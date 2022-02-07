Совещания в РФ по поводу возможных санкций: Все отчитываются бодро, а в частных разговорах говорят - катастрофа

В России состоялся ряд совещаний о готовности отдельных секторов экономики к санкциям за вторжение в Украину.

Об этом сообщает российское издание The Bell, передает Цензор.НЕТ.

Совещания проводились по результатам стресс-тестов, предусматривавших отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного обеспечения, серверов и другого высокотехнического оборудования. На совещаниях отчитывались "Почта России", "Аэрофлот", "Российская железная дорога".

"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят - катастрофа", - поделился с изданием источник, близкий к правительству РФ.

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В частности, в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт российские банки будут "точно иметь проблему с рефинансированием внешнего долга", - рассказал другой источник.

"В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков", – сообщил источник The Bell в одном из крупных госбанков. "На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую следует учитывать в текущих условиях", – цитирует издание еще одного собеседника.