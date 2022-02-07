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Новости Война
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Бербок: Прекращение поставок энергоносителей из РФ в Украину – это хуже, чем танковая атака

Бербок: Прекращение поставок энергоносителей из РФ в Украину – это хуже, чем танковая атака

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила опасность прекращения поставок энергоносителей из РФ в Украину в случае эскалации ситуации.

Об этом она заявила на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне также важно, чтобы в наших действиях мы не рисовали какие-то сценарии и об этом постоянно говорили. Германия вносит большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, а также кибератака, прекращение поставок энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака", - сказала Бербок.

"Мы как партнеры хотели дать понять, что мы выступаем за безопасность Украины, суверенитет Украины, выступаем за безопасность людей", – добавила она.

Читайте также: Германия запланировала ряд жестких санкций против России, Украина может рассчитывать на нас, - Бербок

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Германии внимательно следят за перемещениями войск РФ вблизи Украины.

"Мы не ведем каких-либо спекуляций среди общественности, мы дали четко понять, как партнер НАТО, член "Большой семерки", член ЕС мы видим разные сценарии, и, конечно, достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск проходят на границе. Мы внимательно следим за этим", - рассказала Бербок.

Автор: 

Газ (10238) россия (96420) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+24
Порох в короткий час показав що нам пофіг їхні поставки,зараз при зеленому нам хочуть втлумачити інше
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07.02.2022 19:24 Ответить
+23
при "Сене" мы полностью перестали закупать газ у козломордых напрямую, закупали реверс у партнеров. тут на говно разные дебилы исходили мол это все равно кацабский газ. дебилы не понимали что разница в том что западные партнеры не будут шантажировать нас отключением каждую зиму как кацапня, а кацапня не будет шантажировать западных партнеров потому как сама от них зависит. но как только к власти пришла зеленая перчатка коломойши мы начали закупать у этих мразей напрямую все что можно и нельзя в ущерб своим энергитическим отраслям.
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07.02.2022 19:48 Ответить
+21
Ви статтю читали? До чого тут "Сеня"? Мова про агресію *****.
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07.02.2022 19:23 Ответить
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Несколько лет назад Сеня рисовал схемы о достатке Украинского газа и его достатка для нужд населения или это была сказка?...
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07.02.2022 19:18 Ответить
Ви статтю читали? До чого тут "Сеня"? Мова про агресію *****.
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07.02.2022 19:23 Ответить
тут про газ
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07.02.2022 19:24 Ответить
То газ = "Сеня"?
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07.02.2022 19:26 Ответить
а кто "разорвал пуповину"?
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07.02.2022 20:11 Ответить
Так твоя зекрыса ее снова пришила)но до дегенератов это так и не дошло...
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07.02.2022 20:15 Ответить
Зеля остановил "газовый коллайдер"?
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07.02.2022 20:19 Ответить
Україна більше не купуватиме газ в Росії, тому що «Газпром» не зміг запропонувати «Нафтогазу» конкурентні умови. В Європейському Союзі його продають за меншою ціною, ніж запропонувала РФ.
Про це вчора, 10 січня, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
Україна знову почала купувати російський газ, - ЗМІ

27.05.2021, 08:55
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07.02.2022 19:25 Ответить
мова йшла про пряму купівлю без реверсу, а тут питання транзиту.
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07.02.2022 19:35 Ответить
вы имеете ввиду под реверсом "капушанский газовый коллайдер"?
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07.02.2022 20:14 Ответить
при "Сене" мы полностью перестали закупать газ у козломордых напрямую, закупали реверс у партнеров. тут на говно разные дебилы исходили мол это все равно кацабский газ. дебилы не понимали что разница в том что западные партнеры не будут шантажировать нас отключением каждую зиму как кацапня, а кацапня не будет шантажировать западных партнеров потому как сама от них зависит. но как только к власти пришла зеленая перчатка коломойши мы начали закупать у этих мразей напрямую все что можно и нельзя в ущерб своим энергитическим отраслям.
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07.02.2022 19:48 Ответить
Что ты мелешь?Кто и когда закупал у кацапов газ напрямую?Кому вы надеетесь впарить эту ботоупоротую туфту?Вашему Пэте с Сеней даже пару Джавелинов боялись дать.Цитата:"Могут оказаться не в тех руках".
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07.02.2022 21:47 Ответить
а как можно по одной трубе в обе стороны газ гнать?
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07.02.2022 23:01 Ответить
А Гройсман еще больше заЖег- сказал шо Украина 3-я в мире по запасам газа.
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07.02.2022 20:11 Ответить
Нет, родной, не сказка. До премьерства "воной" население получало газ добытый в Украине, и цена на него в разы отличалась от "коммерческой", для предприятий. Потом сделали наоборот.
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07.02.2022 20:26 Ответить
Шшто?...
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07.02.2022 19:18 Ответить
Які претензії тоді до Пороха?
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07.02.2022 19:18 Ответить
ще один зебот обзиває касапом порохбота
У вас шо, нове нагадування в методичках? Окремий бонус?
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07.02.2022 19:33 Ответить
Да тут сегодня глистов много повылазило, и московских и местного разлива.
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07.02.2022 20:28 Ответить
Пете-"черную метку"./Стивенсон/
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07.02.2022 20:14 Ответить
"ми виступаємо за безпеку України,". Яка турбота ! Ви вже з Шредером розібрались ?
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07.02.2022 19:19 Ответить
Не гірше.
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07.02.2022 19:19 Ответить
походе эта бербок принимает какие-то очень тяжелые наркотики: она, вообще понимает разницу последствий атаки танками и прекращение транзита газа?
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07.02.2022 19:20 Ответить
Вона пояснює - чому, у разі агресії *****, вони запустять СП-2...
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07.02.2022 19:25 Ответить
якщо не буде подачі газу через Україну,то путін спокійно може застосувати авіацію,танки і т.д.
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07.02.2022 21:11 Ответить
так это давно очевидно
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07.02.2022 21:19 Ответить
Бл. скотиняка. як там шрьодер у путлера поживає --
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07.02.2022 19:21 Ответить
Пусть гуляет она полем (конопли) !
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07.02.2022 19:23 Ответить
Ніяка труба пуйла вже не зупинить, тож, треба готуватися давати відсіч монстрові. А вона веде політику, що українці не варті мати свою державність -- дадуть 5 тис шоломів, щоб не скиглили і вперед, у рос стойло.
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08.02.2022 08:53 Ответить
А хтось хотів, щоб Зеленський з цією хвойдою зустрічався.... Мабуть, приїхала вмовляти Україну забрати в склад ордло та виконувати умови рашки. Нафіг треба!
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07.02.2022 19:24 Ответить
Молодец Зеля. Раз оружия не дают а поучать приехала, то пусть будет довольна что хотя бы Кулеба принял
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07.02.2022 19:32 Ответить
Порох в короткий час показав що нам пофіг їхні поставки,зараз при зеленому нам хочуть втлумачити інше
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07.02.2022 19:24 Ответить
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07.02.2022 22:11 Ответить
Я так зрозумів,що ця Бербок фахівець в танкових атаках? А як би дойчлянду танкові атаки зараз загрожували,що б вона тоді заспівала?! Хоча,зрозуміло:сытый голодного не разумеет!
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07.02.2022 19:31 Ответить
Гнати в шию путінську шльондру . Підсрачниками аж до польського кордону . Поляки поженуть далі 🤣
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07.02.2022 19:33 Ответить
Ця Анналена, між іншим, з партії зелених - з тої партії, які категоричні вороги *****.
А ти, анархіст - тобі якраз би під сраку, щоб летів в протилежному напрямку, до *****
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07.02.2022 19:38 Ответить
100%
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07.02.2022 20:11 Ответить
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07.02.2022 19:33 Ответить
Мені також важливо, щоб у наших діях ми не малювали якісь сценарії й про це постійно говорили. Німеччина робить великий внесок у безпеку України у фінансовому плані. Напад не лише у військовому плані можливий, а також кібератака, припинення подання енергоносіїв. Це гірше, ніж танкова атака", - сказала Бербок.- німецька рашистська гейша ,збирається знову для України і її народу малювати рашистські сценарії ,а після десятиріччями про них говорити .Фріци ідіть н,,,.Мекркельша не тільки намалювала рашистський сценарій в Україні,але і разом з рашистом його втілила в життя.Створення ордло ,котре підконтрольне рашисту для ведення війни з Україною.Під ордло ,була відрізана по вказівці рашиста, частина суверенної української території,війна в Україні згідно намальованого і втіленого рашистсько -німецького сценарію вже забрала 15000 тиссяч життів українського народу, побудовою газової труби .залишила Україну без 3 млрд доларів , щорічно, транзитної виручки.блокування постачання зброї і т д.-Німецькі друзі окупанта України є співучасниками рашистської окупації України
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07.02.2022 19:34 Ответить
Вони і Білорусь загнали в рашу, як і Україну гонять з 14-го року. Їм наша незалежність смердить, бо не вважають нас за людей.
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08.02.2022 09:04 Ответить
война войной - а газ по расписанию
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07.02.2022 21:52 Ответить
Їй потрібно частіше нагадувати про танкові атаки третього райху. І на скільки ми розраховуємо репорацій
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07.02.2022 19:41 Ответить
дурепа...
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07.02.2022 19:55 Ответить
У німців почалася білорусизація насєлєнія.
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07.02.2022 19:58 Ответить
Ну так пусть по Берлину русские танки погоняют, главное чтобы немецкая срака в тепле была
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07.02.2022 20:08 Ответить
Вона просто констатувала факт - обнулення прокачки ГП за менших від 11 млрд. кубів газу в наших ПСГ на західному кордоні серед зими означає шалені проблеми з газопостачанням для сходу та півдня, і великі для центру. Можна розглядати це як тиск, можна - як застереження усім.
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07.02.2022 20:10 Ответить
А як ми жили ще до газової труби, це було гірше за танкову атаку?
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08.02.2022 09:10 Ответить
До газової труби до ЄС була труба до московії - через неї гнали з України десятки мільярдів кубів на рік українського газу. А ще раніше не було труби, але то була доісторична епоха з зовсім іншими проблемами.
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08.02.2022 10:41 Ответить
ГіперррЛуп!
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07.02.2022 20:13 Ответить
хвойда,без енергоносіїв ще в Україні ніхто не помирав.
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07.02.2022 20:13 Ответить
Маємо свого газу достатньо.
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07.02.2022 20:19 Ответить
Барышня права, танки оружие прошлого, а газ настоящего
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07.02.2022 20:15 Ответить
Ловите наркоманку!
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07.02.2022 20:16 Ответить
а что она знает про танковую атаку?
неудачное сравнение...
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07.02.2022 20:17 Ответить
Лучше сидеть в своей квартире без газа,
чем сидеть на улице и смотреть на разбитый дом.
Бербок такое в голову не приходило ?
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07.02.2022 20:18 Ответить
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shh
o-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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07.02.2022 20:22 Ответить
- типовий мертвечуковий бот, і використовує мертвечукові помийки "Укрвибору", хоча би для лозунгів.
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07.02.2022 21:32 Ответить
Тим цікавим дописувачам, які дружно накинулися на фрау Бербок, хочу повідомити, що при владі у Німеччині зараз знаходиться коаліція ю, в яку входять зокрема прокацапська СДПН, яка власне і виграла вибори і делегувала Шольца у канцлери (партія такого сбі герра Шрьодера, нині працівника газпрому, і партія зелених (не клоунів), д якої належить фрау Бербок і яка є антикчцапською. Якщо аю послухати риторику Шольца і Бербок, то видно велику різницю у стовленні до ПП-2 і до агресії кацапії проти України. Тому я б на Бербок бочку не котив, бо то справді наш союзник у німецькому уряді, але справа в тому, що німецькі зелені ( не клоуни) і СДПН підписали певну коаліційну угоду, якої повинні дотримуватись задля збереження коаліції і уникнення у Німеччині урядової і парламентської кризи.
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07.02.2022 20:25 Ответить
Шольца прямо сегодня поимеют в Вашингтоне, куда его и вызвали для этого, и консенсус риторик спдн и грюнов поменяется в неожиданном направлении перпендикулярно, вспомните мои слова…
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07.02.2022 20:41 Ответить
дай Бог
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07.02.2022 21:54 Ответить
Дуже на це сподіваюся.
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08.02.2022 03:40 Ответить
антикацапською кажете? то чому вони нам зброю не дають??
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07.02.2022 21:54 Ответить
Я все пояснив. Зелені у урядовій коаліції у меншості. Тому це не в їхніх силах. Ви ж ннпіднімете самостійно 200 кілограм без застосування допоміжних механізмів? Чи таки піднімете?
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08.02.2022 03:38 Ответить
Ну немцы гуманисты, спасибо фрау, что 70 лет назад бросили на нас только танковые атаки.... а то страшно представить, чтобы бы было, если бы вдруг перестали нам нефть или керосин поставлять
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07.02.2022 20:36 Ответить
женить її в шию
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07.02.2022 20:39 Ответить
Афигеть логика...
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07.02.2022 20:46 Ответить
прой...баний зеленими опалювальний сезон (закупівлі вугілля та газу)
зрив усіх серйозних держоборонзакупівель,
кошмарення бізнесу та правовий нігелізм, це теж гірше за танкову атаку на україну.
але у слуг, ця атака на Україну виходить краще ніж у путіна
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07.02.2022 20:48 Ответить
а написав би: *****, молі чи окурка- отримав би не тільки мою вподобайку.
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07.02.2022 22:47 Ответить
Смешно, а как она представляет поставки например солярки для украинской техники в случае войны, конечно все перекроют.
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07.02.2022 20:51 Ответить
Да ничего вы не перекроете. Стратеги, блин. Сидите там в своей дыре, насилуйте столы кулаками…
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07.02.2022 21:06 Ответить
Какие такие энергоносители от *****?
Газ покупаем в Европе, нефть в Азейбарджане, бензин и электроэнергию в Белоруси.
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07.02.2022 21:07 Ответить
от беларуси-все равно что от куйла
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07.02.2022 21:12 Ответить
Их объемы не спровоцируют катастрофу.
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07.02.2022 21:20 Ответить
Азербайджан - это конечно сильно.
только по экспорту из РФ за 2021г :
1. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки
2. Продукция химической промышленности
3. Машины, оборудование и транспортные средства
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07.02.2022 23:58 Ответить
ватета умищееее! я тоже попробую. вот если эту бербуку не кормить и не поить это для нее тоже хуже танковой атаки будет.
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07.02.2022 21:12 Ответить
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:26 Ответить
забракло часу в його щільному графіку. зацикленому трафіку.
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07.02.2022 22:49 Ответить
...наркотрафіку
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07.02.2022 23:29 Ответить
Мы говорим - чЛенин (осел), а подразумеваем - партия (колумбійського борошна)
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07.02.2022 23:48 Ответить
Ну Зе наверное занят и очередной самолет с оружием встречает) А так конечно молодец - нечего с *************** встречаться.
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07.02.2022 21:54 Ответить
Оно то понятно. Но все равно позиция странная. ВОСЕМЬ лет идет война, Раша захватила у Украины ДВА региона.. , утверждает что Украина это "взбунтовавшаяся окраина Раши".., убила 14 тыс украинцев, тысяч 40-50 раненых,1,5 миллиона беженцев и при этом мы считаем что Раша ( и ее часть ,Минская обл) почему то должна поставлять нам электричество, газ, нефть, нефтепродукты, уголь, солярку, бензин, осуществлять через нашу территорию транспортировку газа ( и оплачивать это).. Ну как для войны странная ситуация. Или я не прав... Война она и есть война... А мы почему то воюя восемь лет, надеемся на обратное.
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07.02.2022 22:27 Ответить
от же ж, моральна блювота (захватила ... ДВА региона)... Привів до влади цих баранів, але лічити не навчився?
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07.02.2022 22:54 Ответить
Да мы "бараны" только и приводим то секретаря КПСС по идеологии, то "красного директора" отца украинской олигархии, то бухгалтера - пчеловода разговаривающего руками, до урку рецидивиста, то политикана - демагога, ну вот наконец дошли и до клоуна... С ужасом представляю кого наш "мудрый народ" изберет следующий раз ( или возможно через раз).
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07.02.2022 23:08 Ответить
У заголовку дописано те, чого не було сказано. Фантазії журналіста?
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07.02.2022 23:43 Ответить
Отлично сказано, Аналена. Для примера могла бы добавить - хорошо что СССР в 1945-м на танках к ним приехал, а могли же и отключить газ!!!
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07.02.2022 23:51 Ответить
Почему,? Если наши бизнесмены не будут покупать кацапское и белокацапское меньше будут получать сверхприбылей и откладывать в офшорах? То моя свобода дороже кацапской дешевки. А вы Укрбизнессуки - дешевки бесхребетные. Думаете что кацапской олигарха т не тронет ваш бизнес при оккупации нас? Гляньте дебилы на пример в Крыму или Беларашку.
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08.02.2022 14:31 Ответить
 
 