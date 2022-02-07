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Новости Санкции против России
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Германия запланировала ряд жестких санкций против России, Украина может рассчитывать на нас, - Бербок

Германия запланировала ряд жестких санкций против России, Украина может рассчитывать на нас, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ФРГ запланировала ряд жестких мер в отношении России.

Об этом Бербок заявила на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все сделаем для того, чтобы не состоялась дальнейшая эскалация. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", - отметила она.

По словам Бербок, Германия готова понести высокие экономические потери, ведь речь идет о безопасности Украины.

"Уважаемый Дмитрий (Кулеба. - Ред.), вы знаете, что можете рассчитывать на Германию, не только в нынешнем конфликте, но также в борьбе с пандемией, вопросе по транзиту газа", - добавила министр.

Также смотрите: Совместная пресс-конференция Кулебы и Бербок в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Германия (7093) россия (96413) санкции (11560) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+10
Честно , я не поняла - каски привезли ?!??
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07.02.2022 17:51 Ответить
+7
Жёсткие санкции ФРГ: Северный-поток будет запущен на 99,5% мощности, а не на 100%.
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07.02.2022 17:59 Ответить
+7
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07.02.2022 18:01 Ответить
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дас ист фантастиш!
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07.02.2022 17:47 Ответить
дас ист Сименс
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07.02.2022 17:51 Ответить
даст ист бабло
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07.02.2022 17:54 Ответить
Газовый поток им в голову ударил . Понимать надо !
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07.02.2022 18:04 Ответить
Постачання Україні зброї - це політика стримування росії від агресії...

німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих

А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...

І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
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07.02.2022 18:42 Ответить
Але тепер справа вже не лише в Україні, бо Путін замахнувся вже і на дезінтеграцію НАТО і на віддання йому "у безроздільну власність" - зону впливу на держави бувшого соц табору, з вимогою вивести з тих країн сил НАТО....

Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч та сама Литва. Або Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...

Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
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07.02.2022 18:47 Ответить
А як розцінити наступне її "запевнення":

"Шановний Дмитре (Кулеба. - Ред.), ви знаєте, що можете розраховувати на Німеччину, не тільки в нинішньому конфлікті, а й також у боротьбі з пандемією, питанні щодо транзиту газу", - додала міністерка.

Як розцінити, коли сама Європа лишилася без газу в результаті неприкритого її шантажу Путіним? Вони себе не змогли (чи не побажали) захистити від того, що Путін ВЖЕ використав газ як зброю не лише проти України, а й проти них самих...?
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07.02.2022 18:55 Ответить
Sohu: Франція та Німеччина зрадять Східну Європу заради компромісу з Росією...
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07.02.2022 19:00 Ответить
Даст иш джемени ******** за тупой позишен за капитуляйтен путлерфюреру.
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07.02.2022 18:26 Ответить
Это просто жесть-БДСМ.
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07.02.2022 20:47 Ответить
Т.е. не будут извиняться перед *********** за вторую мировую . развязанную совместно ?

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07.02.2022 17:48 Ответить
Слова та діла-не те саме,поживемо-побачимо...
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07.02.2022 17:48 Ответить
А що сталося із німцями , що так швидко міняють своі плани ?
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07.02.2022 17:48 Ответить
Уверяю
Это еще не все, что сделают немцы для торможения московии
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07.02.2022 17:53 Ответить
згадки про 97-й, бо там могут последовать згадки и проhttps://youtu.be/YR5ApYxkU-U 79-ый Кста пинк флойд -"стена" был настольным более 3-х лет , типо Билл, проснись, встань - там делла есть.
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07.02.2022 18:18 Ответить
Да , в 79 время безликого барана в восточной Германии закончилось.
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07.02.2022 18:20 Ответить
кста, после стены пинки в СэРэСэРэ, стали запрещенными (на ввоз их продукции).
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07.02.2022 18:22 Ответить
Наверное оставят Московию без баварского пива?
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07.02.2022 17:49 Ответить
Нет, просто снизят крепость пива на пол градуса.
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07.02.2022 18:00 Ответить
санкції будуть жорсткі, а не жорстокі.
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07.02.2022 18:22 Ответить
Нет. Ещё больше своих «бывших» отправят в газпром и роснефть
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07.02.2022 19:08 Ответить
Смешные .
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07.02.2022 17:51 Ответить
Честно , я не поняла - каски привезли ?!??
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07.02.2022 17:51 Ответить
строительные
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07.02.2022 17:52 Ответить
сказки..
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07.02.2022 18:17 Ответить
Нет
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07.02.2022 17:52 Ответить
да.
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07.02.2022 18:25 Ответить
было мимолетное сообщение, но почему-то у нас не было широко заявлено
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07.02.2022 18:26 Ответить
Россия -империя зла!!!!
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07.02.2022 17:51 Ответить
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07.02.2022 17:57 Ответить
****-блать
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07.02.2022 18:33 Ответить
Жёсткие санкции ФРГ: Северный-поток будет запущен на 99,5% мощности, а не на 100%.
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07.02.2022 17:59 Ответить
Там же шредер друзяка *****.тому й поток штовхають..
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07.02.2022 18:24 Ответить
Говорят одно, делают другое. Одно названия: Зелёные Германии
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07.02.2022 17:59 Ответить
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07.02.2022 18:01 Ответить
До 5тис касок докидають ще дві штуки шоб Казламордію жаба задавила окончатєльно. А потім страшно і решитєльно не привезуть.
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07.02.2022 18:02 Ответить
Так вже введіть потроху! Нехай дупи кацапів звикають!
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07.02.2022 18:04 Ответить
Ай да Анна, ай да Лена - Путина под зад коленом!
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07.02.2022 18:12 Ответить
"Мы все сделаем для того, чтобы не состоялась дальнейшая эскалация. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", - отметила она.
"По словам Бербок, Германия готова понести высокие экономические потери, ведь речь идет о безопасности Украины".
Большой рахмат за всё, особенно за "бесценные"каски!
Поржал, саркастически...
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07.02.2022 18:13 Ответить
Бербок не может против Шольца пойти - иначе он распусти коаллицию.

И всё равно хорошо, что Бербок стала главой МИД Германии - сколько может, столько и продавливает, плюс сталкивает лбами Блинкена и Шольца.

Прошлая конфигурация, вообще, провальная была: Меркель плюс Штайнмайер. Это даже не игра была "добрый и злой полицейский". Это были два путинских подхалима. Плюс крепко посрались с Трампом и, практически, не контактировали с Госдепом. Зарубили санкции по Скрипалю, хотя Тереза Мэй лично просила Меркель.

Поэтому, сейчас ситуация хоть немного лучше для Украины.
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07.02.2022 18:25 Ответить
Да с этим понятно. У них любая коалиция сродни ЦК КПСС - ни шагу в сторону от генеральной линии партии.
Против Бербок я ничего не имею, но вот сами "зелёные" особого энтузиазма не вызывают. Слишком много перебежчиков там набилось и от правых и от левых. И это не только в Германии.
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07.02.2022 18:36 Ответить
Но они единственные, кто слово Украина на выборах произносил.
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07.02.2022 18:40 Ответить
Это да. Но у меня всё таки терзают смутные сомнения, а не предвыборный пиар это был?
Имхо, люди с радикально противоположным политическим мировоззрением вряд ли смогут прийти к консенсусу в этом вопросе.
Единственное, что их объединяет - это вопросы по климату и сохранению окружающей среды. На этом они имеют определённый процент поддержки избирателей, а так же гранты от различных фондов и организаций.
Партийную кассу пополнять ведь как-то нужно. Да и самим тоже перепадает.
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07.02.2022 18:55 Ответить
Ви мабудь ще не чули останню заяву Макрона. Це взагалі триндець проти України і така пламена любов до РФ "народ якої так багато страждав у минулому... ну і інша херня"
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07.02.2022 19:31 Ответить
Ви маєте рацію, ще не чув.
Але іншого від нього годі й чекати. У французького істиблішменту з кремлем завжди були добрі стосунки. Навіть за часів совка 70-80-х років. А тепер і з його "спадкоємцем".
Така вже у них "традиційна" орентація.
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07.02.2022 19:54 Ответить
Шановні друзі.

Ось, подивіться, на якісну кремлівську методичку. Дуже завуальовано, наче неможливо підкопатися - але кремль видає самого себе, бо лейтмотив: "США планують воювати руками українців". Запам"ятайте ці цитати - це "скабєєвщина", або "мураєвщина" вищого гатунку.
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07.02.2022 18:28 Ответить
Трындеть - на Волгу, там сочтется.
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07.02.2022 18:29 Ответить
Не треба "скабєєвщину" копі-пастить...
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07.02.2022 18:29 Ответить
Нехай і "скабєєвщина", якщо ви так вважаєте, але це ж чиста правда. США не пошле сюди жодного солдата, якщо кремль нападе на Україну. Невже не зрозуміло, що Штатам вигідно, шоб росія втрачала свої ресурси, як матеріальні так людські, несла репутаційні втрати, при тому, що самі Штати до цього навіть зусиль не докладатимуть?
Хочу побачити ваші контаргументи (якщо вони є), а не лише критику.
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07.02.2022 18:38 Ответить
Погані США?

Треба миритися з Росією?
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07.02.2022 18:41 Ответить
Нагадай, скільки раз Штати витягували Росію за вуха з гівна?
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07.02.2022 18:43 Ответить
Жесткие санкции - мы озабочены,мы обеспокоены, ну и.т.д. по списку жесткому..
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07.02.2022 18:34 Ответить
При тандеме Меркель - Штайнмайер и такой риторики не было.
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07.02.2022 18:42 Ответить
вы думаете германия наступит себе же на яйца? (сев поток 1-2)
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07.02.2022 18:51 Ответить
до дупи ваші санкції. Ліпше з вами втратити, ніж знайти...
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07.02.2022 18:40 Ответить
то ли анна, то ли лена, а то ли виденье. будет высказана очень очень очень глубокая озабоченность и призывы сесть за стол переговоров с людоедом и убийцей БЕСпутиным, потому что вы видите мир в его бесовских свиноподобных шнифтаф?
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07.02.2022 18:42 Ответить
Ви все грозитеся Василю Івановичу, сказала Анка.
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07.02.2022 18:48 Ответить
Введут санкции
Наверное запустят СП-2
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07.02.2022 19:13 Ответить
Речь Гитлера

Немецкий народ! Национал-социалисты! Вы, вероятно, почувствовали, что этот шаг был для меня горьким и тяжёлым. Никогда немецкий народ не питал враждебных чувств к народам России. Однако еврейско - большевистское правительство из Москвы пытается разжечь огонь вражды. Уже во время нашего наступления на Польшу советские правители предъявили претензии на Литву. В то время, как Германия отвела свои войска от восточной границы, уже тогда началось сосредоточение русских войск, их целью являлась демонстрация военной мощи Германии.

Немецкий народ! В этот момент происходит сосредоточение и развёртывание военных сил такого объёма и размаха, которого до сих пор не видел мир. Задачей этого фронта не является только защита отдельных государств, но обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех и вся. И поэтому я решился сегодня снова передать судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. И да поможет нам Бог в этой борьбе! (с) А.Гитлер,1941г.
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07.02.2022 19:13 Ответить
Та вы уже не сильно там жесткость проявляйте, чуть пожалейте. То как возьмётесь---мы вас знаем.
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07.02.2022 20:32 Ответить
Вау, невже вони відважаться висловити "БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ СТУРБОВАНІСТЬ І ДУЖЕ РІШУЧИЙ ПРОТЕСТ"?
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07.02.2022 20:48 Ответить
я тебя потом поцелую,если захочешь.
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07.02.2022 21:02 Ответить
 
 