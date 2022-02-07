Совещания в РФ по поводу возможных санкций: Все отчитываются бодро, а в частных разговорах говорят - катастрофа
В России состоялся ряд совещаний о готовности отдельных секторов экономики к санкциям за вторжение в Украину.
Об этом сообщает российское издание The Bell, передает Цензор.НЕТ.
Совещания проводились по результатам стресс-тестов, предусматривавших отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного обеспечения, серверов и другого высокотехнического оборудования. На совещаниях отчитывались "Почта России", "Аэрофлот", "Российская железная дорога".
"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят - катастрофа", - поделился с изданием источник, близкий к правительству РФ.
В частности, в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт российские банки будут "точно иметь проблему с рефинансированием внешнего долга", - рассказал другой источник.
"В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков", – сообщил источник The Bell в одном из крупных госбанков. "На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую следует учитывать в текущих условиях", – цитирует издание еще одного собеседника.
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"Конец рашки предрешен".
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Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
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Прет гробы Медведев
На велосипеде.
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Нарумяненный Сурков.
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Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
думаю не зря, последнее время, американские политики стали прямым текстом намекать, что китаю достанется тоже, если московия не угомонится!
@putin4russia
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https://twitter.com/putin4russia/status/1489935572416270341 5 февр.
Ирине Родниной оказали в продлении американской визы. Дочь Родниной - Алёна (которая не знает русский язык) передаёт маме-патриотке пламенный привет
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19444 5 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19444 ОТКРЫТЬ В
🇨🇳🇷🇺Олимпийский визит Путина в КНР на фоне растущего военного напряжения на востоке Украины оказался провален как на медийно-символическом поле, так и на уровне смыслов. Китайская сторона оказала «гаранту» непривычно холодный прием, и это при условии, что Путин был единственным лидером крупной страны на открытии Олимпиады. Вдобавок к холодному приему встреча с генсеком ЦК КПК Си Цзиньпинем оказалась не просто «постной», но и де-факто односторонней. По итогу личной встречи Путина и Си главы стран даже для протокола не пожали руки, а все время взаимодействия ушло на похвалу в адрес принимающей стороны. Персональное взаимодействие лидеров привело к тому, что Китай получил выгодные контракты по поставке российских углеводородов, не взяв на себя никаких значимо символических обязательств и не оказав гарантий поддержки России, в которой она остро нуждается. Тем не менее, экономическая и техническая поддержка от КНР оказана не была, что может указывать на пересмотр системы двустороннего взаимодействия. Примечательно, что проблемы с поездкой Путина в Китай начались еще на стадии подготовки, когда китайская сторона значительно сократила размер российской делегации. По прилету Путина в Пекин, для встречи у трапа самолета никто из китайского руководства так и не оказался. Похолодание в отношениях было формально запечатлено трагикомичными кадрами с открытия Олимпиады, на которых российский президент сидел в одиночестве на полупустой трибуне и неожиданно «засыпал» при прохождении по стадиону украинской делегации. Со стороны чтящих церемониал жителей Китая подобное обращение с лидером другой страны равнозначно унижению. Пекин показал на место, которое может занять Россия, если продолжит движение в заданном направлении: энерго-сырьевой придаток, пределом номенклатурного значения которого будет только младшее партнерство и почти односторонне донорство.
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особливо коли змінюється тренд
Смешно. Уверен, что в этом случае они сразу же "простят" свои долги всем западным кредиторам
Ни разу не палятся...
распад и неуважение
Дипломатическое окно возможностей для разрешения кризиса, закрывается, пишет Вашингтон Пост.
Аргумент в том, что нельзя стянуть войска к границам дважды и не сделать ничего.
«Если Путин снова ничего не сделает…что он скажет широкой "общественности" о могуществе России?»
Хочется предостеречь отчаянного плешивого дедушку.
Если собрался всем насрать, не забудь снять штаны.