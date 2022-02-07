Германия запланировала ряд жестких санкций против России, Украина может рассчитывать на нас, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ФРГ запланировала ряд жестких мер в отношении России.

Об этом Бербок заявила на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все сделаем для того, чтобы не состоялась дальнейшая эскалация. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", - отметила она.

По словам Бербок, Германия готова понести высокие экономические потери, ведь речь идет о безопасности Украины.

"Уважаемый Дмитрий (Кулеба. - Ред.), вы знаете, что можете рассчитывать на Германию, не только в нынешнем конфликте, но также в борьбе с пандемией, вопросе по транзиту газа", - добавила министр.

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