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Новости Война
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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения помощи военным на фронте. Нужны шины для скорых, кабель, камеры и планшеты.

Об этом волонтер сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужны колеса для двух скорых, каждое 2309 грн, очень нужен кабель Сип 2/25-2 км, это около 42 тыс. грн, нужны камеры и оплатить 2 планшета по 12 тыс. у меня есть 14 тыс., все остальное надо собрать, купить и отправить", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 01
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 03

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Она также сообщила, что уже отправила на фронт с начала февраля:

"За 6 дней февраля я уплатила за 1200 м кабеля 23 тыс. грн и он уже на фронте, уплатила лекарства для онкобольного воина 39100 грн, уплатила запчасти 4 тонны, 9 тонн, сразу отправлена ​​бойцам, передала квадрокоптер 57 тыс. грн, уплатила медрюкзак 12 тыс. и планшет, это все уже на передовой".

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 04
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 05
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 06
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 07
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 08

"Пожалуйста, помогайте 20, 50, 200 грн, кто как может. Все отчеты есть у меня на странице", - призвала Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 09

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 10
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 11

Карты для помощи 5375411500427369 или 4441111447002464 - Монобанк, для переводов из-за границы patreon.com/nyusupova

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов 12

Автор: 

армия (8506) волонтеры (2646) операция Объединенных сил (6766) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/brtcomua 2 год ·



Один известный волонтерский фонд похвастался, что собрал с начала года (всего за один месяц) более 5 млн грн на помощь армии. Дескать, вот как люди, простые граждане помогают своей любимой армии перед угрозой российского вторжения.

Молодцы. Только я с 2015 года говорю, и не устаю повторять, что масштабное волонтёрство - это великое зло. Это было необходимо и оправданно в самом начале войны, когда мы решали вопросы снабжения целых батальонов и бригад, потому что государство было недееспособно.

Теперь иначе. Армия у нас - "лучшая в Европе" Снабжается, по отчётам Минобороны и Генштаба, хорошо, деньги у военных есть, и деньги в стране есть. Можно и нужно, конечно, помогать родным, близким, друзьям, тем кто одел военную форму; поддерживать всем городом целую воинскую часть, расквартированную в этом городе, делать какие-то уникальные вещи, до которых не дошли руки армейских чиновников, но закупать для армии массово бронежилеты, каски, тепловизоры, и т.д. - это зло, которое помогает красть другим.

Вот вам пример. Завтра, 8 февраля "Укравтодор" сделает ещё один шаг к распилу 5,4 млрд гривен на самом масштабном проекте "Большого строительства". Завтра будет открыт третий этап конкурса по строительству первого отрезка Киевской обходной дороги (КОД) на участке от трассы Киев-Ковель до трассы Киев-Чоп, протяженность которого составляет всего 18 километров.

В пересчёте на 1 км дороги это получается 300 млн грн за 1 км! За один километр этой дороги (в деньгах) можно купить 10 американских противотанковых комплексов "Джавелин" (60 ракет), или 300 украинских ракет. Или почти 6000 противотанковых ракет за всю 18-ти километровую дорогу. А тепловизоров столько, что на две наши армии хватит.

Можно купить так необходимые армии пикапы, можно купить грузовики, можно купить танки и бэтээры, можно просто поднять зарплату военным на передке, но нам важнее дорога. Так ли она нам необходима?..

Конечно, Киеву нужна обходная дорога; надо перебросить потоки машин с запада на восток; нужен мост через Днепр за пределами города - это бесспорно. Но нужен ли участок магистрали между "Варшавской" и "Житомирской" трассами, которые и сегодня соединяются двумя неплохими дорогами Т1001 (через Забучье) и Т1019 (через Макаров), по которым движения практически нет?..

Дать ответ на этот вопрос может каждый, посмотрев в любое время суток загруженность этих дорог в сервисе "Пробки" Google. Так для чего надо строить запредельно дорогую дорогу через единственный крупный лесной массив в Киевской области, планируя к вырубке 74 тысячи деревьев и уничтожение местной фауны?..

Ради денег, конечно.
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07.02.2022 20:19 Ответить
+13
Президент взагалі в курсі шо армію забезпечує волонтерка Юсупова
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07.02.2022 20:17 Ответить
+11
Схиляю свою сиву голову перед волонтерами!

Але пора і слід рубати голови тим (МінФін, МінОборони і Главковерху), в чиї ПРЯМІ обов'язки входить забезпечення Армії всім необхідним, на що в держбюджеті виділені кошти (наші податки).., за що вони отримують немалі зарплати (знову ж - з наших податків)... і мають відповідати саме ГОЛОВАМИ за боєздатність Армії і обороноздатність країни...
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07.02.2022 20:22 Ответить
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Треба загуглить як волонтьори у виснаженій від санкцій росее просять пересічного кацапа допомогти армії грошима і матеріалами для нападу на Україну.
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07.02.2022 20:15 Ответить
А, как же заявления министра обороны, что армия всем обеспечена? Выходит, он такое же брехло, как и верховный главнокомандующий? Деньги перешлю и "аварийный" чемодан с документами и всем необходимым собран.
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07.02.2022 21:47 Ответить
врет. С транспортом жопа. Я в ООС на личном транспорте езжу, заправляю за свой счет.
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07.02.2022 23:13 Ответить
Президент взагалі в курсі шо армію забезпечує волонтерка Юсупова
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07.02.2022 20:17 Ответить
то зелене чмо, яке ти випадково, мабудь назвав президентом, казало що його армія
готова до зустрічі армії рф.
Юсупові, респект. 15-16 рік я з донькою дохрена доклав в цю справу, поки хребет не зкрутило.
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07.02.2022 20:42 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVV3rlsVeUR4Bz2jAHPS7ha3sUtyJ62El5E0ZLeCNZBoYDlWX5VEETNntJ0ahbtx4-mYJzUOucJU74E4Lk7RDvoufhfngqWOrMdgPSJ2AA-02tRv2aao_PXCR6Foi1JfsA&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua 2 год ·



Один известный волонтерский фонд похвастался, что собрал с начала года (всего за один месяц) более 5 млн грн на помощь армии. Дескать, вот как люди, простые граждане помогают своей любимой армии перед угрозой российского вторжения.

Молодцы. Только я с 2015 года говорю, и не устаю повторять, что масштабное волонтёрство - это великое зло. Это было необходимо и оправданно в самом начале войны, когда мы решали вопросы снабжения целых батальонов и бригад, потому что государство было недееспособно.

Теперь иначе. Армия у нас - "лучшая в Европе" Снабжается, по отчётам Минобороны и Генштаба, хорошо, деньги у военных есть, и деньги в стране есть. Можно и нужно, конечно, помогать родным, близким, друзьям, тем кто одел военную форму; поддерживать всем городом целую воинскую часть, расквартированную в этом городе, делать какие-то уникальные вещи, до которых не дошли руки армейских чиновников, но закупать для армии массово бронежилеты, каски, тепловизоры, и т.д. - это зло, которое помогает красть другим.

Вот вам пример. Завтра, 8 февраля "Укравтодор" сделает ещё один шаг к распилу 5,4 млрд гривен на самом масштабном проекте "Большого строительства". Завтра будет открыт третий этап конкурса по строительству первого отрезка Киевской обходной дороги (КОД) на участке от трассы Киев-Ковель до трассы Киев-Чоп, протяженность которого составляет всего 18 километров.

В пересчёте на 1 км дороги это получается 300 млн грн за 1 км! За один километр этой дороги (в деньгах) можно купить 10 американских противотанковых комплексов "Джавелин" (60 ракет), или 300 украинских ракет. Или почти 6000 противотанковых ракет за всю 18-ти километровую дорогу. А тепловизоров столько, что на две наши армии хватит.

Можно купить так необходимые армии пикапы, можно купить грузовики, можно купить танки и бэтээры, можно просто поднять зарплату военным на передке, но нам важнее дорога. Так ли она нам необходима?..

Конечно, Киеву нужна обходная дорога; надо перебросить потоки машин с запада на восток; нужен мост через Днепр за пределами города - это бесспорно. Но нужен ли участок магистрали между "Варшавской" и "Житомирской" трассами, которые и сегодня соединяются двумя неплохими дорогами Т1001 (через Забучье) и Т1019 (через Макаров), по которым движения практически нет?..

Дать ответ на этот вопрос может каждый, посмотрев в любое время суток загруженность этих дорог в сервисе "Пробки" Google. Так для чего надо строить запредельно дорогую дорогу через единственный крупный лесной массив в Киевской области, планируя к вырубке 74 тысячи деревьев и уничтожение местной фауны?..

Ради денег, конечно.
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07.02.2022 20:19 Ответить
Замість цієї дороги, можна було вже три Референдуми про довіру президенту провести, кожний рік по референдуму.
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07.02.2022 21:14 Ответить
мне в ООС тепловизор не дали не смотря на его наличие и необходимость. Причина безумна и банальна: тепловизор есть, но на балансе части он не стоит и числится не по штату, а по акту приемки. Волонтеры официально подогнали несколько лет назад. Так и лежит в упаковке на складе. АРЧЕР. За несколько сотен тысяч гривен. Для красоты. Или для высшего начальства. Тепловизор есть, значит закупки не требуются.
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07.02.2022 23:22 Ответить
Схиляю свою сиву голову перед волонтерами!

Але пора і слід рубати голови тим (МінФін, МінОборони і Главковерху), в чиї ПРЯМІ обов'язки входить забезпечення Армії всім необхідним, на що в держбюджеті виділені кошти (наші податки).., за що вони отримують немалі зарплати (знову ж - з наших податків)... і мають відповідати саме ГОЛОВАМИ за боєздатність Армії і обороноздатність країни...
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07.02.2022 20:22 Ответить
95 квартал щось жертвував на армію чи Беня?
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07.02.2022 20:36 Ответить
На российскую? Конечно!
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07.02.2022 20:44 Ответить
не смеши. эта G2 и налогов по-честному никогда не платила, зе - в курсе.
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07.02.2022 20:46 Ответить
0,00000000009 hrn
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07.02.2022 20:46 Ответить
+
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07.02.2022 20:45 Ответить
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07.02.2022 21:03 Ответить
http://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/Gawr-Gura-Hololive-Virtual-YouTuber-%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B-7187983.png
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07.02.2022 21:25 Ответить
пусть у падл олигархических по лишней личной яхте конфискуют- по законам военного времени,или у нас не война?
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07.02.2022 21:27 Ответить
Усім хто підтримує Українсьу армію-вдячність,шана та повага.Але вкотре виникає питання-а нахрєн взагалі потріне таке міноборони,та ще й під час війни...
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07.02.2022 21:32 Ответить
це така картинка на цензорі...інші волонтери залишаються в тіні
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07.02.2022 22:42 Ответить
Рєзнікова спитайте. Всі так його високо цінують. А як на мою думку то лайно.
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07.02.2022 21:46 Ответить
Чим ті товстожопі в міноборони взагалі займаються?
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07.02.2022 22:00 Ответить
+
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07.02.2022 22:32 Ответить
потрібно робити обидва діла, і армії допомагати, і чиновників у владі тримати за фабарже, щоб по кожній державній копійці була відповідь.
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07.02.2022 22:34 Ответить
Всего только комплект резины для буханки-уазика и пара планшетов? Ну, если это только все, что требуется ВСУ, то никаких шансов у кацапского наступления нет. Все остальное в армии есть. Помнится, пару-тройку недель назад эта-же знаменитая волонтёр Юсупова всей страной собирала деньги на комплект рожковых ключей и буксирный трос. Вот это действительно была проблема, но копеечка к копеечке, волонтёр по зёрнышку клюет.
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08.02.2022 10:04 Ответить
 
 