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Импорт газа в Украину в январе сократился почти в десять раз

Импорт газа в Украину в январе сократился почти в десять раз

Импорт природного газа в Украину из ЕС в январе 2022 года сократился в 9,8 раза (на 394 млн. куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 44,8 млн. куб. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Основные поставки в прошлом месяце осуществлялись из Венгрии – 32,2 млн куб. м, а также Словакии – 12,1 млн куб. м и Польши – 0,5 млн. куб. м.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в январе-2022 составил 178 млн. куб. м, что на четверть ниже чем в январе-2021. В частности, в Венгрию поступило 155 млн. куб. м газа, Словакии – 14,1 млн куб. м, Румынии – 8,3 млн. куб. м, Польши – 0,7 млн ​​куб. м.

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В ОГТСУ также отметили, что благодаря соглашению с оператором FGSZ с 1 января 2022 доступные для бронирования гарантированные мощности для импорта из Венгрии объемом до 8 млн куб. м газа в сутки. В феврале заказчики услуг по транспортировке газа стали использовать этот маршрут для физического импорта газа.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 300 млн куб. м газа.

Импорт газа в Украину в январе сократился почти в десять раз 01

Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м. Основная доля поставок в 2021 году в Украину была из Венгрии – 2,198 млрд куб. м, а также Словакии – 0,285 млрд куб. м и Польше – 0,079 млрд куб. м.

Импорт преимущественно производился виртуальным реверсом (backhaul), а его доля в общем объеме поставки по итогам 2021 составила 89%.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году благодаря значительным запасам на "таможенном складе" в ПХГ составил 2,5 млрд куб. м, в том числе в направлении Венгрии поступило 1,5 млрд куб. м, Словакии – 0,6 млрд куб. м, Польши – 0,36 млрд куб. м, Молдовы – 0,07 млрд. куб. м.

Автор: 

Газ (10238) ГТС (994) импорт (562) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+7
Ничего , скоро весна . Да и зеля обещал раскулачить олигархов . Но к следующей зиме советую всем отрастить шерсть .
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07.02.2022 18:00 Ответить
+6
справа в тому - що до "шашликів" ще далеко, а газу - мало.

Більш того, в ОП(Г) навіть не думають - а де брати газ на зиму 22-23рр. Запасів вже немає, як й грошей на це (по сьогоднішним цінам - десь 15-20 млрд долл треба).

Замість того щоб купувати газ весною-літом 2021 року - кошти, які були для цього на рахунках - з приходом вітренко відправлені на велике крадівництво та виведені в офшори.

І де тепер брати кошти та газ - у шмигаля-зеленського не знають.
Саме тому гетьманцев (точніше - зеленский/шмигаль) хочу области податками ВСЕ, та отримати (фактично - вивести з економіки України, зничивши її) більше 500 млрд.грн.
Тому 140 млрд.грн що сьогодні хоче вкрасти гетьманцев - це ПОЧАТОК...
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07.02.2022 18:05 Ответить
+1
Что же они не указывют разницу в цене на газ весной-летом 2021 и сейчас, когда закупают? Золотой однако газ сейчас для наших небытовых потребителей. Нам на январь выставили более 55 грн. за куб.
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07.02.2022 18:10 Ответить
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Ничего , скоро весна . Да и зеля обещал раскулачить олигархов . Но к следующей зиме советую всем отрастить шерсть .
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07.02.2022 18:00 Ответить
справа в тому - що до "шашликів" ще далеко, а газу - мало.

Більш того, в ОП(Г) навіть не думають - а де брати газ на зиму 22-23рр. Запасів вже немає, як й грошей на це (по сьогоднішним цінам - десь 15-20 млрд долл треба).

Замість того щоб купувати газ весною-літом 2021 року - кошти, які були для цього на рахунках - з приходом вітренко відправлені на велике крадівництво та виведені в офшори.

І де тепер брати кошти та газ - у шмигаля-зеленського не знають.
Саме тому гетьманцев (точніше - зеленский/шмигаль) хочу области податками ВСЕ, та отримати (фактично - вивести з економіки України, зничивши її) більше 500 млрд.грн.
Тому 140 млрд.грн що сьогодні хоче вкрасти гетьманцев - це ПОЧАТОК...
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07.02.2022 18:05 Ответить
Что же они не указывют разницу в цене на газ весной-летом 2021 и сейчас, когда закупают? Золотой однако газ сейчас для наших небытовых потребителей. Нам на январь выставили более 55 грн. за куб.
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07.02.2022 18:10 Ответить
И чем занимаешься ?
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07.02.2022 18:55 Ответить
Отдыхаю. Отправляю тупых хамов зебилов типа прямо в даль по сексуально-пешеходному маршруту. Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь. Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке или свиньям в своем свинарнике. Свободен, чмо.
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07.02.2022 19:03 Ответить
От воно тебе рве.Чим займаєшся що тобі газ рахують по 55 ?
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07.02.2022 19:13 Ответить
Если смысл сказанного тебе тупой свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись.
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07.02.2022 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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07.02.2022 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uW5t-QefiUw
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07.02.2022 19:49 Ответить
Ну не знаю . Батареї гарячі цілу зиму . В хаті тепло та затишно .
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07.02.2022 19:20 Ответить
 
 