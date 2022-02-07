Бербок: Прекращение поставок энергоносителей из РФ в Украину – это хуже, чем танковая атака

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила опасность прекращения поставок энергоносителей из РФ в Украину в случае эскалации ситуации.

Об этом она заявила на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне также важно, чтобы в наших действиях мы не рисовали какие-то сценарии и об этом постоянно говорили. Германия вносит большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, а также кибератака, прекращение поставок энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака", - сказала Бербок.

"Мы как партнеры хотели дать понять, что мы выступаем за безопасность Украины, суверенитет Украины, выступаем за безопасность людей", – добавила она.

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Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Германии внимательно следят за перемещениями войск РФ вблизи Украины.

"Мы не ведем каких-либо спекуляций среди общественности, мы дали четко понять, как партнер НАТО, член "Большой семерки", член ЕС мы видим разные сценарии, и, конечно, достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск проходят на границе. Мы внимательно следим за этим", - рассказала Бербок.