Импорт газа в Украину в январе сократился почти в десять раз
Импорт природного газа в Украину из ЕС в январе 2022 года сократился в 9,8 раза (на 394 млн. куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 44,8 млн. куб. м.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).
Основные поставки в прошлом месяце осуществлялись из Венгрии – 32,2 млн куб. м, а также Словакии – 12,1 млн куб. м и Польши – 0,5 млн. куб. м.
Экспорт и реэкспорт газа из Украины в январе-2022 составил 178 млн. куб. м, что на четверть ниже чем в январе-2021. В частности, в Венгрию поступило 155 млн. куб. м газа, Словакии – 14,1 млн куб. м, Румынии – 8,3 млн. куб. м, Польши – 0,7 млн куб. м.
В ОГТСУ также отметили, что благодаря соглашению с оператором FGSZ с 1 января 2022 доступные для бронирования гарантированные мощности для импорта из Венгрии объемом до 8 млн куб. м газа в сутки. В феврале заказчики услуг по транспортировке газа стали использовать этот маршрут для физического импорта газа.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 300 млн куб. м газа.
Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м. Основная доля поставок в 2021 году в Украину была из Венгрии – 2,198 млрд куб. м, а также Словакии – 0,285 млрд куб. м и Польше – 0,079 млрд куб. м.
Импорт преимущественно производился виртуальным реверсом (backhaul), а его доля в общем объеме поставки по итогам 2021 составила 89%.
Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году благодаря значительным запасам на "таможенном складе" в ПХГ составил 2,5 млрд куб. м, в том числе в направлении Венгрии поступило 1,5 млрд куб. м, Словакии – 0,6 млрд куб. м, Польши – 0,36 млрд куб. м, Молдовы – 0,07 млрд. куб. м.
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Більш того, в ОП(Г) навіть не думають - а де брати газ на зиму 22-23рр. Запасів вже немає, як й грошей на це (по сьогоднішним цінам - десь 15-20 млрд долл треба).
Замість того щоб купувати газ весною-літом 2021 року - кошти, які були для цього на рахунках - з приходом вітренко відправлені на велике крадівництво та виведені в офшори.
І де тепер брати кошти та газ - у шмигаля-зеленського не знають.
Саме тому гетьманцев (точніше - зеленский/шмигаль) хочу области податками ВСЕ, та отримати (фактично - вивести з економіки України, зничивши її) більше 500 млрд.грн.
Тому 140 млрд.грн що сьогодні хоче вкрасти гетьманцев - це ПОЧАТОК...