Макрон перед переговорами с Путиным заявил, что "не верит в спонтанные чудеса"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что чувствует сдержанный оптимизм перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным и "не верит в спонтанные чудеса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.
"Я настроен твердо, здраво оцениваю ситуацию... Чувствую сдержанный оптимизм", - приводят СМИ слова Макрона, сказанные журналистам во время перелета в Москву.
При этом, говоря о предстоящих переговорах, французский президент отметил, что не верит "в спонтанные чудеса"
Начало встречи президентов России и Франции в Москве ожидается в понедельник, 7 января, около 17 часов по московскому времени.
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В Ливии задержали крупную партию гашиша с изображением Владимира Путина
Местный житель нашёл на берегу моря 323 бруска с портретами президента России.
Сотрудники правоохранительных органов города Эль-Мардж на востоке Ливии задержали крупную партию гашиша. Наркотики были упакованы в плёнку, на которую наклеили портрет президента России Владимира Путина, https://www.libyaobserver.ly/inbrief/quantity-hashish-stamped-picture-russian-president-found-al-marj пишет The Libya Observer.
323 упаковки нашёл местный житель на берегу Средиземного моря. Как отмечает издание, несколько дней назад граждане нашли на востоке страны бруски с изображениями Пабло Эскобара. Предположительно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша.