Антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых, - спикер ВАКС Чемерис

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Сергею Кузьминых на 8 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание по Кузьминых отложили на завтра, на 9:45", - отметила она.

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Как сообщает Униан, заседание должно было начаться в 15:00, но началось около 16:30. От защиты нардепа поступила жалоба на "незаконное задержание Кузьминых".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых.