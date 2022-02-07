Макрон перед переговорами с Путиным заявил, что "не верит в спонтанные чудеса"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что чувствует сдержанный оптимизм перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным и "не верит в спонтанные чудеса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

"Я настроен твердо, здраво оцениваю ситуацию... Чувствую сдержанный оптимизм", - приводят СМИ слова Макрона, сказанные журналистам во время перелета в Москву.

При этом, говоря о предстоящих переговорах, французский президент отметил, что не верит "в спонтанные чудеса"

Начало встречи президентов России и Франции в Москве ожидается в понедельник, 7 января, около 17 часов по московскому времени.

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