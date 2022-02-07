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Макрон перед переговорами с Путиным заявил, что "не верит в спонтанные чудеса"

Макрон перед переговорами с Путиным заявил, что

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что чувствует сдержанный оптимизм перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным и "не верит в спонтанные чудеса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

"Я настроен твердо, здраво оцениваю ситуацию... Чувствую сдержанный оптимизм", - приводят СМИ слова Макрона, сказанные журналистам во время перелета в Москву.

При этом, говоря о предстоящих переговорах, французский президент отметил, что не верит "в спонтанные чудеса"

Начало встречи президентов России и Франции в Москве ожидается в понедельник, 7 января, около 17 часов по московскому времени.

Также читайте: Порошенко о возможности полномасштабного наступления России: "Я бы не советовал Путину испытывать судьбу"

Автор: 

агрессия (1705) переговоры (5088) путин владимир (31649) россия (96413) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1379)


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Топ комментарии
+11
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07.02.2022 17:22 Ответить
+3
Нαχ τοгда ехать на встречу ? Лишь бы от престарелой жены удрать.
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07.02.2022 17:22 Ответить
+2
https://shapito.d3.ru/kto-to-v-mide-gromko-plachet-2252674/ Кто-то в МИДе громко плачет

В Ливии задержали крупную партию гашиша с изображением Владимира Путина

Местный житель нашёл на берегу моря 323 бруска с портретами президента России.

Сотрудники правоохранительных органов города Эль-Мардж на востоке Ливии задержали крупную партию гашиша. Наркотики были упакованы в плёнку, на которую наклеили портрет президента России Владимира Путина, https://www.libyaobserver.ly/inbrief/quantity-hashish-stamped-picture-russian-president-found-al-marj пишет The Libya Observer.

323 упаковки нашёл местный житель на берегу Средиземного моря. Как отмечает издание, несколько дней назад граждане нашли на востоке страны бруски с изображениями Пабло Эскобара. Предположительно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша.
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07.02.2022 17:36 Ответить
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Нαχ τοгда ехать на встречу ? Лишь бы от престарелой жены удрать.
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07.02.2022 17:22 Ответить
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07.02.2022 17:22 Ответить
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07.02.2022 17:25 Ответить
Ну ось, Моника-3.
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07.02.2022 17:27 Ответить
Добрим словом та пістолетом можна зробити більше, ніж просто добрим словом.
-- автора маєте вже знати
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07.02.2022 17:27 Ответить
Вы здесь прекращайте мафиозные пережитки прошлого распространять.
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07.02.2022 17:31 Ответить
Здесь и так хутя на Аль Капоне смахивает... Каарочи , гаага по нему заждалась.
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07.02.2022 17:33 Ответить
Оптимистически настроен сдать Украину и не верит в чудо, что Пуйло откажется. Логично.
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07.02.2022 17:30 Ответить
Повне фіаско вояжу Путіна до Сі в Пекіні...

Читай-те:

https://sprotyv.info/news/rf-okonchatelno-prevratilas-v-vassala-kitaya-detali-vstrechi-putina-i-si
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07.02.2022 17:32 Ответить
А шо там читать. Достаточно инфы , шо кацапы сбагрили пыню на таукитайскую аленьяду, в надежде , шо ковид не дремлет. Пыня уже и лаптеунтов достал так, шо мама не горюй.
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07.02.2022 17:35 Ответить
Ну чого, ***** може спонтанно здохнути. Йому цього бажає весь світ.
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07.02.2022 17:35 Ответить
https://shapito.d3.ru/kto-to-v-mide-gromko-plachet-2252674/ Кто-то в МИДе громко плачет

В Ливии задержали крупную партию гашиша с изображением Владимира Путина

Местный житель нашёл на берегу моря 323 бруска с портретами президента России.

Сотрудники правоохранительных органов города Эль-Мардж на востоке Ливии задержали крупную партию гашиша. Наркотики были упакованы в плёнку, на которую наклеили портрет президента России Владимира Путина, https://www.libyaobserver.ly/inbrief/quantity-hashish-stamped-picture-russian-president-found-al-marj пишет The Libya Observer.

323 упаковки нашёл местный житель на берегу Средиземного моря. Как отмечает издание, несколько дней назад граждане нашли на востоке страны бруски с изображениями Пабло Эскобара. Предположительно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша.
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07.02.2022 17:36 Ответить
ждем новостей про фото с моникой
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07.02.2022 17:38 Ответить
ДИВА, бліть!
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07.02.2022 17:39 Ответить
Что бы во всем Мире был мир нужно уничтожить Россию! мне жаль, но это так!!!
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07.02.2022 17:44 Ответить
очевидно що від козачка оманського мало чим відрізняється
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07.02.2022 17:57 Ответить
про що вони хочуть говорити з ****** після переможного візиту до Китаю. . .. лише пропіарите його виступ на нормандському саміті для кацапорилих і підіймите його рейтінг у Московітьських болотах . .
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07.02.2022 18:00 Ответить
 
 