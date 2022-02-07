Антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых, - спикер ВАКС Чемерис
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Сергею Кузьминых на 8 февраля.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Заседание по Кузьминых отложили на завтра, на 9:45", - отметила она.
Как сообщает Униан, заседание должно было начаться в 15:00, но началось около 16:30. От защиты нардепа поступила жалоба на "незаконное задержание Кузьминых".
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых.
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в питаннях державного управління,
вони всі, танцори..............
їм завжди мішають їхні здоровенні яйця
Известный испанский танец, когда танцору на подиум, в процессе танца, выкладываются куриные яйца. Постоянно добавляются. Задача - не наступить/раздавить. Выигрывает тот у кого все яйца остались целыми. Плохой танцор..... это об этом.
Є ср(@)оки давності..
Кондуктор, натисни на гальма..
Отака фігня,малята..
🤣
@ierikhonsky_kot
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https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1490744914489004038 1 ч
Діджиталізаційне. А вас теж здивувало, чому у випадку з депутаном - хабарником від "слуг урода" Кузміних, під час встановлення особи у суді, не спрацювала так широко розрекламована "Дія"?