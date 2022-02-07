Импорт газа в Украину в январе сократился почти в десять раз

Импорт природного газа в Украину из ЕС в январе 2022 года сократился в 9,8 раза (на 394 млн. куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 44,8 млн. куб. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Основные поставки в прошлом месяце осуществлялись из Венгрии – 32,2 млн куб. м, а также Словакии – 12,1 млн куб. м и Польши – 0,5 млн. куб. м.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в январе-2022 составил 178 млн. куб. м, что на четверть ниже чем в январе-2021. В частности, в Венгрию поступило 155 млн. куб. м газа, Словакии – 14,1 млн куб. м, Румынии – 8,3 млн. куб. м, Польши – 0,7 млн ​​куб. м.

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В ОГТСУ также отметили, что благодаря соглашению с оператором FGSZ с 1 января 2022 доступные для бронирования гарантированные мощности для импорта из Венгрии объемом до 8 млн куб. м газа в сутки. В феврале заказчики услуг по транспортировке газа стали использовать этот маршрут для физического импорта газа.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 300 млн куб. м газа.

Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м. Основная доля поставок в 2021 году в Украину была из Венгрии – 2,198 млрд куб. м, а также Словакии – 0,285 млрд куб. м и Польше – 0,079 млрд куб. м.

Импорт преимущественно производился виртуальным реверсом (backhaul), а его доля в общем объеме поставки по итогам 2021 составила 89%.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году благодаря значительным запасам на "таможенном складе" в ПХГ составил 2,5 млрд куб. м, в том числе в направлении Венгрии поступило 1,5 млрд куб. м, Словакии – 0,6 млрд куб. м, Польши – 0,36 млрд куб. м, Молдовы – 0,07 млрд. куб. м.