1 494 17
Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, - глава МИД Шалленберг
Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для жителей Донбасса. Эти средства будут направлены Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим на Донбассе.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Правительство Австрии уже предоставило Украине более 14 млн евро.
"Сегодня я могу объявить, что правительство Австрии предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для Международного Комитета Красного Креста и неправительственных организаций, работающих в этом месте (на Донбассе. – Ред.)", – заявил Шалленберг.
Топ комментарии
+12 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.02.2022 17:13 Ответить Ссылка
+3 Салаутдин
показать весь комментарий07.02.2022 17:19 Ответить Ссылка
+3 Simeon Kukushkin #445513
показать весь комментарий07.02.2022 17:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
каждому..
допомагайте тим, хто виїхав на піконтрольну територію.
дуже важливо, щоб саме цим людям було добре в Україні.