этого нужно укутаться в тёплые вещи и пропотеть часов 5-6.... повторить на следующий день тоже самое...
мне помогло...
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07.02.2022 22:29 Ответить
Чего же не зарегистрировал новый метод лечения ковида? Мимо нобелевки пролетел, бидося....
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08.02.2022 07:43 Ответить
Ждал совета от такого гения...
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08.02.2022 07:51 Ответить
Ну так если сам тупой...
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08.02.2022 10:46 Ответить
Хто при "кориту" -ненажерливість...
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07.02.2022 18:05 Ответить
Пошевелите чемпиона борьбы с Ковидом. Желательно с ноги. Сколько можно валяться в наркОМАНской отключке?
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07.02.2022 18:15 Ответить
Ну да, ну да... У нас ведь всем больным определяют как раз именно штамм. А ПЦР тесты то не всем делают.
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07.02.2022 18:41 Ответить
Дельта , омікрон . Какая разніца , якщо людина вакцинована .
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07.02.2022 19:14 Ответить
А где можно увидеть разницу между этим "омикроном" и "дельтой" ?
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07.02.2022 19:37 Ответить
это брехня. Судя по низкой смертности и высоком заражении омикрон уже давно доминирует
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07.02.2022 19:52 Ответить
Та, да, уже забрехалысь , дальше нiкуда.
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07.02.2022 20:42 Ответить
Знімають обмеження,тому що зрозуміли все як книжка пише-повинні всі перехворіти,вакциновані легше(в основному),невакциновані як кому повезе.
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07.02.2022 19:56 Ответить
Цікаво, скільки разів перехворіли на «неіснуючий ковід» антиковідні цензорівські тролі?
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08.02.2022 11:24 Ответить
 
 