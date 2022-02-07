Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, - глава МИД Шалленберг

Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для жителей Донбасса. Эти средства будут направлены Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим на Донбассе.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Правительство Австрии уже предоставило Украине более 14 млн евро.

"Сегодня я могу объявить, что правительство Австрии предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для Международного Комитета Красного Креста и неправительственных организаций, работающих в этом месте (на Донбассе. – Ред.)", – заявил Шалленберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal