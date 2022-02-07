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Антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых, - спикер ВАКС Чемерис

Антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых, - спикер ВАКС Чемерис

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Сергею Кузьминых на 8 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание по Кузьминых отложили на завтра, на 9:45", - отметила она.

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Как сообщает Униан, заседание должно было начаться в 15:00, но началось около 16:30. От защиты нардепа поступила жалоба на "незаконное задержание Кузьминых".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) мера пресечения (483) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+7
у зелених швидко, в турборежимі виходить тільки коли треба щось зкомуниздити, або продати.
в питаннях державного управління,
вони всі, танцори..............
їм завжди мішають їхні здоровенні яйця
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07.02.2022 17:51 Ответить
+5
Торопиться некуда,хороший взяточник ценный кадр,такими не разбрасываются.
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07.02.2022 17:46 Ответить
+4
Знову юридичні "наперстки" починаються...
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07.02.2022 17:45 Ответить
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Хряк атдєлался льогкім іспугам...
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07.02.2022 17:43 Ответить
Знову юридичні "наперстки" починаються...
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07.02.2022 17:45 Ответить
Торопиться некуда,хороший взяточник ценный кадр,такими не разбрасываются.
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07.02.2022 17:46 Ответить
у зелених швидко, в турборежимі виходить тільки коли треба щось зкомуниздити, або продати.
в питаннях державного управління,
вони всі, танцори..............
їм завжди мішають їхні здоровенні яйця
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07.02.2022 17:51 Ответить
Бо на поворотах заносить!
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07.02.2022 18:52 Ответить
Плохому танцору ЯЙЦА мешают. Прошу заметить не ЯИЧКИ а яйца.
Известный испанский танец, когда танцору на подиум, в процессе танца, выкладываются куриные яйца. Постоянно добавляются. Задача - не наступить/раздавить. Выигрывает тот у кого все яйца остались целыми. Плохой танцор..... это об этом.
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07.02.2022 22:06 Ответить
Он просто слишком много знает о ЗЕленых и их делишках темных, поэтому идет процесс обработки подозреваемого,чтобы он не открывал лишний раз свой рот..
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07.02.2022 17:59 Ответить
ВАКС починає фінти нарізати,тому що оживший дермак прослюнявив?
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07.02.2022 18:34 Ответить
Мало занесли?
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07.02.2022 18:49 Ответить
секундочку, этот горшок с ручкой во внутрь , запилил видЭо где поёт что сам явился в НАБУ . Какое незаконное задержание ?
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07.02.2022 19:41 Ответить
Ванг#ую...
Є ср(@)оки давності..
Кондуктор, натисни на гальма..
Отака фігня,малята..
🤣
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07.02.2022 19:56 Ответить
Прийшов не маючи паспорта, що зроблено навмисно, і його відпускають, хоча вже як два тижні заявлено у розшук поки він десь ховався. Але ж це свій, то до опозиції немає довіри, відразу за грати чи величезна застава
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07.02.2022 20:54 Ответить
Иерихонский Кот


@ierikhonsky_kot

·
https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1490744914489004038 1 ч



Діджиталізаційне. А вас теж здивувало, чому у випадку з депутаном - хабарником від "слуг урода" Кузміних, під час встановлення особи у суді, не спрацювала так широко розрекламована "Дія"?
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07.02.2022 21:47 Ответить
 
 