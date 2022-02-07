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Новости Война
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Украинский воин получил ранения в результате обстрела войск РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС

Украинский воин получил ранения в результате обстрела войск РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе. Ранение получил один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Позиции защитников Южного русские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Автор: 

обстрел (28195) ранение (3405) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Швидкого одужання нашому захисникові.
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07.02.2022 17:15 Ответить
Слава Героям, якi захищають нашу землю, та вiчна пам'ять тим, якi на небi.

Фiльм про одного з таких ангелiв зняли бiлоцеркiвцi.

Переглядайте, пiдписуйтесь, планується цiла серiя фiльмiв.

Герої живi, поки їх пам'ятають

https://www.youtube.com/watch?v=zH5l-hcF8fM&t=3s
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07.02.2022 18:54 Ответить
Антон Вальянос ? Ось це , так ? "-- " Мене звуть Антон Вальянос. Я біженець з Луганська та учасник АТО на сході України. Буду радий, якщо вам сподобаються мої геймерські стріми. Совенятко на зв'язку! "
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07.02.2022 23:03 Ответить
Да не может быть! Шмаркля зуб дает, что у нас даже не постреливают! "Перемирие", ****...
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07.02.2022 20:09 Ответить
 
 