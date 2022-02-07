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Новости Помощь Украине Война
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Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, - глава МИД Шалленберг

Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, - глава МИД Шалленберг

Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для жителей Донбасса. Эти средства будут направлены Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим на Донбассе.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Правительство Австрии уже предоставило Украине более 14 млн евро.

"Сегодня я могу объявить, что правительство Австрии предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для Международного Комитета Красного Креста и неправительственных организаций, работающих в этом месте (на Донбассе. – Ред.)", – заявил Шалленберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal

Автор: 

Австрия (832) помощь (7903) Донбасс (26958) гуманитарная помощь (1269) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+12
От Дєніска пєтушилін зрадіє...
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07.02.2022 17:13 Ответить
+3
закупите им ПСС В.И.Ленина на эти деньги..
каждому..
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07.02.2022 17:19 Ответить
+3
Допомагайте краще зброєю вільній Україні! Бо потім мусите і інших годувати ((
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07.02.2022 17:30 Ответить
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От Дєніска пєтушилін зрадіє...
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07.02.2022 17:13 Ответить
закупите им ПСС В.И.Ленина на эти деньги..
каждому..
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07.02.2022 17:19 Ответить
Очень щедро
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07.02.2022 17:16 Ответить
Шеленберг????? А Штирлица с Мюллером там нет????!!
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07.02.2022 17:26 Ответить
Допомагайте краще зброєю вільній Україні! Бо потім мусите і інших годувати ((
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07.02.2022 17:30 Ответить
Ці кошти будуть спрямовані Міжнародному Комітету Червоного Хреста та неурядовим організаціям, які працюють на Донбасі. Джерело:
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07.02.2022 17:42 Ответить
короче на подкормку террористам
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07.02.2022 17:55 Ответить
окупована територія на відповідальності окупанта.
допомагайте тим, хто виїхав на піконтрольну територію.
дуже важливо, щоб саме цим людям було добре в Україні.
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07.02.2022 17:45 Ответить
Недобитые фашисты подкармливают неофашистов перед обострением. Насколько я понимаю Украина может заблокировать эту помощь, было бы желание.
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07.02.2022 17:48 Ответить
"кормильцам" обломится доля малая , которую будут на рынках покупать за рубли . Смысл ? Кого кормит Красный Крест ?
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07.02.2022 17:55 Ответить
Маю таке ж питання. Для непідконтрольної території це всерівно що допомога рашці.
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07.02.2022 18:55 Ответить
да да каждому скрэпному скрэпоносцу лохотронщик пушилин с МММэмным стажем выдаст по 10 эвро.
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07.02.2022 18:11 Ответить
Хотелось бы узнать, для каких именно жителей Донбасса. Если для лднр - то это поддержка терроризма. И как минимум вместо благодарности услышите "вы нам должны!!!"
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07.02.2022 19:12 Ответить
Австрия хочет поддержать сепаратистов и разжигателей войны.
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07.02.2022 19:40 Ответить
Ще в 15 му,побачивши каравани в 10ки фур на Донецьк -о ..х..у..е..л!
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07.02.2022 21:54 Ответить
Можна прямо Пушиліну на карточку!
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07.02.2022 22:29 Ответить
 
 