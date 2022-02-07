Украинский воин получил ранения в результате обстрела войск РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе. Ранение получил один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Позиции защитников Южного русские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.