Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения помощи военным на фронте. Нужны шины для скорых, кабель, камеры и планшеты.
Об этом волонтер сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень нужны колеса для двух скорых, каждое 2309 грн, очень нужен кабель Сип 2/25-2 км, это около 42 тыс. грн, нужны камеры и оплатить 2 планшета по 12 тыс. у меня есть 14 тыс., все остальное надо собрать, купить и отправить", - написала Юсупова.
Она также сообщила, что уже отправила на фронт с начала февраля:
"За 6 дней февраля я уплатила за 1200 м кабеля 23 тыс. грн и он уже на фронте, уплатила лекарства для онкобольного воина 39100 грн, уплатила запчасти 4 тонны, 9 тонн, сразу отправлена бойцам, передала квадрокоптер 57 тыс. грн, уплатила медрюкзак 12 тыс. и планшет, это все уже на передовой".
"Пожалуйста, помогайте 20, 50, 200 грн, кто как может. Все отчеты есть у меня на странице", - призвала Юсупова.
Карты для помощи 5375411500427369 или 4441111447002464 - Монобанк, для переводов из-за границы patreon.com/nyusupova
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готова до зустрічі армії рф.
Юсупові, респект. 15-16 рік я з донькою дохрена доклав в цю справу, поки хребет не зкрутило.
https://www.facebook.com/brtcomua 2 год ·
Один известный волонтерский фонд похвастался, что собрал с начала года (всего за один месяц) более 5 млн грн на помощь армии. Дескать, вот как люди, простые граждане помогают своей любимой армии перед угрозой российского вторжения.
Молодцы. Только я с 2015 года говорю, и не устаю повторять, что масштабное волонтёрство - это великое зло. Это было необходимо и оправданно в самом начале войны, когда мы решали вопросы снабжения целых батальонов и бригад, потому что государство было недееспособно.
Теперь иначе. Армия у нас - "лучшая в Европе" Снабжается, по отчётам Минобороны и Генштаба, хорошо, деньги у военных есть, и деньги в стране есть. Можно и нужно, конечно, помогать родным, близким, друзьям, тем кто одел военную форму; поддерживать всем городом целую воинскую часть, расквартированную в этом городе, делать какие-то уникальные вещи, до которых не дошли руки армейских чиновников, но закупать для армии массово бронежилеты, каски, тепловизоры, и т.д. - это зло, которое помогает красть другим.
Вот вам пример. Завтра, 8 февраля "Укравтодор" сделает ещё один шаг к распилу 5,4 млрд гривен на самом масштабном проекте "Большого строительства". Завтра будет открыт третий этап конкурса по строительству первого отрезка Киевской обходной дороги (КОД) на участке от трассы Киев-Ковель до трассы Киев-Чоп, протяженность которого составляет всего 18 километров.
В пересчёте на 1 км дороги это получается 300 млн грн за 1 км! За один километр этой дороги (в деньгах) можно купить 10 американских противотанковых комплексов "Джавелин" (60 ракет), или 300 украинских ракет. Или почти 6000 противотанковых ракет за всю 18-ти километровую дорогу. А тепловизоров столько, что на две наши армии хватит.
Можно купить так необходимые армии пикапы, можно купить грузовики, можно купить танки и бэтээры, можно просто поднять зарплату военным на передке, но нам важнее дорога. Так ли она нам необходима?..
Конечно, Киеву нужна обходная дорога; надо перебросить потоки машин с запада на восток; нужен мост через Днепр за пределами города - это бесспорно. Но нужен ли участок магистрали между "Варшавской" и "Житомирской" трассами, которые и сегодня соединяются двумя неплохими дорогами Т1001 (через Забучье) и Т1019 (через Макаров), по которым движения практически нет?..
Дать ответ на этот вопрос может каждый, посмотрев в любое время суток загруженность этих дорог в сервисе "Пробки" Google. Так для чего надо строить запредельно дорогую дорогу через единственный крупный лесной массив в Киевской области, планируя к вырубке 74 тысячи деревьев и уничтожение местной фауны?..
Ради денег, конечно.
Але пора і слід рубати голови тим (МінФін, МінОборони і Главковерху), в чиї ПРЯМІ обов'язки входить забезпечення Армії всім необхідним, на що в держбюджеті виділені кошти (наші податки).., за що вони отримують немалі зарплати (знову ж - з наших податків)... і мають відповідати саме ГОЛОВАМИ за боєздатність Армії і обороноздатність країни...