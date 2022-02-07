Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением для фронта шин на скорые, кабеля, камер и планшетов. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения помощи военным на фронте. Нужны шины для скорых, кабель, камеры и планшеты.

Об этом волонтер сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужны колеса для двух скорых, каждое 2309 грн, очень нужен кабель Сип 2/25-2 км, это около 42 тыс. грн, нужны камеры и оплатить 2 планшета по 12 тыс. у меня есть 14 тыс., все остальное надо собрать, купить и отправить", - написала Юсупова.







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Она также сообщила, что уже отправила на фронт с начала февраля:

"За 6 дней февраля я уплатила за 1200 м кабеля 23 тыс. грн и он уже на фронте, уплатила лекарства для онкобольного воина 39100 грн, уплатила запчасти 4 тонны, 9 тонн, сразу отправлена ​​бойцам, передала квадрокоптер 57 тыс. грн, уплатила медрюкзак 12 тыс. и планшет, это все уже на передовой".











"Пожалуйста, помогайте 20, 50, 200 грн, кто как может. Все отчеты есть у меня на странице", - призвала Юсупова.





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